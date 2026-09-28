'प्राध्यापक सूर्यनारायण डूल्ला यांना अटक होईपर्यंत आम्ही उपोषण सुरूच ठेवू'-साहिल वाकोडेच्या वडिलांचा निर्धार
आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थी साहिल वाकोडेच्या मृत्यूनंतर सखोल तपास करून संबंधितांच्या अटकेची मागणी करत त्याच्या आई-वडिलांनी आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केलं आहे. वाचा, सविस्तर बातमी.
Published : September 28, 2026 at 7:35 PM IST
मुंबई : आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थी साहिल वाकोडेच्या मृत्यूची सखोल चौकशी करून न्याय मिळावा, या मागणीसाठी त्याचे आई-वडील रवींद्र वाकोडे आणि सोनाली वाकोडे यांनी आजपासून आझाद मैदानात उपोषण सुरू केलं आहे. साहिलच्या मृत्यूला जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करावी, तसेच प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी कुटुंबीयांची मागणी आहे. दरम्यान, आज सुरू असलेल्या या आंदोलनस्थळी काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी भेट देऊन साहिलच्या आई-वडिलांची विचारपूस केली.
साहिल वाकोडे याचे वडील रवींद्र वाकोडे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की त्यांना अटक करावी, हीच आमची एकमेव मागणी आहे. त्यांना अद्याप अटक झालेली नाही. त्यामुळे आम्ही येथे निषेध करण्याच्या मागणीसाठी बसलो आहोत. आम्ही प्राध्यापक डुल्ला आणि प्राध्यापक केदारे या दोघांच्याही अटकेची मागणी करत आहोत. माझे उपोषण सुरूच राहील, पण मी ते त्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करेन. जोपर्यंत दोन्ही प्राध्यापकांना अटक होत नाही, तोपर्यंत पुढील कार्यवाही होणार नाही. सीसीटीव्ही फुटेज हा सुरू असलेल्या चौकशी आणि तपासाचा एक भाग आहे. मी तपासाबाबत फार काही बोलणार नाही, पण असे फुटेज बाहेर लीक होऊ नये. ती तपासाशी संबंधित बाब आहे. चौकशीतूनच सर्व गोष्टी सिद्ध होतील.
Mumbai, Maharashtra: IIT Bombay student Sahil Wakode’s father, Ravindra Wakode says, "Our only demand is to arrest them. They haven't been arrested yet, which is why we are sitting here in protest. We are demanding the arrest of both Professor Dhulla and Professor Kedare. My… pic.twitter.com/rawNxUGS2d— IANS (@ians_india) September 28, 2026
वर्षा गायकवाड यांची उपोषणस्थळी भेट : साहिल वाकोडेच्या कुटुंबीयांनी आझाद मैदानात सुरू केलेल्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर खासदार वर्षा गायकवाड यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन रवींद्र आणि सोनाली वाकोडे यांची भेट घेतली. त्यांनी कुटुंबीयांशी चर्चा करून प्रकरणाची माहिती घेतली. साहिलच्या मृत्यूची योग्य पद्धतीने चौकशी होणे आणि कुटुंबीयांना न्याय मिळणे आवश्यक असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितलं. यापूर्वीही वर्षा गायकवाड यांनी साहिलच्या कुटुंबीयांच्या समर्थनार्थ आयआयटी मुंबईबाहेर आंदोलन केलं होतं. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं होतं. साहिलच्या मृत्यूची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
प्राध्यापक सूर्यनारायण डूल्ला यांना अटक होईपर्यंत आम्ही आमचे उपोषण सुरूच ठेवू- आयआयटी बॉम्बेचा विद्यार्थी साहिल वाकोडे याचे वडील रवींद्र वाकोडे
कुटुंबीयांकडून सखोल चौकशीची मागणी : साहिलचे वडील रवींद्र वाकोडे आणि आई सोनाली वाकोडे यांनी मुलाच्या मृत्यूची सखोल चौकशी करून जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वीही त्यांनी मुंबईत आंदोलन केलं होतं. तसेच कुटुंबीयांनी अनुसूचित जाती राष्ट्रीय आयोगाच्या अध्यक्षांची भेट घेऊन या प्रकरणाचा तपास वेगानं करण्याची मागणी करणारे निवेदन दिलं होतं. साहिलच्या कुटुंबीयांनी संस्थेत त्याच्याशी जातीय भेदभाव आणि मानसिक छळ झाल्याचे आरोप केले आहेत. हे आरोप सध्या तपासाचा भाग आहे. त्यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणं बाकी आहे. दाखल तक्रारीच्या आधारे मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडूनही या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
चौकशी समितीला आणखी आठवड्याची मुदत : साहिल वाकोडे प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी आयआयटी मुंबईनं दहा सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. समितीने आतापर्यंत केलेल्या तपासाचा आढावा घेतल्यानंतर संपूर्ण चौकशी पूर्ण करण्यासाठी आणखी वेळ लागणार असल्याचे संस्थेला कळवले. त्यामुळे समितीने अतिरिक्त सात दिवसांची मुदत मागितली. संस्थेच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सनं ही मागणी मान्य केल्याची माहिती समोर आली आहे. चौकशी समितीने तपासाचा आराखडाही संस्थेच्या प्रशासनाकडे सादर केला आहे. साहिलच्या मृत्यूपूर्वी घडलेल्या घटनांसह संस्थेतील संबंधित बाबींची तपासणी समितीकडून केली जात आहे. त्यामुळे समितीचा अंतिम अहवाल या प्रकरणातील पुढील घडामोडींसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
प्राध्यापक डुल्ला यांचे नाव तक्रारीत : या प्रकरणात प्राध्यापक सूर्यनारायण डुल्ला यांचे नाव पोलिसांच्या तक्रारीत आलं आहे. साहिलच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्यावर जातीय भेदभाव आणि मानसिक त्रासाचे आरोप केले आहेत. चौकशी निष्पक्षपणे व्हावी यासाठी डुल्ला यांना रजेवर पाठवण्यात आले आहेत. त्यांच्याकडील प्रशासकीय जबाबदारीही तात्पुरती काढून घेण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत अंतिम निष्कर्ष अद्याप तपासातून समोर आलेला नाही. त्यामुळे या आरोपांची सत्यता तपासाच्या निष्कर्षानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
आयआयटी मुंबईतील राखीव प्रवर्गातील प्राध्यापकांच्या प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा : साहिल प्रकरणानंतर आयआयटी मुंबईतील प्राध्यापकांच्या सामाजिक प्रवर्गातील प्रतिनिधित्वाचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, संस्थेत प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापक मिळून एकूण 363 प्राध्यापक कार्यरत आहेत. त्यापैकी 29 अनुसूचित जाती, 8 अनुसूचित जमाती आणि 35 इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील प्राध्यापक असल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर आयआयटी मुंबईतील प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांमध्ये राखीव प्रवर्गाचे प्रतिनिधित्व किती आहे, तसेच भरती प्रक्रियेत या प्रवर्गांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याच्या मागण्या काय आहेत, याकडे पुन्हा लक्ष वेधले जात आहे.
दर्शन सोलंकी प्रकरणानंतरही प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा चर्चेत : आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थी दर्शन सोलंकी यांच्या 2023 मधील मृत्यूनंतरही संस्थेतील राखीव प्रवर्गातील प्राध्यापकांच्या प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा चर्चेत आला होता. त्यानंतर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील प्राध्यापकांची नियुक्ती वाढवण्याची मागणी करण्यात आली होती. दर्शन सोलंकी यांच्या मृत्यूनंतर केंद्राकडूनही एससी आणि एसटी प्रवर्गातील प्राध्यापकांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी विशेष भरती मोहीम राबवण्याचे आवाहन आयआयटींना करण्यात आले होते. त्यामुळे आता साहिल वाकोडे प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर संस्थेतील सामाजिक प्रतिनिधित्व, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आणि चौकशी यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
पोलिसांचा तपास आणि समितीच्या अहवालाकडे लक्ष - साहिल वाकोडेच्या मृत्यूची चौकशी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. त्याचवेळी आयआयटी मुंबईच्या दहा सदस्यीय समितीलाही आणखी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. कुटुंबीयांनी आझाद मैदानात उपोषण सुरू ठेवत निष्पक्ष चौकशी आणि न्यायाची मागणी केली आहे. त्यामुळे पोलिसांचा तपास, संस्थेच्या चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल आणि कुटुंबीयांनी केलेले आरोप यामधून नेमके तथ्य काय समोर येते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
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