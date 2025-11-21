'अनिल देशमुख यांनी दिलेल्या सूचनेचं केवळ पालन केलं', मनी लाँड्रिंगप्रकरणी कारवाई रद्द करण्यासाठी सचिन वाझेचा अर्ज

ETV Bharat / state

मनी लॉड्रिंग प्रकरणी सुरू केलेल्या खटल्याच्या कारवाईला विरोध करत बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेंनं पुन्हा एकदा मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केलीय.

November 21, 2025

November 21, 2025

मुंबई : मनी लाँड्रिंग प्रकरणी सुरू असलेली कारवाई रद्द करा, अशी मागणी करत सचिन वाझेनं नव्यानं न्यायालयात अर्ज दाखल केलाय. मागील तीन ते चार वर्षात मनी लॉड्रिंग प्रकरणात अनेक मोठ्या घडामोडी घडल्या होत्या. कालांतरानं त्याच्यावर पडदा पडल्यचं दिसून आलं. मात्र, आता पुन्हा एकदा सचिन वाझेच्या अर्जाच्या निमित्तानं हे प्रकरण चर्चेत आलंय.

मनी लाँड्रिंग प्रकरणी कारवाई रद्द करा : मनी लाँड्रिंग प्रकरणी सुरू केलेल्या खटल्याच्या कारवाईला विरोध करत बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेंनं पुन्हा एकदा मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. हा खटला चालवण्यास मंजुरी नसल्यानं सुरू असलेली कायदेशीर कारवाई रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करत सचिन वाझेनं सत्र न्यायालयात नव्यानं अर्ज दाखल केलाय. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांच्या समोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत कोर्टानं वाझेच्या या अर्जावर ईडीला 25 नोव्हेंबरपर्यंत आपलं उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिलेत.

काय आहे सचिन वाझेचा अर्ज? : तपासयंत्रणेनं आपल्यावर केलेले आरोप हे सर्वसाधारण असून गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 197 आणि महाराष्ट्र पोलीस कायद्यानुसार सरकारकडून अनिवार्य असलेली पूर्वपरवागी इथं घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ईडीनं सुरू केलेला हा खटला रद्द करण्याची मागणी वाझेनं या अर्जाद्वारे केलीय. कलम 197 अंतर्गत रितसर पूर्व परवानगी घेतल्याशिवाय कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्यावर थेट खटला चालवता येत नाही, असा दावा वाझेनं आपल्या अर्जातून केलाय. त्याचबरोबर तपासयंत्रणेनं केलेले आरोप हे पीएमएलए अंतर्गत गुन्हा ठरत नाहीत. आपण केवळ तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या आज्ञेचं तेव्हा पालन केलं. अनिल देशमुख यांनी केलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आपला कोणताही सहभाग नसल्याचं वाझेनं या अर्जात नमूद केलंय.

सचिन वाझेवर आरोप काय आहेत? : मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून अनिल देशमुख यांच्यावर पदाचा आणि अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता. तसेच बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि इतरांना बार आणि रेस्टॉरंटमधून महिन्याला 100 कोटी वसूल करण्याचं टार्गेट दिल्याचा आरोपही केला होता. दरमहा 100 कोटींच्या कथित खंडणीप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशांनुसार सीबीआयनं पहिला गुन्हा नोंदवत तपास सुरू केला होता.

काय होतं प्रकरण? : पुढे ईडीनं याच एफआयआरमध्ये अनिल देशमुखांसह इतरांना अटक केली होती. त्यानंतर हे सर्व आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असताना एप्रिल 2022 मध्ये सीबीआयनं अनिल देशमुखांसह संजीव पालांडे, कुंदन शिंदे आणि सचिन वाझेला आर्थर रोड कारागृहातून ताब्यात घेतलं होतं. त्यापूर्वी उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या 'अँटिलिया' या निवासस्थानाबाहेर जिलेटिनच्या कांड्या आणि धमकीचं पत्र ठेवलेली स्कॉर्पिओ गाडी बेवारस सोडण्यात आली होती. काही दिवसांतच त्या गाडीचा मालक मनसूख हिरेनच्या अचानक मृत्यूप्रकरणी सचिन वाझे याला एनआयएकडून अटक करण्यात आली होती.

