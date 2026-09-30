पुणे शिक्षक मतदार नोंदणीत गोंधळ; शिक्षकांची उच्च न्यायालयात धाव
पुणे शिक्षक मतदारसंघातील मतदार नोंदणीतील गोंधळाविरोधात शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, नोंदणीसाठी तातडीने मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे.
Published : September 30, 2026 at 4:09 PM IST
पुणे : पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक 23 ऑक्टोबर रोजी होार आहे. या निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांकडून जोरदार तयारी सुरू आहे. महायुतीमध्ये उमेदवारीवरून रस्सीखेच सुरू असतानाच पुणे शिक्षक मतदारसंघातील मतदार नोंदणी प्रक्रियेत निवडणूक आयोगानं निर्माण केलेल्या गोंधळाविरोधात शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मतदार नोंदणीसाठी तातडीने मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अशी माहिती शिंदेंच्या शिवसेनेचे इच्छुक उमेदवार प्रा. सचिन सानप यांनी दिली. पुण्यात प्रा. सचिन सानप यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी त्यांनी याबाबत माहिती दिली.
शिक्षकांना नोंदणीसाठी एक-दोन दिवस : प्रा. सचिन सानप म्हणाले की, पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या द्विवार्षिक निवडणुकीसाठी मतदार नोंदणी प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या गोंधळामुळं हजारो पात्र शिक्षक आणि प्राध्यापक मतदार यादीपासून वंचित राहिले आहेत. निवडणूक आयोगाने 22 सप्टेंबर रोजी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. नामनिर्देशनाची अंतिम तारीख अंतिम तारीख 6 ऑक्टोबर आहे. मात्र, निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या चार दिवसांत, म्हणजेच 26 सप्टेंबर रोजी मतदार नोंदणी बंद करण्यात आली. 26 सप्टेंबर हा शनिवार, म्हणजेच शासकीय सुट्टीचा दिवस होता. त्यामुळं शिक्षकांना नोंदणीसाठी प्रत्यक्षात एक-दोन दिवसच मिळाले. तसेच, शाळांमधील शिक्षकांकडं शालार्थ आयडी असते. मात्र, वरिष्ठ महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांमधील प्राध्यापकांकडे शालार्थ आयडी नसल्यानं त्यांना ऑनलाइन अर्ज करता येत नाही. त्यांना प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन अर्ज करावा लागतो. नोंदणीची मुदत अचानक आणि सुट्टीच्या दिवशी संपल्यानं हा मोठा वर्ग सर्वाधिक प्रभावित झाला आहे, असे सानप यांनी सांगितलं.
'या' जिल्ह्यात अशीच परिस्थिती : ते पुढे म्हणाले की, 2020 च्या निवडणुकीत पुणे जिल्ह्यात 32,201 शिक्षक मतदार होते. जानेवारी 2026 मध्ये नव्याने तयार करण्यात आलेल्या यादीत ही संख्या 12,187 वर आली. सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांतही अशीच परिस्थिती आहे. या संदर्भात मी निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना ई-मेलद्वारे लेखी निवेदन पाठवले. मात्र, आजपर्यंत त्यांच्या मागणीवर कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही. हजारो पात्र शिक्षक आणि प्राध्यापक मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहिले आहेत. लेखी तक्रार करूनही आयोगाकडून साधे उत्तर मिळाले नसल्याने या अन्यायाविरोधात शिक्षक आणि प्राध्यापकांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
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