चिंचवडमध्ये रोजगार मेळावा, हजारो युवकांचा प्रतिसाद; सचिन अहिर म्हणाले, ‘जरांगेंच्या मागण्यांवर मार्ग निघेल’
सचिन अहिर यांनी रोजगार मेळाव्याच्या महत्त्वासोबतच मनोज जरांगे यांचे आंदोलन, मुंबई महापालिकेतील प्रतिनिधित्व, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील दोन्ही गट आणि मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरही आपली भूमिका स्पष्ट केली.
Published : August 30, 2026 at 4:21 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड शहर शिवसेनेच्या वतीने चिंचवड येथील चिंचवडे लॉन्स इथं आज रविवारी (30 ऑगस्ट) भव्य रोजगार मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं. युवक-युवतींना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रता, कौशल्य आणि अनुभवाच्या आधारे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणं हा या मेळाव्याचा मुख्य उद्देश होता. विधान परिषद उपसभापती सचिन अहिर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा मेळावा पार पडला. मेळाव्याला युवक-युवतींचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. हजारो उमेदवारांनी नोंदणी केली असून, विविध क्षेत्रांतील कंपन्यांचे प्रतिनिधी उमेदवारांच्या मुलाखती घेत आहेत.
सचिन अहिर काय म्हणाले? : दरम्यान, "विद्यार्थ्यांकडे कौशल्य आणि गुणवत्ता असतानाही अनेकदा त्यांना योग्य संधी आणि व्यासपीठ मिळत नाही. अशा परिस्थितीत रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून उमेदवार आणि कंपन्यांना एकाच व्यासपीठावर आणलं जातं. यामुळे युवकांना रोजगाराच्या संधी मिळतात, तर कंपन्यांनाही त्यांच्या गरजेनुसार कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होतं. प्रत्येक तालुक्यात अशा प्रकारचे रोजगार मेळावे आणि उपक्रम राबविणं गरजेचं असल्याचं शिवसेनेचे नेते तथा विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांनी सांगितलं.
माध्यमांशी बोलताना अहिर यांनी रोजगार मेळाव्याच्या महत्त्वासोबतच मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन, मुंबई महापालिकेतील प्रतिनिधित्व, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील दोन्ही गट, ईडीची कारवाई आणि मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरही आपली भूमिका स्पष्ट केली.
जरांगेंच्या मागण्यांवर मार्ग निघेल; सचिन अहिरांचा विश्वास : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाबाबत बोलताना सचिन अहिर म्हणाले की, सरकारने यापूर्वी जरांगे यांच्याशी चर्चा केली आहे. दोन मंत्र्यांनी त्यांची भूमिका आणि भावना जाणून घेतल्या आहेत. जरांगेंच्या भावनांशी सरकार सहमत असून, त्यांच्या मागण्या सोडवण्यासाठी शासनाकडून वेळोवेळी प्रयत्न करण्यात आले आहेत.
जरांगेंच्या काही मागण्या मंजूर होत असल्या तरी त्यांच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत काही प्रशासकीय त्रुटी राहतात. प्रशासनाच्या पातळीवर कमतरता राहिल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर जरांगे त्या बाबी सरकारच्या लक्षात आणून देतात. त्यामुळे त्यांच्या मागण्यांवर निश्चितच मार्ग निघेल, असा विश्वास अहिर यांनी व्यक्त केला.
महापालिकेतील प्रतिनिधित्वाची मागणी हा लोकशाही प्रक्रियेचा भाग : मुंबई महापालिकेतील प्रतिनिधित्वाच्या मुद्द्यावरही अहिर यांनी भाष्य केलं. एखाद्या राजकीय पक्षानं आपल्याला प्रतिनिधित्व मिळावं, अशी मागणी करणे म्हणजे वाद निर्माण करणं नव्हे. प्रत्येक राजकीय पक्षाचं अस्तित्व आणि त्या पक्षातील नेत्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे प्रतिनिधित्वाची मागणी ही लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असून, त्याकडे वादाच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज नसल्याचे सचिन अहिर यांनी स्पष्ट केलं.
राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांवर अहिरांचे भाष्य : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांबाबत विचारलं असता, पक्षाचं अस्तित्व आणि पक्षातील नेत्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचं अहिर यांनी सांगितलं. दोन्ही बाजूंनी आपापल्या पक्षाचं अस्तित्व आणि भूमिका महत्त्वाची मानली जात असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
'ईडीच्या कारवाईकडे आकसानं पाहणं योग्य नाही' : ईडीच्या कारवाईबाबत भूमिका स्पष्ट करताना सचिन अहिर म्हणाले की, ईडीची कारवाई ही काही नवीन बाब नाही. एखाद्या प्रकरणात चुकीचे काही झालं असेल, तर त्याची चौकशी होईल. त्यामुळे ईडीच्या कारवाईकडे केवळ आकसाच्या भावनेनं पाहणं योग्य नाही. चौकशी होणे हा प्रक्रियेचा एक भाग असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
'हिंदी भाषिकांमध्ये मराठी शिकण्याची प्रवृत्ती वाढतेय' : मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर बोलताना अहिर यांनी महाराष्ट्रात राहणाऱ्या हिंदी भाषिक नागरिकांमध्ये मराठी शिकण्याची आणि बोलण्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याचं सांगितलं. हिंदी भाषिक नागरिक आता मराठी बोलण्याचा प्रयत्न करत असून, त्यांना मराठी शिकवली जात आहे. आगामी एका वर्षात मोठ्या प्रमाणात हिंदी भाषिक नागरिक मराठी बोलताना दिसतील, अशी परिस्थिती निर्माण होत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
दरम्यान, रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासोबतच त्यांना योग्य करिअरची दिशा आणि भविष्यातील संधींबाबत मार्गदर्शन मिळालं पाहिजे. रोजगार मेळावे केवळ नोकरी देण्यापुरते मर्यादित न राहता युवकांसाठी मार्गदर्शनाचं व्यासपीठ ठरलं पाहिजे, असंही सचिन अहिर यांनी सांगितलं.