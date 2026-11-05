सचिन वाझेची दिवाळी कारागृहातच; एनआयए कोर्टानं दिलेला जामीन हायकोर्टाकडून रद्द
अँटिलिया स्फोटकं आणि मनसूख हिरेन प्रकरणी एनआयए कोर्टानं सचिन वाझेला दिलेला जामीन हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आलाय.
Published : November 5, 2026 at 9:39 PM IST
मुंबई - अँटिलिया स्फोटकं प्रकरणातील मुख्य आरोपी सचिन वाझेला मोठा झटका देत हायकोर्टानं सत्र न्यायालयानं दिलेला जामीन रद्द केलाय. या निर्णयामुळे दिवाळीच्या मुहूर्तावर कारागृहातून बाहेर यायचा वाझेचा मार्ग आता बंद झालाय. 16 ऑक्टोबरला राखून ठेवला आपला निकाल न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांनी गुरूवारी जाहीर केला.
एनआयएचा युक्तिवाद हायकोर्टाकडून मान्य - स्फोट झाला नाही म्हणून हे दहशतवादी कृत्य असल्याचं कुठेही स्पष्ट होत नाही, असा तर्क काढणं योग्य नाही. युएपीए कायद्याची निर्मिती ही केवळ दहशतवाद्यांना शिक्षा देण्यासाठी नाही तर दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी केली गेलीय. तसंच इतर सर्व आरोपी जामीनावर असताना केवळ आपल्यालाच इतकी वर्षे कारागृहात काढावी लागणं हे नैसर्गिक न्यायाला अनुसरून नसल्याचा वाझेचा दावा अयोग्य असल्याचा दावा करत एनआयएकडून या जामीनाला जोरदार विरोध करण्यात आला होता.
अंबानी कुटुंबीयच नव्हे तर संपूर्ण समाजात दहशत माजवण्याचा वाझेचा हेतू, एनआयचा दावा - मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टानं हा जामीन मंजूर करताना नोंदवल्या काही निरिक्षणांवर तपासयंत्रणेनं हायकोर्टात जोरदार आक्षेप नोंदवला होता. अंबानी हे देशातील एक प्रथितयश कुटुंब असून या प्रकरणानं त्यांच्या जीवनावर कोणताही थेट परिणाम झालेला नसल्याचं निरिक्षण नोंदवणं चुकीचं आहे. सचिन वाझेनं स्फोटकांनी भरलेली कार एका अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीच्या घराबाहेर भरवस्तीच्या परिसरात नेऊन सोडली होती. तसंच एका आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी गटाच्या आडून या कुटुंबाला धमकी देणारं एक पत्रही ठेवलं होतं. यावरून सचिन वाझेचा हेतू हा देशात दहशत माजवण्याचाच होता. मुंबई पोलीस दलातील क्राईम ब्रांच विभागातील गुप्तचर खात्याचा प्रमुख या पदाचा वाझेनं या संपूर्ण कटात गैरफायदा घेतलाय. हा प्रकार उघडकीस येऊ नये आपलाच साथीदार मनसूख हिरेनला त्यानं सारे आरोप स्वत:वर घेण्याकरता दबाव टाकला होता. मात्र त्यानं यास नकार देताच वाझेनं उद्या आपण यात अडकू नये याकरता मनसूख हिरेनची इतरांच्या मदतीनं हत्या घडवून आणली. या कामात मदत करणाऱ्यांना वाझेनं भरपूर पैसे दिल्याचे पुरावेही तपासयंत्रणकडे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे इतक्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीला जामीन देऊ नये अशी भूमिका तपासयंत्रणेनं हायकोर्टात मांडली. याशिवाय याप्रकरणी आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून खटला सुरू होत असतानाच हा जामीन देणं चुकीच असल्यीचंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
एनआयए कोर्टानं दिलेला जामीन योग्यच, वाझेचा हायकोर्टात दावा - अँटिलिया स्फोटकं प्रकरणी विशेष एनआयए कोर्टानं आपल्याला दिलेला जामीन योग्यच असल्याचा दावा सचिन वाझेच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला. वाझेची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील विजय थोरात यांनी हाकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिलं की, एनआयए कोर्टानं आपल्याला जामीन देताना निकालातून स्पष्ट केलंय की याप्रकरणात युएपीएची कलमं लागू होत नाहीत. त्यामुळे हे दहशतवादी कृत्य असल्याचा आरोपच मुळात चुकीचा ठरतो. याशिवाय याप्रकरणातील सहआरोपी प्रदीप शर्मा हे हत्येसारख्या एका गंभीर गुन्ह्यात दोषी असूनही आज जामीनावर बाहेर आहेत. मग इतर सर्व आरोपी जामीनावर बाहेर असताना केवळ आपल्यालाच इतका प्रदीर्घ कालावधी कारागृहात डांबून ठेवणं हे नैसर्गिक न्यायाला अनुसरून नाही. तसंच याप्रकरणी आरोपीनिश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण झालीय, त्यामुळे खटला सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा असला तरी तो लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता नाही असा दावा करत एनआयए कोर्टानं जामीनात इतक्या कठोर अटीशर्ती घालून दिलेल्या असतानाही तपासयंत्रणेनं त्याला विरोध करणं चुकीचं असल्याचा दावा हायकोर्टात करण्यात आला होता. मात्र हायकोर्टानं जामीन देण्यास नकार दिला.
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