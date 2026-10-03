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साहिल वाकोडे प्रकरण तापले; काँग्रेस नेत्यांची कुटुंबीयांशी भेट, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरूच

साहिल वाकोडे मृत्यू प्रकरणाचा तपास सुरू असून आयआयटी बॉम्बेतील विद्यार्थ्यांचे आंदोलनही सुरू आहे.

Sahil Wakode Case
साहिल वाकोडे प्रकरण (IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 3, 2026 at 5:51 PM IST

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मुंबई : आयआयटी बॉम्बेचा विद्यार्थी साहिल वाकोडे याच्या मृत्यूशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी त्याच्या कुटुंबीयांनी महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रभारी डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद आणि प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची भेट घेतली. शांता आश्रम इथं झालेल्या या भेटीत कुटुंबीयांनी साहिलच्या मृत्यूशी संबंधित विविध बाबी काँग्रेस नेत्यांसमोर मांडल्या. साहिलला न्याय मिळावा यासाठी पक्षाकडून आवश्यक तो पाठपुरावा केला जाईल, असं आश्वासन यावेळी देण्यात आलं.

या बैठकीला अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव बी. एम. संदीप, रेहाना चिश्ती, यु. बी. व्यंकटेश, मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड, मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन आणि प्रदेश काँग्रेसच्या प्रशिक्षण विभागाचे प्रमुख आशुतोष शिर्के उपस्थित होते. या प्रकरणावरून काँग्रेसने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कारभारावरही टीका केली.

विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरूच :

साहिल वाकोडे प्रकरणाचा तपास सुरू असून आयआयटी बॉम्बेतील विद्यार्थ्यांचे आंदोलनही सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई क्राइम ब्रँचने प्राध्यापक सूर्यनारायण डुल्ला यांची सुमारे 10 तास चौकशी केली. साहिलची शैक्षणिक परिस्थिती, त्याच्याशी झालेले संवाद, ग्रेडिंग प्रक्रिया आणि मृत्यूपूर्वी घडलेल्या घटनांबाबत त्यांची सविस्तर चौकशी करण्यात आली. दुसरीकडे, या प्रकरणात विद्यार्थ्यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केलं असून, तपासासोबतच विद्यार्थ्यांचं आंदोलनही सुरूच आहे.

साहिलच्या पालकांनी डुल्ला यांच्यावर मानसिक छळ, जातीविषयक वक्तव्ये आणि साहिलला टोकाचं पाऊल उचलण्यास प्रवृत्त केल्याचे आरोप केले आहेत. मात्र, हे आरोप सध्या चौकशीच्या टप्प्यात असून डुल्ला यांच्यावरील आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत.

क्राइम ब्रँचकडून आतापर्यंत सुमारे 50 जणांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. यामध्ये प्राध्यापक, वसतिगृह कर्मचारी, साहिलचे वर्गमित्र, जवळचे मित्र आणि नातेवाईकांचा समावेश आहे. साहिलच्या मृत्यूपूर्वीचा घटनाक्रम समजून घेण्यासाठी तपास पथक संदेश, ई-मेल, चॅट तसेच अन्य डिजिटल पुरावे तपासत आहे. साहिलचा मोबाईल फोन अनलॉक करून त्यातील माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे. तपासादरम्यान डुल्ला यांच्या जबाबात विसंगती आढळल्यास किंवा अन्य बाबींवर स्पष्टीकरण आवश्यक असल्यास त्यांना पुन्हा चौकशीसाठी बोलावले जाऊ शकते.

विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या?

साहिलच्या मृत्यूनंतर गेल्या 17 दिवसांपासून सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला शुक्रवारी आणखी तीव्र स्वरूप आलं आहे. आयआयटी बॉम्बेच्या पवई परिसरातील ‘जेरिस कॅन्टीन’ येथे विद्यार्थ्यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केलं असून, आजही ते सुरू आहे. स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करणं, प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करणं, साहिलच्या मृत्यूशी संबंधित सर्व बाबींची सखोल चौकशी करणं आणि विविध मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेणं, या प्रमुख मागण्या विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत.

विद्यार्थ्यांनी आयआयटी बॉम्बेचे संचालक शिरीष केदारे आणि प्रा. सूर्यनारायण डुल्ला यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. सध्याच्या चौकशी समितीवरही विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला असून, संस्थेतील विद्यमान कर्मचारी किंवा विद्यार्थी नसलेल्या स्वतंत्र व्यक्तींचा समावेश असलेली चौकशी समिती स्थापन करावी, अशी मागणी केली आहे.

साहिलच्या पालकांना कॅम्पसमध्ये सुरक्षितपणे येऊन प्रशासन आणि विद्यार्थ्यांची भेट घेता यावी, तसेच प्रा. डुल्ला यांच्यावरील चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्याकडील सर्व जबाबदाऱ्या काढून घ्याव्यात, अशीही विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. साहिलची केस चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्याचा आरोप करत विद्यार्थ्यांनी संचालक शिरीष केदारे यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली आहे.

दरम्यान, साहिलचे आई-वडील रवींद्र आणि सोनाली वाकोडे हे 24 सप्टेंबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण करत आहेत. साहिलच्या मृत्यूमागील व्यापक परिस्थिती आणि कथित दबावाची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

एकीकडे क्राइम ब्रँचकडून डिजिटल आणि प्रत्यक्ष पुराव्यांच्या आधारे तपास सुरू आहे, तर दुसरीकडे साहिलला न्याय मिळावा आणि स्वतंत्र चौकशी व्हावी, या मागणीसाठी आयआयटी बॉम्बेतील विद्यार्थ्यांचं आंदोलन आणि बेमुदत उपोषण सुरू आहे.

TAGGED:

IIT BOMBAY STUDENT HUNGER STRIKE
MUMBAI CRIME BRANCH SAHIL WAKODE
SURYANARAYANA DOOLLA
साहिल वाकोडे आयआयटी बॉम्बे प्रकरण
SAHIL WAKODE IIT BOMBAY CASE

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