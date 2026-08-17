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सचिन अहिर साईचरणी नतमस्तक, म्हणाले, 'श्रद्धा, सबुरीमुळंच मला महत्त्वाची जबाबदारी मिळाली'

विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर (Sachin Ahir) यांनी आज शिर्डीत साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं.

सचिन अहिर साईचरणी नतमस्तक
सचिन अहिर साईचरणी नतमस्तक (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2026 at 9:55 AM IST

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शिर्डी (अहिल्यानगर) : विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर (Sachin Ahir) यांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. यावेळी साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी साईबाबांची मूर्ती आणि शाल देऊन अहिर यांचा सत्कार केला.

श्रद्धा आणि सबुरी हा मंत्र मी नेहमी पाळला : साईबाबांच्या दर्शनानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना सचिन अहिर म्हणाले, साईबाबांचा विचार आणि शिकवण फक्त भारतातच नाही तर परदेशातही पसरली आहे. लंडनसारख्या ठिकाणी राहणारे माझे परदेशी मित्रही साईभक्तीच्या माध्यमातूनच माझ्याशी जोडले गेले आहेत. साईबाबांनी दिलेला श्रद्धा आणि सबुरी हा मंत्र मी नेहमी पाळला आहे. माझी श्रद्धा होती आणि मी सबुरी ठेवली ज्यामुळं मला आजही महत्त्वाची जबाबदारी मिळाली.

माहिती देताना विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर (ETV Bharat Reporter)

"विधान परिषदेचे उपसभापती झाल्यानंतर पहिल्यांदाच साईबाबांच्या दरबारी आलो आहे. 1998-99 सालापासून मी साईबाबांचा एक सच्चा भक्त म्हणून शिर्डीत येत आहे. पूर्वी वीस पैसे देऊन लॉकरमध्ये राहण्याची सवय असण्यापासून ते आजपर्यंतच्या प्रवासात साईबाबांची आणि वडिलांची मोठी कृपा राहिली आहे. साईबाबांकडं कधी काही मागण्यापेक्षा त्यांनी जे दिलं त्याबद्दल आभार मानण्यासाठीच मी येथे येतो." - सचिन अहिर, उपसभापती, विधान परिषद

गोरगरिबांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पदाचा उपयोग करणार : आपल्या आगामी कामकाजाविषयी बोलताना अहिर म्हणाले, मी स्वतः शासन किंवा प्रशासन नाही. परंतु शासन आणि प्रशासनाला एकत्र आणून सामान्य नागरिक, शोषित आणि गोरगरिबांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी या पदाचा पूर्ण उपयोग करेन. शिंदे-फडणवीस यांच्याबाबत मनोज जरांगे-पाटील यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केलेल्या वक्तव्याबाबत विचारलं असता, सचिन अहिर म्हणाले की, लोकशाहीत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींबद्दल बोलताना प्रत्येकाने मर्यादा पाळणं आवश्यक आहे. एखादा प्रश्न सोडवायचा असेल तर त्याबाबत बोलताना संयम राखणं गरजेचं आहे. जरांगे-पाटील नेमकं काय बोलले याची मला माहिती नाही. कारण मी कालपासून छत्रपती संभाजीनगर दौऱ्यावर होतो.

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SHIRDI SACHIN AHIR
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MANOJ JARANGE PATIL
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