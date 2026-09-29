ETV Bharat / state

अँटिलिया स्फोटके आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरण : सचिन वाझेला जामीन, पण कोर्टाच्या 'या' महत्वाच्या अटी

मुंबईतील अँटिलिया स्फोटके आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला विशेष न्यायालयाकडून एक लाखाचा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

Sachin Vaze Bail
सचिन वाझेला जामीन मंजूर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2026 at 5:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : अँटिलिया स्फोटके आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं (NIA) अटक केलेला प्रमुख आरोपी, माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला सत्र न्यायालयाच्या विशेष न्यायालयानं आज मंगळवारी मोठा दिलासा दिला.

न्यायालयाचं निरीक्षण

हत्येच्या कटात आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत थेट सहभाग असल्याचा आरोप असलेल्या अन्य आरोपींना जामीन मिळालेला असल्यानं, सचिन वाझे यालाही समानतेच्या आधारावर जामीन मिळणं योग्य ठरतं, असं निरीक्षण विशेष न्यायाधीश चकोर एस. बाविस्कर यांनी नोंदवलं. खटल्याची व्याप्ती तसेच नजीकच्या काळात खटला पूर्ण होण्याची शक्यता नसल्यानं आरोपीला दीर्घकाळ कोठडीत ठेवणं योग्य नसल्याचं स्पष्ट करत, न्यायालयानं वाझे याची एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तितक्याच रकमेच्या स्थानिक जामिनावर सुटका करण्याचा आदेश दिला.

काय होतं प्रकरण?

25 फेब्रुवारी 2021 रोजी उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर एक स्कॉर्पिओ कार आढळली होती. ही कार स्फोटकांनी भरलेली होती. या घटनेनंतर दहा दिवसांनी 5 मार्च रोजी या कारचे मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह मुंब्रा येथील खाडीत आढळला. त्यांनी संबंधित कार चोरीला गेल्याची तक्रारही दाखल केली होती. सुरुवातीच्या काळात एटीएसकडे (ATS) हा तपास होता. मात्र एप्रिल 2021 मध्ये, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं हा तपास हाती घेतल्यानंतर, या प्रकरणाचा तपास करणारे तत्कालीन एपीआय सचिन वाझे आणि प्रदीप शर्मा यांच्यासह अन्य नऊ जणांना अटक करण्यात आली होती. गेली पाच वर्षे तुरुंगात असलेल्या वाझेनं उच्च न्यायालयाच्या ऑगस्ट 2026 च्या आदेशानंतर जामिनासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. त्या अर्जावर विशेष न्यायाधीश चकोर एस. बाविस्कर यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी एनआयएनं जामीन अर्जाला तीव्र विरोध करत आरोपी पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतो आणि साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो, असा दावा केला होता. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयानं राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर करताना अटी व शर्तींसह जामीन मंजूर केला.

न्यायालयाच्या अटी आणि शर्ती

  • वाझे यानं आपला पासपोर्ट एनआयएकडे जमा करण्याबरोबरच महत्त्वाच्या साक्षीदारांच्या साक्ष नोंदवून होईपर्यंत मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड या पाच जिल्ह्यांच्या हद्दीत प्रवेश करू नये.
  • केवळ न्यायालयाच्या तारखेसाठी या हद्दीत येण्याची परवानगी असेल.
  • पाच जिल्ह्यांबाहेरील वास्तव्याचा पत्ता आणि सुरू असलेला मोबाईल क्रमांक एनआयए व स्थानिक पोलिसांना द्यावा.
  • दर रविवारी स्थानिक पोलीस ठाण्यात हजेरी लावावी.
  • साक्षीदारांशी कोणताही संपर्क साधू नये.
  • या अटींचं उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही न्यायालयानं दिला आहे.

हेही वाचा -

अंडरवल्ड डॉन दाऊद, छोटा शकील ते अँटिलिया; नेहमीच वादग्रस्त राहिली सचिन वाजे यांची कारकीर्द - Sachin Vaze Controversial

TAGGED:

SACHIN VAZE ANTILIA CASE
COURT CONDITIONS SACHIN VAZE BAIL
सचिन वाझे जामीन कोर्ट अटी
सचिन वाझे अँटिलिया प्रकरण
SACHIN VAZE BAIL NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.