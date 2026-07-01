उबाठा सोडल्यानंतर सचिन अहिर यांना लागली लॉटरी: महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती एकमतानं निवड
सचिन मोहन अहिर यांची महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदी एकमतानं निवड करण्यात आली आहे. उबाठाची साथ सोडून त्यांनी नुकताच शिवसेना पक्षात प्रवेश केला आहे.
Published : July 1, 2026 at 2:12 PM IST|
Updated : July 1, 2026 at 2:39 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदी सचिन अहिर यांची एकमतानं निवड करण्यात आली आहे. आज झालेल्या विधानपरिषदेच्या कामकाजादरम्यान त्यांच्या नावावर सभागृहानं शिक्कामोर्तब केलं. त्याआधी विरोधी पक्षीय नेत्यांकडून ज मो अभ्यंकर यांचा उपसभापती निवडणुकीसाठीचा अर्ज मागे घेण्यात आला. महाविकास आघाडीकडून त्यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. तर त्यांच्या उमेदवारीला 3 सदस्यांनी प्रस्ताव आणि अनुमोदन दिलं होतं.
सचिन अहिर यांची बिनविरोध निवड जाहीर : उपसभापती पदासाठी सुरुवातीला एकूण चार प्रस्ताव दाखल झाले होते. त्यापैकी ज मो अभ्यंकर यांच्या नावाचा प्रस्ताव संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या विनंतीवरून मागे घेण्यात आला. तर संजय खाडे, प्रवीण दरेकर आणि डॉ. मनीषा कायंदे यांनी स्वतंत्रपणे सचिन मोहन अहिर यांच्या नावाचे प्रस्ताव मांडले होते. त्यांच्या प्रस्तावांना अनुक्रमे विक्रम काळे, धैर्यशील कदम आणि रविंद्र फाटक यांनी अनुमोदन दिलं होतं. त्यानंतर झालेल्या प्रक्रियेत सचिन अहिर यांची एकमतानं एकमतानं निवड जाहीर करण्यात आली.
उपसभापती घटनात्मक पद : उपसभापती हे विधानपरिषदेतील महत्त्वाचं घटनात्मक पद मानलं जाते. सभापती अनुपस्थित असताना सभागृहाचं कामकाज चालवणं, चर्चेचं संचालन करणं, नियमांचं पालन करून कामकाज सुरळीत पार पाडणं आणि सदस्यांना बोलण्याची संधी देणं ही उपसभापतींची प्रमुख जबाबदारी असते. सचिन अहिर यांनी अलीकडेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गट सोडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत अनौपचारिक प्रवेश केला होता. त्यानंतर त्यांना उपसभापतीपदाची उमेदवारी देण्यात आली होती. महायुतीकडं विधानपरिषदेत स्पष्ट बहुमत असल्यानं त्यांच्या निवडीची शक्यता आधीपासूनच व्यक्त केली जात होती.
विरोधकांनी आपला उमेदवारी प्रस्ताव घेतला मागं : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदी सचिन अहिर यांची बिनविरोध निवड झाल्यानंतर सभागृहाचे आणि विरोधी पक्षाचे आभार मानले. ते म्हणाले की, "सभागृहाची उच्च परंपरा कायम राखत विरोधकांनी आपला उमेदवारी प्रस्ताव मागं घेतला आणि सर्वानुमते सचिन अहिर यांची उपसभापती म्हणून निवड झाली. ही लोकशाहीसाठी आनंदाची बाब आहे. 1999 मध्ये ते आणि सचिन अहिर प्रथमच एकत्र विधानसभेत निवडून आले. त्यानंतर त्यांच्यासोबत दीर्घकाळ काम करण्याची संधी मिळाली असून त्यांचा स्वभाव आणि कार्यपद्धती जवळून पाहण्याचा अनुभव आहे. 'अहिर' या शब्दाचा अर्थ निर्भीड, कठीण प्रसंगात न घाबरणारा आणि जनतेशी जोडलेला असा होतो. सचिन अहिर यांनीही आपल्या राजकीय कारकिर्दीत निर्भीडपणे, दिलखुलासपणे आणि सर्वांना सोबत घेऊन काम केलं आहे."
नीलम गोऱ्हे यांनी पदाची प्रतिष्ठा राखत केलं उत्कृष्ट काम : "उपसभापती हे अत्यंत महत्त्वाचे घटनात्मक पद आहे. या पदावर विराजमान झाल्यानंतर वैयक्तिक भावना बाजूला ठेवून प्रत्येक सदस्याला समान न्याय देण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागते. सचिन अहिर हे आपल्या अनुभवाच्या बळावर ही जबाबदारी निष्पक्षपणे आणि प्रभावीपणे सांभाळतील," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच माजी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनीही या पदाची प्रतिष्ठा राखत उत्कृष्ट काम केलं असून त्यांच्या कार्याचंही त्यांनी मनापासून कौतुक केलं.
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