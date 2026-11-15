मिरजेत सख्ख्या साडूचा खून करून आरोपी साडूनेही संपवलं जीवन
मिरज तालुक्यातील बेळंकी येथे कामाच्या हिशोबावरून झालेल्या आर्थिक वादातून बबलू गौतम याने सख्ख्या साडू महेश गौतम याच्या डोक्यात काठीने प्रहार करून त्यांचा खून केला.
Published : November 15, 2026 at 7:05 AM IST
सांगली : आर्थिक वादातून एका साडूने आपल्या सख्ख्या साडूचा खून केला. या घटनेनंतर पश्चातापापोटी खून करणाऱ्या साडूनेही गळफास घेऊन स्वतःचे आयुष्य संपवल्याची धक्कादायक घटना मिरज तालुक्यातील बेळंकी येथे घडली आहे. महेश ब्रिजलाल गौतम असे खून झालेल्या साडूचे, तर बबलू भगवती गौतम असे आत्महत्या केलेल्या आरोपी साडूचे नाव आहे. दोघेही मूळचे उत्तर प्रदेशमधील रहिवासी आहेत. या प्रकरणी मिरज ग्रामीण पोलीस ठाण्यात घटनेची नोंद झाली आहे.
अधिक माहिती अशी की, मिरज तालुक्यातील बेळंकी येथील लिमये मळा येथे महेश ब्रिजलाल गौतम (वय 41, रा. पारा, ता. म्हैसी, जि. बहराईच) व बबलू भगवती गौतम (वय 35, रा. पारा, ता. म्हैसी, जि. बहराईच) हे दोघे आपल्या कुटुंबासह कामानिमित्ताने राहत होते. मजूर म्हणून ते या ठिकाणी काम करत असत. दोघेही एकमेकांचे साडू आहेत.
13 नोव्हेंबर रोजी काम आटोपून ते परतले होते. रात्रीच्या सुमारास दोघांमध्ये कामाच्या हिशोबावरून आर्थिक वाद सुरू झाला. काही क्षणात हा वाद विकोपाला गेला. यातून रागाच्या भरात बबलू गौतम याने काठीने आपले साडू महेश गौतम यांच्या डोक्यात जोरदार प्रहार केला. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे डोक्यात गंभीर घाव बसल्याने महेश गौतम जागेवरच कोसळले आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.
या घटनेनंतर महेश यांच्या पत्नीसह इतरांनी घटनास्थळी धाव घेऊन एकच आक्रोश सुरू केला. यावेळी काही काळ आरोपी बबलू हा घटनास्थळीच थांबून होता. मात्र, साडू महेश यांचा मृत्यू झाल्याचे कळताच बबलू घटनास्थळावरून पसार झाला.
या घटनेची माहिती मिळताच मिरज ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक पाटील हे आपल्या पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. घटनेचा पंचनामा करत महेश गौतम यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी मिरज शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आला. या खून प्रकरणी मिरज ग्रामीण पोलीस ठाण्यात बबलू याच्यासह तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करून संशयित आरोपी बबलू याचा शोध सुरू करण्यात आला होता.
मिरज पोलिसांकडून रात्रभर बबलू याचा शोध घेण्यात येत होता, मात्र तो कोठेच सापडला नाही. सकाळी शोध सुरू असताना बबलू हा लिमये मळा परिसरातील एका शेतातील झाडाला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला. त्यानंतर मिरज ग्रामीण पोलिसांनी घटनेचा तपास केला असता, बबलू याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे.
या दोन्ही घटनांप्रकरणी मिरज ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अमित पाटील म्हणाले की, "मृत महेश गौतम आणि बबलू गौतम हे दोघेही साडू आहेत. दोघेही आपल्या कुटुंबासह कामाच्या निमित्ताने बेळंकी गावातील लिमये मळा येथे भाड्याने राहत होते. 13 नोव्हेंबर रोजी रात्रीच्या सुमारास दोघांमध्ये कामाच्या हिशोबावरून आर्थिक वाद सुरू झाला. यामध्ये बबलू याने साडू महेश यांच्या डोक्यात काठीने वार केला, ज्यामध्ये महेश गौतम यांचा मृत्यू झाला."
पुढे बोलताना ते म्हणाले, "या खुनाच्या घटनेप्रकरणी आरोपी बबलू याचा शोध सुरू केला होता. तो त्याच परिसरामध्ये लपून बसल्याची माहिती मिळाली होती. रात्रभर शोध घेण्यात आला, मात्र तो आढळून आला नाही. सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास बबलूचा मृतदेह शेतातील एका झाडाला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला. याचा अधिक तपास केला असता, त्याने स्वतः आत्महत्या केल्याचे निदर्शनास आले आहे. या दोन्ही घटनांची नोंद झाली असून एक खुनाचा गुन्हा दाखल झाला आहे, ज्यामध्ये दोघा संशयितांना ताब्यात देखील घेण्यात आले आहे. याबाबत अधिक तपास सुरू आहे."