ETV Bharat / state

सह्याद्री व्याघ्र कॉरिडोरमुळे 550 गावांना विस्थापित होण्याचा धोका, मंत्री आबिटकरांनी वन विभागाचे टोचले कान

जनसुनावणी घेतल्याशिवाय सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा कॉरिडोर वाढवला जाणार नाही, अशी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी भूमिका घेतली. प्रकल्पाचा 550 गावांना फटका बसणार आहे.

Sahyadri Tiger Corridor
सह्याद्री व्याघ्र राखीव (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 11, 2026 at 8:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर - कोल्हापूरसह सांगली, सातारा आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात पसरलेल्या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा वाढीव कॉरिडॉर करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडं पाठवण्यात आला आहे.

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या वाढीव कॉरिडॉरमुळे 550 गावांना विस्थापित होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील शाहूवाडी पन्हाळा आणि राधानगरी तालुक्यातील गावांचा समावेश आहे. मात्र, लोकांना विश्वासात न घेता प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. जनसुनावणी घेतल्याशिवाय सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा कॉरिडोर वाढवला जाणार नाही, अशी भूमिका जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी घेतली आहे.

Sahyadri Tiger Corridor
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प (Source- ETV Bharat Reporter)

प्रकल्पाला जनतेचा विरोध- सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या प्रस्तावित वाढीव कॉरिडॉरमुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील 550 हून अधिक गावांवर निर्बंध येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. वाघांची संख्या वाढल्यास आधीच वन्य प्राण्यांच्या त्रासानं त्रस्त शेतकऱ्यांच्या अडचणीत अधिकच भर पडण्याची भीती व्यक्त आहे. त्यामुळे भविष्यातील संभाव्य धोके पाहता, लोकप्रतिनिधींसह जनतेतून या प्रकल्पाला विरोध होऊ लागला आहे.

वन विभागानं नेमकं काय साधलं- "सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत प्रस्तावित नवीन व्याघ्र मार्गिकेच्या (कॉरिडॉर) नियोजनात स्थानिक नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेतल्याचा प्रकार अन्यायकारक आहे. या नवीन सीमांकनामुळे स्थानिकांच्या विकासावर गदा येणार आहे. दोन वर्षापूर्वी हा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. आधीच वन्य प्राण्यांच्या त्रासानं त्रस्त शेतकऱ्यांच्या अडचणीत अधिक भर पडणार आहे. तसेच हा प्रस्ताव तयार करताना स्थानिक ग्रामस्थांना कुठेही विश्वासात न घेता वन विभागानं नेमकं काय साधलं ?", असा प्रश्न जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी उपस्थित केलाय.



न्यायालयानं वन विभागाला दिले 'हे' आदेश- सेनापती, बाजी, हिरकणी, चंदा, तारा, सुभेदार आणि शिलेदार हे वाघ अधिवास असलेल्या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात डरकाळी फोडत आहेत. ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानातून सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात आणलेले वाघ आता स्थिरावत आहेत. मात्र, वनविभागानं या परिसरात कोणत्याही पायाभूत सुविधा उभारल्या नसल्यानं वाड्यावर त्यांवरील शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयानं वनविभागाला या परिसरातील रुग्णांसाठी रुग्णवाहिका आणि शालेय मुलांसाठी स्कूलबस उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मात्र, त्याकडंही वनविभागाचं दुर्लक्ष झालं आहे. व्याघ्र प्रकल्पाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या जमिनी आजही नापीक असल्यानं इथल्या शेतकऱ्यांनाही याचा फटका बसत असल्याचं उकळू गावातील गावकरी हरीश कांबळे यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना सांगितलं.

पश्चिम महाराष्ट्रातील या तालुक्यांच्या गावाला बसणार फटका- सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांसह कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यात पसरला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुका सातारा जिल्ह्यातील जावली, महाबळेश्वर, पाटण तालुक्यातील गावांनाही विस्थापित होण्याचा धोका कायम आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहुवाडी पन्हाळा आणि राधानगरी तालुक्यातील गावांचाही यामध्ये समावेश आहे. तर सांगली जिल्ह्यातील 32 शिराळा तालुक्यातील काही गावांचाही यामध्ये समावेश आहे.

प्रशासन पुढील कारवाई करेल- सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या वाढीव कॉरिडोरच्या प्रस्तावावर कोल्हापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत लोकांकडून हरकती मागवण्याच्या सूचना पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केल्या आहेत. त्याप्रमाणे प्रशासन पुढील कारवाई करेल, असे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्रीय संचालक तुषार चव्हाण यांनी सांगितलं.

हेही वाचा-

TAGGED:

SAHYADRI TIGER ZONE ISSUE
PRAKASH ABITKAR ON TIGER PROJECT
सह्याद्री वन प्रकल्प
550 VILLAGES IN TIGER PROJECT
SAHYADRI TIGER CORRIDOR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.