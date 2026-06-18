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ऑपरेशन टायगरनंतर दोन कट्टर विरोधक एकाच पक्षात, वाकचौरे यांच्या पक्ष प्रवेशाचे सदाशिव लोखंडे यांच्याकडून स्वागत

भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या शिवसेनेतील प्रवेशामुळं शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यावर सदाशिव लोखंडे यांनी प्रतिक्रिया दिली.

Sadashiv Lokhande And Bhausaheb Wakchaure
सदाशिव लोखंडे आणि भाऊसाहेब वाकचौरे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 18, 2026 at 4:15 PM IST

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शिर्डी : शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडली आहे. शिवसेनेचे (यूबीटी) विद्यमान खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांचा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश जवळपास निश्चित झाला आहे. वाकचौरे यांच्या या निर्णयाचं माजी खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी स्वागत केलं. "मी एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेसोबत ठामपणे उभा आहे," असं सांगत त्यांनी वाकचौरे यांचं पक्षात स्वागत केलं.

वाकचौरे आणि सदाशिव लोखंडे यांचा राजकीय संघर्ष : शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात भाऊसाहेब वाकचौरे आणि सदाशिव लोखंडे यांच्यातील राजकीय संघर्ष गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय राहिला आहे. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी तत्कालीन शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावर निवडणूक लढवत रिपब्लिकन पक्षाचे नेते रामदास आठवले यांचा पराभव करून लोकसभेत प्रवेश केला होता. त्यानंतर 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी वाकचौरे यांनी शिवसेनेला रामराम ठोकत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून त्यांनी शिर्डीतून निवडणूक लढवली. त्यावेळी शिवसेनेकडून उमेदवारी मिळालेल्या सदाशिव लोखंडे यांनी जोरदार लढत देत वाकचौरे यांचा पराभव केला. त्यानंतर मोठ्या मताधिक्याने लोकसभेत निवडून गेले.

प्रतिक्रिया देताना सदाशिव लोखंडे (ETV Bharat Reporter)

शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात राजकीय रंगत : 2019 मध्येही शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात राजकीय रंगत कायम राहिली. भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी अपक्ष उमेदवारी केली, तर काँग्रेसकडून माजी आमदार भाऊसाहेब कांबळे मैदानात होते. दुसरीकडं शिवसेनेकडून पुन्हा सदाशिव लोखंडे यांना उमेदवारी देण्यात आली. त्यांनी सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवत आपलं वर्चस्व कायम ठेवलं. 2022 मध्ये शिवसेनेत झालेल्या फुटीनंतर राज्यात एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली दोन स्वतंत्र शिवसेना अस्तित्वात आल्या. त्यानंतर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी भाजपाची साथ सोडत शिवसेनेत (यूबीटी) प्रवेश करून उमेदवारी मिळवली. त्यांच्या विरोधात महायुतीकडून सदाशिव लोखंडे मैदानात उतरले होते. या निवडणुकीत दोन्ही नेत्यांमध्ये चुरशीची लढत झाली. प्रचारादरम्यान आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. मात्र, अखेरीस मतदारांनी भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या बाजूनं कौल देत त्यांना विजयी केले. तर सदाशिव लोखंडे यांना पराभव स्वीकारावा लागला.

वाकचौरे आणि लोखंडे एकाच पक्षात : लोकसभा निवडणुकीनंतर अवघ्या दोन वर्षांतच राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. शिवसेनेचे (यूबीटी) खासदार असलेले भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी एकनाथ शिंदे यांचा शिवसेनेत प्रवेश निश्चित मानला जात आहे. त्यामुळं अनेक वर्षे एकमेकांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी राहिलेले वाकचौरे आणि लोखंडे आता एकाच पक्षात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सदाशिव लोखंडे यांनी शिर्डीत पत्रकार परिषद घेत वाकचौरे यांचं स्वागत केलं. यावेळी त्यांनी खासदार असताना मतदारसंघात केलेल्या विकासकामांचा आढावा घेतला. तसेच प्रलंबित विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू ठेवणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

एकेकाळी कट्टर राजकीय विरोधक : शिर्डी मतदारसंघाच्या राजकारणात रामदास आठवले, भाऊसाहेब कांबळे, सदाशिव लोखंडे आणि भाऊसाहेब वाकचौरे हे नेते अनेक वर्षे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांतून एकमेकांविरोधात लढत आले आहेत. मात्र सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत हे चित्र बदलताना दिसत आहे. भाऊसाहेब कांबळे यांनीही काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत शिवसेनेत प्रवेश केला. सदाशिव लोखंडे आधीपासूनच शिंदे यांच्या शिवसेनेत आहेत. आता भाऊसाहेब वाकचौरे हेदेखील शिवसेनेत येणार आहेत. दुसरीकडं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले हे महायुतीचा भाग आहेत. त्यामुळं एकेकाळी कट्टर राजकीय विरोधक असलेले हे सर्व नेते भविष्यात एका मंचावर दिसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

राजकीय वर्तुळात उत्सुकता निर्माण : भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या शिवसेनेतील प्रवेशामुळं शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे दिसत आहेत. विशेषतः वाकचौरे आणि लोखंडे यांच्यातील अनेक वर्षांचा संघर्ष आता संपुष्टात येणार का?, तसेच महायुतीच्या माध्यमातून हे नेते एकत्रितपणे मतदारसंघात काम करणार का?, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. अनेक वर्षांपासून राजकीयदृष्ट्या एकमेकांविरोधात उभे ठाकलेले भाऊसाहेब वाकचौरे आणि सदाशिव लोखंडे आता एकाच पक्षात आणि एकाच मंचावर दिसणार का?, याची चर्चा शिर्डी मतदारसंघात रंगू लागली आहे. येत्या काळात शिर्डीच्या राजकारणात कोणती नवी समीकरणे आकार घेतात, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

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TAGGED:

भाऊसाहेब वाकचौरे
भाऊसाहेब वाकचौरे आणि सदाशिव लोखंडे
SADASHIV LOKHANDE
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BHAUSAHEB WAKCHAURE

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