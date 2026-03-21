डॉक्टर पतीच्या कारनं रस्त्यावर घेतला पेट: फक्त पत्नी जळून खाक, पतीसह तीन जण सुखरुप बचावले

रस्ते अपघातात कारला लागलेल्या भीषण आगीत महिला जळून खाक झाली. मात्र तिचा पतीसह तीन जण या अपघातातून सुखरुप बचावले आहे.

कारनं रस्त्यावर घेतला पेट
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 21, 2026 at 6:11 PM IST

सागर : कारला लागलेल्या भीषण आगीत महिला जळून खाक झाली, तर तिचा पतीसह तीन जण या अपघातातून सुखरुप बचावले आहे. ही घटना मध्यप्रदेशातील सागर दामोह महामार्गावरील चनाटोरिया टोल नाक्याजवळ पहाटे 04.00 वाजताच्या सुमारास घडली आहे. प्राथमिक अहवालांमध्ये ही घटना अपघात असल्याचं सांगण्यात येत आहे. मात्र महिलेच्या कुटुंबीयांनी याला केवळ अपघात मानण्यास नकार दिला. हे एक षड्‍यंत्र असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

मृत पत्नी

सासरच्यांना फोनवरून कळवलं "आम्ही रुग्णालयात जात आहोत" : सागर जिल्ह्यातील गढाकोटा येथील रहिवासी डॉ. निलेश कुर्मी यांनी आपल्या सासरच्यांना फोन करून, पत्नी आजारी असून तिला छातीत दुखत असल्याची तक्रार ती करत आहे. त्यामुळे, ते सागर येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी जात असल्याचं त्यांना सांगितलं. आपली बहीण आजारी असल्याचं समजताच, तिच्या कुटुंबीयांनी तत्काळ सागरच्या दिशेनं प्रवास सुरू केला. मात्र, वाटेत असतानाच त्यांना, चनाटोरिया टोल प्लाझाजवळ त्यांच्या कारचा अपघात झाला असून त्यानंतर कारला आग लागली आहे, असं कळलं. घटनास्थळी पोहोचल्यावर महिलेच्या कुटुंबीयांना समजलं की, कारमध्ये उपस्थित असलेले डॉक्टर आणि त्यांचे दोन सहकारी सुखरूप बाहेर पडले, परंतु डॉक्टरची पत्नी मात्र कारमध्येच जळून ठार झाली.

डॉक्टर पतीच्या कारनं रस्त्यावर घेतला पेट: फक्त पत्नी जळून खाक, पतीसह तीन जण बचावले

प्रकरण अपघात आणि कटाच्या सापडलं कात्रीत : महिलेच्या कुटुंबीयांचा असा आरोप आहे की, "बहीण आणि तिचा डॉक्टर पती यांच्यात वारंवार वाद होत होते. त्यामुळे हा केवळ एक अपघात नाही, तर एक कट होता. आपल्या बहिणीची हत्या करण्यासाठी रचलेलं एक षड्यंत्र होतं." दरम्यान, सनोधा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी भरत सिंग ठाकूर यांनी सांगितलं, "आम्हाला पहाटे ४:०० च्या सुमारास माहिती मिळाली की, चनाटोरिया टोल प्लाझाजवळ एका कारचा अपघात झाला आहे. घटनास्थळी पोहोचून तपास केल्यानंतर, ती कार गढाकोटा येथील डॉ. निलेश यांची असल्याचं आम्हाला समजलं. कारला आग लागली होती, डॉक्टर आणि त्यांच्यासोबत प्रवास करणारे त्यांचे दोन परिचित कारमधून सुखरूप बाहेर पडण्यात यशस्वी झाले. परंतु डॉ. निलेश कुर्मी यांची पत्नी, सीमा कुर्मी, कारमधून बाहेर पडू शकली नाही. काही क्षणातच आगीनं रौद्र रूप धारण केलं. दुर्दैवानं ती महिला कारमध्येच जिवंत जळून मृत झाली. घटनास्थळी पोहोचताच पोलिसांनी मदत आणि बचाव कार्य सुरू केलं. मात्र, तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. डॉक्टरांची पत्नी, सीमा, हिनं आपल्या दुखापतींमुळे आधीच प्राण गमावले. घटनास्थळीच तिचा अत्यंत वेदनादायी मृत्यू झाला."

डॉक्टर पती

बहिणीला मारण्यासाठी पूर्वनियोजित कटाचा आरोप : मृत सीमा कुर्मी हिचा भाऊ लोकेश पटेल, घटनास्थळी पोहोचला होता. त्यानं ही घटना अपघात नसून एक पूर्वनियोजित कट असल्याचा आरोप केला. सीमा ही 'जुना' गावाची रहिवासी होती आणि तिचा विवाह 'सिमरिया' येथील निलेश कुर्मी याच्याशी झाला होता. निलेश हा 'गढाकोटा' येथे वास्तव्यास होता. लोकेश पटेल म्हणाला, "रात्री उशिरा मला निलेशचा फोन आला. त्यानं मला सांगितलं की, माझ्या बहिणीला छातीत दुखत असल्याची तक्रार ती करत आहे. ते तिला घेऊन सागर येथील 'मक्रोनिया'च्या दिशेनं निघालं आहेत. ही माहिती मिळताच, आम्हीही तातडीनं सागरच्या मक्रोनियाकडं निघालो. मात्र, वाटेत असतानाच आम्हाला आणखी एक फोन आला, ज्यामध्ये 'चनाटोरिया' जवळ एक अपघात झाल्याचं सांगण्यात आलं. जेव्हा आम्ही घटनास्थळी पोहोचलो आणि पाहणी केली, तेव्हा आम्हाला आढळले की माझी बहीण गाडीच्या आतच जळून खाक झाली होती. माझी बहीण आमच्या आईला वारंवार सांगायची की, तिचं आणि तिच्या पतीचे नेहमीच खटके उडतात. आम्हाला दाट संशय आहे की, एका कटाचा भाग म्हणून तिची हत्या करण्यात आली आहे. घटनास्थळी अपघाताची कोणतीही चिन्हं दिसत नाहीत. या घटनेत सहभागी असलेले इतर तीनही व्यक्ती पूर्णपणे सुखरूप आहेत. याउलट, माझी बहीण मात्र गाडीच्या आतच राहिली आणि आगीत होरपळून मृत्युमुखी पडली."

