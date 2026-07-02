'सचिन अहिर यांना कोल्हापुरी हिसका दाखवू'; शिवसेना 'उबाठा'ची कोल्हापुरात पायतान घेऊन निदर्शनं
सचिन अहिर यांनी शिवसेना उबाठा सोडल्यामुळं संतप्त झालेल्या पक्षाच्या शिवसैनिकांनी कोल्हापुरातील शिवाजी चौकात चप्पल घेऊन जोरदार निदर्शनं करत 'कोल्हापुरी हिसका' दाखवण्याचा इशारा दिला.
Published : July 2, 2026 at 4:53 PM IST
कोल्हापूर - विधानसभेच्या 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत सचिन अहिर यांचा 24 हजार मतांनी पराभव झाला तरीही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचं विधान परिषदेत पुनर्वसन केलं. मात्र, पक्ष अडचणीत असताना सचिन अहिर यांनी ठाकरेंच्या पाठीत खंजीर खुपसला. अशा नेत्यांना आता आम्ही रस्त्यावर उतरून कोल्हापुरी हिसका दाखवू, असा इशारा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्हाप्रमुख विराज पाटील यांनी दिला. सचिन अहिर यांच्या विरोधात कोल्हापुरातील छत्रपती शिवाजी चौकात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं निदर्शनं करण्यात आली. यावेळी शिवसैनिकांनी जोरदार घोषणाबाजी करून परिसर दणाणून सोडला.
नेत्यांना मारल्याशिवाय शांत बसणार नाही : राज्याच्या विधान परिषदेचे नूतन उपसभापती सचिन अहिर यांनी अचानक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातून शिवसेनेत प्रवेश केला. यानंतर राज्यभर शिवसेना उद्घव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी सचिन अहिर यांच्या विरोधात आंदोलन केलं. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं गुरुवारी कोल्हापुरातील शिवाजी चौकात कोल्हापूरी चप्पल घेऊन सचिन अहिर यांच्या विरोधात निदर्शनं केली. यावेळी जिल्हाप्रमुख विराज पाटील यांनी सचिन अहिर यांचा खरपूस समाचार घेत "राज्याचं राजकारण वेगळ्या दिशेनं जात आहे. हे वेळीच थांबलं पाहिजे अन्यथा नेत्यांना मारल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही," असा इशारा दिला. यावेळी विजय देवणे, मंजीत माने, अवधूत साळोखे आणि रंजीत आयरेकर यांच्यासह शिवसैनिक उपस्थित होते.
शिवसेनेची (उबाठा) धुरा विराज पाटील यांच्या हातात : शिवसेना (उबाठा) जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवले यांनी तडका फडकी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. यानंतर शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालयाकडून नूतन जिल्हाप्रमुख म्हणून विराज पाटील यांच्याकडं जबाबदारी देण्यात आली. गेली अनेक वर्ष शिवसेनेत कार्यरत असलेल्या विराज पाटील यांनी नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या उमेदवाराला कडवी झुंज दिली होती. संघटन आणि पक्ष बांधणीसाठी नेतृत्वानं आता त्यांच्याकडं जिल्हाप्रमुख पदाची जबाबदारी सोपवली आहे.
हेही वाचा :