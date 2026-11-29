ड्रॅगन फ्रूटपासून सफरचंदापर्यंत अन् टाकाऊ वस्तूंचा पुनर्वापर; गच्चीवरच फुलवली सेंद्रिय शेती
निगडीतील सागर तापकीर (Sagar Tapkir) यांनी आई व चुलतीच्या मदतीने घराच्या गच्चीवर सेंद्रिय शेती (Organic Farming) फुलवली.
Published : November 29, 2026 at 6:31 PM IST
निगडी (पुणे) : शहरात मोकळी जागा नाही, त्यामुळं शेती करता येत नाही, हा समज निगडीतील सागर चंद्रकांत तापकीर (Sagar Tapkir) यांनी खोटा ठरवला आहे. घराच्या गच्चीवर सेंद्रिय पद्धतीनं शेती (Organic Farming) करत त्यांनी फळे, भाजीपाला, फुले आणि औषधी वनस्पतींची सुंदर बाग फुलवली आहे. ड्रॅगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, सफरचंद यांसारख्या फळांचे उत्पादन घेत त्यांनी शहरी शेतीचा अनोखा प्रयोग यशस्वी केला आहे. या उपक्रमात त्यांची आई अलका चंद्रकांत तापकीर आणि चुलती नंदा गजानन तापकीर यांचीही मोलाची साथ लाभली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून तिघांनी मिळून या बागेचे संगोपन करत गच्चीवर हिरवाईचा संसार फुलवला आहे.
टाकाऊ वस्तूंचा केला पुनर्वापर : 2021 पासून सुरू झालेल्या या प्रयोगात सागर तापकीर यांनी टाकाऊ वस्तूंचा पुनर्वापर करत कमी खर्चात टेरेस गार्डन उभारले. भंगारातील प्लास्टिक कॅन, पिंप, बकेट, ग्रो बॅग तसेच जुन्या रेफ्रिजरेटरच्या बॉडीचा कुंड्यांसाठी उपयोग करण्यात आला. डाळिंब, पेरू, आंबा, पपई, तुती, अंजीर, इंग्रजी फणस, स्ट्रॉबेरी, ड्रॅगन फ्रूट, सफरचंद, लिंबू, चिकू, पपनस यांसारखी फळझाडे या बागेत आहेत. त्याचबरोबर भेंडी, दोडका, वांगी, मिरची, टोमॅटो, कारले, तोंडली आणि विविध पालेभाज्यांचे उत्पादनही घेतले जाते.
प्रत्येक हंगामात वेगवेगळ्या भाज्या आणि फळे : शेतीसाठी शेणखत, कंपोस्ट खत, गांडूळ खत आणि वापरलेल्या चहापत्तीचा उपयोग केला जातो. घरातील ओला कचरा जिरवून खत तयार केले जाते. रासायनिक खतांना फाटा देत नैसर्गिक पद्धतीनं झाडांचं संगोपन केलं जातं. गवती चहा, अडुळसा, कढीपत्ता, गुलवेल, तुळस, आवळा, कोरफड, हळद, आले आणि वेलची यांसारख्या औषधी वनस्पतीही येथे जोपासल्या आहेत. या बागेच्या संगोपनात आई अलका आणि चुलती नंदा यांचा मोठा सहभाग आहे. वेळ मिळेल तेव्हा झाडांना पाणी देणं, त्यांची छाटणी, खत व्यवस्थापन आणि निगा राखणं, अशा कामांमध्ये त्या नियमित लक्ष देतात. घरातील भाजीपाला आणि फळांचाही वापर जेवणासाठी केला जातो. प्रत्येक हंगामात वेगवेगळ्या भाज्या आणि फळांचे उत्पादन मिळत असल्याने घरच्या घरी ताज्या, रसायनमुक्त पदार्थांचा आनंद घेता येतो.
झाडांशी भावनिक नाते : झाडांशी जुळलेल्या भावनिक नात्याबद्दल अलका तापकीर अत्यंत भावुक होऊन सांगतात, "आपण स्वतः झाडे लावतो, त्यांची काळजी घेतो आणि त्यांना आलेली फळे-फुले आपल्या उपयोगात आणतो, तेव्हा मिळणारा आनंद शब्दांत सांगता येत नाही. मला जेवढा वेळ मिळतो, तेवढा वेळ मी झाडांच्या संगोपनासाठी देते. एखादे झाड खूप प्रेमाने वाढवलेले असते आणि ते अचानक वाळते किंवा मरते, तेव्हा घरातील एखादी व्यक्ती आपल्याला सोडून गेल्याची भावना होते. एवढे दुःख होते."
नवीन झाडे लावण्यासाठी अभ्यास : चुलती नंदा तापकीर सांगतात, "आम्ही दररोज या झाडांची काळजी घेतो. घरात पिकणाऱ्या भाज्या आणि फळांचा वापरही करतो. गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रत्येक हंगामात वेगवेगळ्या भाज्या आणि फळांचे उत्पादन मिळत आहे. झाडांवर जीव लावून त्यांची निगा राखल्यामुळं त्यांच्याशी भावनिक नाते निर्माण झाले आहे. नवीन झाडे लावण्यासाठी आम्ही त्यांचा अभ्यासही करतो. कोणत्या झाडाची कशी काळजी घ्यावी, त्याला कोणतं वातावरण आवश्यक आहे, याची माहिती घेत प्रयोग करत असतो."
गच्चीवर पक्ष्यांची वर्दळ : या हिरव्यागार बागेत पोपट, कबुतरे, कावळे, चिमण्या, मुनीया आणि बुलबुल यांसारख्या पक्ष्यांची वर्दळ असते. फळांचा आस्वाद घेण्यासाठी येणाऱ्या पक्ष्यांच्या किलबिलाटाने गच्चीवरील वातावरण प्रसन्न होते. टाकाऊ वस्तूंचा पुनर्वापर, ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती, पाण्याचा काटकसरीने वापर आणि पक्ष्यांसाठी नैसर्गिक अधिवास निर्माण करत तापकीर कुटुंबाने घरच्या गच्चीवर पर्यावरण संवर्धनाचा आदर्श निर्माण केला आहे.
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