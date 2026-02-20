साईबाबा हेच माझ्यासाठी सर्वात मोठा पुरस्कार - अभिनेता सोनू सूद
Published : February 20, 2026 at 4:00 PM IST
शिर्डी : कोणत्याही मोठ्या कामाची सुरुवात करण्यापूर्वी शिर्डीला येऊन साईबाबांचा आशीर्वाद घेण्याची आपली परंपरा असल्याचं अभिनेता सोनू सूद यांनी सांगितलं. अभिनेता सोनू सूद यांनी मुलगा इशांतसोबत आज (20 फेब्रुवारी) शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी साईबाबांच्या माध्यन्ह आरतीलाही हजेरी लावली. लहानपणापासूनच अभिनेता सोनू सूद हे शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी येत आहेत. यावेळी, जीवनात आता मोठं काहीतरी करण्यासाठी पुढं जात आहे. त्यामुळं आजही मुलगा इशांतसह साईबाबांच्या आशीर्वादासाठी शिर्डीत आल्याचं अभिनेता सोनू सूद यांनी सांगितलं.
साईबाबा हेच माझ्यासाठी सर्वात मोठा पुरस्कार : साईदर्शनानंतर अभिनेता सोनू सूद यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बॉलिवूडमधील अनेक कलाकारांना पद्मश्रीसारखे सन्मान मिळाले आहेत. याबाबत विचारले असता, अभिनेता सोनू सूद म्हणाले की, "साईबाबाच माझ्यासाठी पद्मश्री आणि पद्मविभूषण आहेत. लहानपणापासून साईबाबा हेच माझ्यासाठी सर्वात मोठा पुरस्कार आहे. तसंच बॉलिवूडमधील कलाकारांना काही अडचण आली तर सर्वजण त्यांच्या पाठीशी उभे राहतात आणि साईबाबा देखील त्यांच्यामागे उभे असतात. अभिनेते राजपाल यादव आता घरी परतले असून कुटुंबासोबत आहेत. तसंच पुढील काळात ते पुन्हा चित्रपटसृष्टीत मोठे काम करतील आणि त्यांच्या सर्व अडचणी साईबाबा दूर करतील," असा विश्वासही सोनू सूद यांनी व्यक्त केला.
चित्रपटांची कहाणी ही वास्तव जीवनाशी जोडलेली असते : याचबरोबर, बिहारमधील मोकामा मतदारसंघाचे आमदार आणि बाहुबली म्हणून ओळखले जाणारे अनंत सिंह यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे रंजक वर्णन अभिनेता सोनू सूद यांनी केलं. "अनंत सिंह ज्या पद्धतीनं बोलतात, ते मला खूप आवडते. ते अत्यंत वास्तववादी बोलतात. मी अभिनेता आहे. चित्रपटात भूमिका साकारताना अशा खऱ्या जीवनातील व्यक्तींमधून खूप काही शिकायला मिळतं. बोलण्याची ढब असो किंवा चालण्याची शैली. माझ्या चित्रपटांची कहाणी ही वास्तव जीवनाशी जोडलेली असते. तसंच अभिनेत्यांनी नेत्यांकडून आणि नेत्यांनी अभिनेत्यांकडून शिकलं पाहिजे. विशेषत सामान्य नागरिकांशी कसं जोडलं जावं आणि त्यांचे जीवन कसे बदलावे? याबाबत परस्परांकडून प्रेरणा घ्यावी," असं अभिनेता सोनू सूद यांनी सांगितलं.
सोशल मीडियाबाबत नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा : सोशल मीडियाबाबत देखील अभिनेता सोनू सूद यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. ते म्हणाले की, "काही विशिष्ट वयोगटातील तरुणांसाठी सोशल मीडिया बंद केला गेला पाहिजे. या माध्यमामुळं वेळ वाया जातो. मात्र, मी उठवलेला आवाज अनेकांपर्यंत पोहोचला आहे आणि अनेकजण या मताशी सहमत आहेत. येणाऱ्या पिढीला सोशल मीडियापासून काही प्रमाणात दूर ठेवले पाहिजे आणि कुटुंबासोबत वेळ घालवला पाहिजे," असं अभिनेता सोनू सूद यांनी सांगितलं. दरम्यान, यासंदर्भात त्यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केल्याचं सांगितलं. "पंतप्रधान येणाऱ्या पिढीसाठी योग्य निर्णय घेतील आणि ठराविक वयानंतरच सोशल मीडियाचा वापर करण्याबाबत धोरण तयार करतील," असा विश्वासही अभिनेता सोनू सूद यांनी व्यक्त केला.
