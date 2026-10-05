साहिल वाकोडे मृत्यू प्रकरण: IIT बॉम्बे विद्यार्थी परिषद आंदोलनापासून दूर; पालकांचे उपोषण सुरूच
साहिलच्या आई-वडिलांचं न्यायाच्या मागणीसाठी उपोषण सुरूच आहे. सरकारकडून अद्याप ठोस प्रतिसाद मिळालेला नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.
Published : October 5, 2026 at 5:58 PM IST
मुंबई : आयआयटी बॉम्बेचा द्वितीय वर्षाचा बीटेक विद्यार्थी साहिल रविंद्र वाकोडे याच्या मृत्यूच्या प्रकरणावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता संस्थेच्या आतूनच विरोधाचा सूर उमटला आहे. साहिलच्या मृत्यूनंतर विद्यार्थ्यांचा एक गट गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलन आणि उपोषण करत असताना, आयआयटी बॉम्बे विद्यार्थी परिषदेनं या आंदोलनापासून अधिकृतपणे अंतर घेतलं आहे.
आंदोलन करणारा छोटा गट संपूर्ण विद्यार्थी समुदायाचं प्रतिनिधित्व करत नसल्याचं विद्यार्थी परिषदेनं स्पष्ट केलं आहे. हजारो विद्यार्थी नियमित वर्ग, परीक्षा, संशोधन आणि प्लेसमेंटच्या प्रक्रियेत सहभागी आहेत. त्यामुळे दीर्घकाळ सुरू असलेल्या आंदोलनाचा त्यांच्या शैक्षणिक प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याचं परिषदेकडून सांगण्यात आलं.
मात्र, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थी परिषदेच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. विद्यार्थी परिषद ही प्रशासनाच्या अंतर्गतच काम करत असल्यानं ती प्रशासनाविरोधात स्वतंत्र भूमिका घेऊ शकत नाही, असा दावा आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
साहिलच्या आई-वडिलांचं उपोषण सुरूच :
दरम्यान, साहिलच्या आई-वडिलांचं न्यायाच्या मागणीसाठी उपोषण सुरूच आहे. सरकारकडून अद्याप ठोस प्रतिसाद मिळालेला नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. आयआयटी बॉम्बेमध्ये सध्या शिकणाऱ्या गौरव सिंग या विद्यार्थ्यानं 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना, मागण्यांची प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नसल्यानं उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचं स्पष्ट केलं.
याच पार्श्वभूमीवर आयआयटी बॉम्बेच्या गेस्ट हाऊसमध्ये एका व्यक्तीनं जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा तसेच संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा आरोप करणारा व्हिडिओ समोर आला आहे. हा प्रकार मोबाइल कॅमेऱ्यात कैद झाल्याचं सांगण्यात येत असून, संबंधित व्यक्तीला पवई पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे.
कुटुंबीयांचे जातीय भेदभावाचे आरोप :
साहिलचे वडील रविंद्र वाकोडे यांच्या तक्रारीवरून प्रा. सूर्यनारायण डुल्ला यांच्याविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलमांचाही गुन्ह्यात समावेश करण्यात आला आहे. साहिलवर काही महिन्यांपासून जातीय भेदभाव आणि अपमानास्पद वर्तन होत असल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.
कुटुंबीयांनी आयआयटी बॉम्बेचे संचालक प्रा. शिरीष केदारे यांच्या भूमिकेबाबतही गंभीर आरोप केले आहेत. मात्र, प्रा. केदारे आणि प्रा. डुल्ला यांनी जातीय भेदभाव किंवा जातीय स्वरूपाच्या टिप्पणीचे आरोप नाकारले आहेत. या प्रकरणात नेमके काय घडलं?, हे तपासातून स्पष्ट होणं बाकी आहे.
परीक्षेतील कथित गैरप्रकार आणि ‘माफीनामा’ तपासाच्या केंद्रस्थानी :
या प्रकरणात कथित ‘माफीनामा’ हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. साहिलला परीक्षागृहातून बाहेर नेल्यानंतर त्याच्याकडून लेखी माफीनामा घेतल्याचं समोर आलं आहे. मात्र, आयआयटी बॉम्बेच्या परीक्षेतील गैरप्रकार हाताळण्याच्या उपलब्ध प्रक्रियेत विद्यार्थ्याकडून स्वतंत्रपणे ‘माफीनामा’ घेण्याची तरतूद स्पष्टपणे नमूद नसल्याचं विद्यार्थ्यांचे म्हणणं आहे.
नियमांनुसार, परीक्षेत गैरप्रकार आढळल्यास विद्यार्थ्याला नवीन उत्तरपत्रिका देऊन परीक्षा सुरू ठेवण्याची संधी देणं, त्यानंतर घटनेची नोंद तयार करून विभागीय अकॅडमिक डिसिप्लिनरी ॲक्शन कमिटीमार्फत प्रकरणाची चौकशी करणं, अशी प्रक्रिया नमूद असल्याचं सांगण्यात येत आहे. पुरावे स्पष्ट नसल्यास विद्यार्थ्याला संशयाचा फायदा देण्याची तरतूदही या प्रक्रियेत असल्याची माहिती आहे.
त्यामुळे साहिलकडून कथित माफीनामा नेमका कधी, कुठे आणि कोणाच्या उपस्थितीत लिहून घेण्यात आला, हा तपासातील महत्त्वाचा प्रश्न ठरला आहे.
2 ऑक्टोबरला दुल्ला आणि केदारे यांची दीर्घ चौकशी :
मुंबई क्राइम ब्रँचने 2 ऑक्टोबरला प्रा. सूर्यनारायण डुल्ला यांची जवळपास 8 ते 10 तास चौकशी केली. त्यानंतर आयआयटी बॉम्बेचे संचालक प्रा. शिरीष केदारे यांचाही सुमारे 8 ते 10 तास जबाब नोंदविण्यात आला. परीक्षेतील कथित गैरप्रकारानंतर साहिलशी नेमकं काय बोलण्यात आलं? त्याला परीक्षागृहातून का बाहेर नेण्यात आले? संस्थेची निर्धारित प्रक्रिया पाळली का, कथित माफीनामा कसा घेण्यात आला आणि त्यानंतर काय घडले, या मुद्द्यांवर चौकशी करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
क्राइम ब्रँचने आतापर्यंत 50 हून अधिक व्यक्तींचे जबाब नोंदविल्याचंही समोर आलं आहे. साहिलचे आई-वडील, सोबतचे विद्यार्थी, वसतीगृहातील कर्मचारी आणि प्रकरणाशी संबंधित इतर व्यक्तींची चौकशी करण्यात आली आहे. साहिलचे दोन मोबाइल, लॅपटॉप आणि टॅबलेट कलिना येथील फॉरेन्सिक सायन्स लॅबकडे पाठविण्यात आले आहेत.
आज क्राइम ब्रँचकडून आयआयटीकडे कागदपत्रांची मागणी :
क्राइम ब्रँचने आयआयटी बॉम्बेकडे या प्रकरणाशी संबंधित काही महत्त्वाची कागदपत्रे मागविण्यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे. त्यामध्ये साहिलकडून कथितरीत्या घेण्यात आलेला लेखी माफीनामा विशेष महत्त्वाचा असल्याचं पोलीस सूत्रांनी सांगितलं आहे.
या कागदपत्रांच्या माध्यमातून साहिलवर परीक्षेतील गैरप्रकाराबाबत कोणती प्रक्रिया करण्यात आली, कोणत्या अधिकाऱ्यांनी त्याच्याशी संवाद साधला आणि संस्थेच्या निर्धारित नियमांचे पालन झाले होते का, याचा तपास केला जाणार आहे.
पालकांचे उपोषण सुरूच; सरकारच्या प्रतिसादाची प्रतीक्षा :
साहिलचे वडील रविंद्र वाकोडे आणि आई सोनाली वाकोडे न्यायाच्या मागणीसाठी उपोषणावर आहेत. आज उपोषणाच्या सहाव्या दिवशीही त्यांनी आपली भूमिका कायम ठेवली. 'ई टीव्ही भारत'शी बोलताना रविंद्र वाकोडे यांनी सांगितलं की, वेगवेगळ्या पक्षांचे नेते त्यांना भेटून गेले असून, आपलं म्हणणे सरकारपर्यंत पोहोचवू, असं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे. मात्र, अद्याप सरकारकडून कोणताही अनुकूल प्रतिसाद मिळालेला नाही, असे रविंद्र वाकोडे यांनी सांगितलं.
पोलिसांनी या प्रकरणाबाबत आपल्याकडे चौकशी केली असल्याचंही रविंद्र वाकोडे यांनी सांगितलं. मात्र मुलाच्या मृत्यूला जबाबदार असल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींवर ठोस कारवाई होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका कुटुंबीयांनी घेतली आहे.
दरम्यान, 3 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रभारी डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद, प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष आणि खासदार वर्षा गायकवाड, एआयसीसी सचिव बी. एम. संदीप, रेहाना चिश्ती आणि यू. बी. व्यंकटेश यांनी साहिलच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली होती.
'कॉलेज प्रशासनाने मागण्यांची दखल घेतलेली नाही' : आयआयटी बॉम्बेमध्ये सध्या शिकणारा आणि आंदोलनात सहभागी विद्यार्थी गौरव सिंग याने 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली. आम्ही आमच्या मागण्यांसाठी उपोषण करत आहोत. मात्र कॉलेज प्रशासनानं अद्याप आमच्या मागण्यांची कोणतीही दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे आम्ही आमचे उपोषण असेच सुरू ठेवणार आहोत, असे गौरव सिंग यांनी सांगितलं.
साहिलच्या प्रकरणात विद्यार्थ्यांनी 18 मागण्या प्रशासनासमोर ठेवल्या आहेत. त्यामध्ये स्वतंत्र चौकशी, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी हाताळण्याची प्रक्रिया, परीक्षा आणि शिस्तभंगाच्या प्रक्रियेत सुधारणा तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित विविध मागण्यांचा समावेश आहे.
विद्यार्थी परिषद आंदोलनात सध्या सहभागी नसल्याचा दावा :
दरम्यान, आयआयटी बॉम्बे विद्यार्थी परिषदेने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेपासून स्वतःला दूर केलं आहे. मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ किंवा जस्टिस कॉर्नर परिसरात आंदोलन करणारा छोटा गट संपूर्ण विद्यार्थी समुदायाचे प्रतिनिधित्व करत नसल्याचं विद्यार्थी परिषदेनं म्हटलं आहे.
हजारो विद्यार्थी वर्ग, परीक्षा, संशोधनाचे काम आणि प्लेसमेंटच्या प्रक्रियेत व्यस्त आहेत. दीर्घकाळ सुरू असलेल्या आंदोलनाचा त्यांच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक कामकाजावर परिणाम होत असल्याचं परिषदेचं म्हणणं आहे. जर बदल हवे असतील तर महाविद्यालय प्रशासनाबरोबर बोलणी करत विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचं नुकसान होणार नाही, यासाठी नियोजन करत मागण्यांची पुढची दिशा ठरवणार असं विद्यार्थी परिषदेनं म्हटलं आहे.
मात्र, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय प्रशासनाच्या संरचनेतच कार्यरत असल्यानं ती पूर्णपणे स्वतंत्र संस्था नसल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे साहिल प्रकरणावरून आयआयटी बॉम्बेच्या परिसरात आता विद्यार्थी समुदायातील मतभेदही स्पष्टपणे समोर आले आहेत.
आयआयटी बॉम्बेच्या गेस्ट हाऊसमध्ये कथित जातीवाचक शिवीगाळ; व्हिडिओ समोर :
दरम्यान, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आयआयटी बॉम्बे येथील गेस्ट हाऊसमध्ये संतापजनक प्रकार घडल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एका व्यक्तीने जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा गंभीर आरोप असून, देशाचे संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबतही आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
संपूर्ण घटना मोबाइल कॅमेऱ्यात कैद झाल्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. व्हिडिओमध्ये संबंधित व्यक्ती कथितरीत्या आक्षेपार्ह आणि जातीवाचक शब्दांचा वापर करताना दिसत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या घटनेनंतर संबंधित व्यक्तीला पवई पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती असून, पुढील तपास सुरू आहे.
या घटनेची स्वतंत्र चौकशी करून नेमके कोणतं वक्तव्य करण्यात आलं, ते कोणत्या परिस्थितीत करण्यात आले आणि त्यामागील संपूर्ण घटनाक्रम काय होता, याचा तपास पोलिसांकडून केला जाणार आहे. या नव्या प्रकारामुळे साहिल वाकोडे प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर IIT बॉम्बे परिसरातील जातीय संवेदनशीलतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
पुढील काही दिवस महत्त्वाचे :
साहिल वाकोडे प्रकरणात सध्या तीन वेगवेगळ्या पातळ्यांवर घडामोडी सुरू आहेत. कुटुंबीयांचा आरोप आहे की साहिलला जातीय भेदभाव आणि मानसिक छळाचा सामना करावा लागला. आयआयटीची भूमिका अशी आहे की परीक्षेदरम्यान मोबाइलचा वापर झाल्याचं आढळलं आणि संस्थेच्या प्रक्रियेनुसार प्रकरण हाताळण्यात आले. तर क्राइम ब्रँच परीक्षागृहातील घटना, साहिल आणि प्रा. दुल्ला यांच्यातील संवाद, कथित माफीनामा, संस्थेची प्रक्रिया, सीसीटीव्ही फुटेज आणि डिजिटल पुरावे यांची सांगड घालून तपास करत आहे.
आता आयआयटीकडून मागविण्यात आलेली कागदपत्रे, कथित माफीनामा, फॉरेन्सिक अहवाल आणि 50 हून अधिक व्यक्तींचे जबाब तपासात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. तसेच आयआयटीच्या 10 सदस्यीय चौकशी समितीचा अहवाल आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवरील प्रशासनाची पुढील भूमिका याकडेही लक्ष लागलं आहे.
आयआयटी बॉम्बेच्या उर्वरित मिड-सेमिस्टर परीक्षा 10 आणि 11 ऑक्टोबरला घेण्याचे नियोजन आहे. विद्यार्थ्यांनी चौकशीचा अंतिम अहवाल 15 ऑक्टोबरपर्यंत देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत क्राइम ब्रँचचा तपास, आयआयटी प्रशासनाची भूमिका, पालकांचे उपोषण आणि विद्यार्थ्यांचे आंदोलन या चारही आघाड्यांवर महत्त्वाच्या घडामोडी होण्याची शक्यता आहे.