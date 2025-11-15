तीन महिन्यात तयारी अन् बनला 'आयर्नमॅन', कोल्हापूरच्या ऋतुष गाडवेची पहिल्याच प्रयत्नात किताबाला गवसणी
गोव्यात झालेल्या आयर्नमॅन 70.3 स्पर्धेत कोल्हापूरच्या ऋतुष गाडवेनं पहिल्याच प्रयत्नात किताबाला गवसणी घातली. ऋतुषच्या या कामगिरीमुळं त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.
Published : November 15, 2025 at 6:56 PM IST
कोल्हापूर : गोवा इथं नुकतीच आंतरराष्ट्रीय आयर्नमॅन 70.3 ही स्पर्धा पार पडली. यामध्ये कोल्हापूरच्या 24 वर्षीय ऋतुष मिलिंद गाडवेनं पहिल्याच प्रयत्नात अभूतपूर्व यश संपादन करुन कोल्हापूरचा अभिमान वाढवलाय. सागरी जलतरण, सायकलिंग आणि धावण्याच्या एकत्र स्पर्धेत शारीरिक आणि मानसिक सहनशक्तीची कसोटी ठरते. याच स्पर्धेत ऋतुषनं प्रचंड चिकाटी आणि मनोबल दाखवत दिलेल्या वेळेपेक्षा आधी हे सर्व टप्पे यशस्वीपणे पार केले. या स्पर्धेत तब्बल 33 देशातील 1,300 हून अधिक खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता.
स्पर्धेतील अत्यंत कठीण टप्पे आणि निरीक्षण : आयर्नमॅन ही त्रिकोणीय शारीरिक क्षमता आणि सहनशक्तीची स्पर्धा आहे. या स्पर्धेत एका सलग वेळेत सागरी जलतरण, जलद वेगानं सायकल चालवणं आणि नंतर तीनपट धावण्याच्या टप्प्यांना पार करणं आवश्यक असतं. अनेकवेळा थकवा नियंत्रणात ठेवून आत्मविश्वास जागृत ठेवणंच विजेतेपदाचं मुख्य कारण असतं. ऋतुषनं या आव्हानांना तोंड देताना आहारतज्ज्ञ बहीण रिया गाडवे, मित्र शिवम कविस्कर तसंच पुण्यातील पॉवर पिकचे मार्गदर्शक चैतन्य वेल्हाळ यांच्याकडून प्रेरणा घेतली.
तीन महिन्यात केली तयारी : वीस वर्षाचा असताना आयर्नमॅन स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्याचा विचार ऋतुषनं केला होता. मात्र याबाबत कोणतेच प्रशिक्षण किंवा पुढची प्रक्रिया केली नाही. यंदा आयर्नमॅन स्पर्धेला फक्त तीन महिने शिल्लक असताना त्यानं स्पर्धेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. फक्त तीन महिन्यात तयारी करुन ही स्पर्धा पूर्ण करणं अशक्य असल्याचं अनेकांनी सांगितलं. पण जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर अथक परिश्रम करून ऋतुषनं आलेल्या अनेक अडथळ्यांमधून ही स्पर्धा पूर्ण केली.
स्पर्धेवेळी अडथळे : आयर्नमॅन ही 1.9 कि.मी. सागरी जलतरण, 90 कि.मी. सायकलिंग आणि 21.1 कि.मी. धावणे अशी ही तिन्ही प्रकारांची एकत्रित स्पर्धा आहे. यामधील सायकलिंग स्पर्धेवेळी एनर्जी ड्रिंक घेताना त्याचा तोल गेला. त्यामुळं ऋतुष सायकलीसह काही फूट फरफटत गेला. त्यानंतर डॉक्टरांच्या पथकानं त्याच्यावर उपचार करत त्याची पाहणी केली. यानंतर जवळपास अर्धा ते एक तासानं पुन्हा ऋतुषला स्पर्धेत सहभागी करुन घेतलं. तपासणीत बराच वेळ गेल्यानंतरही ऋतुषनं साडेआठ तासांची स्पर्धा 8 तास 24 मिनिटांत पूर्ण केली.
कोल्हापूरकरांसाठी नवी प्रेरणा : आयर्नमॅन सारख्या जागतिक दर्जाच्या स्पर्धेत कोल्हापूरच्या युवा खेळाडूनं यश मिळवल्यानं स्थानिक युवकांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झालं आहे. ऋतुषच्या कामगिरीमुळं इतरही खेळाडूंना या क्षेत्रात पुढं येण्याची प्रेरणा मिळाली असून, कोल्हापूरमधील क्रीडा क्षेत्रासही भरघोस उभारी मिळाल्याचं अनेकांनी सांगितलं.
कुटुंब आणि मित्रांकडून स्वागत : गोव्याहून यशस्वी परतल्यावर कुटुंबीयांनी आणि मित्रमंडळींनी ऋतुषचं स्वागत करत भरभरुन शुभेच्छा दिल्या. याशिवाय त्याच्या कष्टाची दखल घेत अनेकांनी त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला. कोल्हापूरकरांकडून मिळणाऱ्या या प्रोत्साहनामुळं ऋतुषच्या पुढील क्रीडा प्रवासाला नवीन ऊर्जा मिळणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोल्हापूरची ओळख : आजवर कोल्हापूरमधील अनेक खेळाडूंनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय आयर्नमॅन स्पर्धेमध्ये भाग घेऊन आपल्या शहराचा गौरव वाढवला आहे. अशातच ऋतुष गाडवे यानं पहिल्याच प्रयत्नात हे यश मिळवल्यानं कोल्हापूरची छाप आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक दृढ होण्याची अपेक्षा जाणकारांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा :