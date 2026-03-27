अफवांमुळे इंधनासाठी झुंबड! ठाण्यात पेट्रोल पंप बंद होण्याच्या मार्गावर
काही ठिकाणी वाहनांच्या रांगा 2 किलोमीटरपर्यंत लागल्याने वाहतूक कोंडी निर्माण झालीय. इंधन वाहन चालक खरेदी करीत असल्याने अनेक पेट्रोल पंप बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
Published : March 27, 2026 at 10:03 AM IST
ठाणे- आखाती राष्ट्रांमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधन टंचाई निर्माण होईल, या अफवांनी ठाणेकरांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, शहरातील अनेक पेट्रोल पंपांवर दुचाकीस्वारांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. काही ठिकाणी वाहनांच्या रांगा तब्बल 1 ते 2 किलोमीटरपर्यंत लागल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण झालीय. गरजेपेक्षा अधिक इंधन वाहन चालक खरेदी करीत असल्याने अनेक पेट्रोल पंप बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण निर्माण : ठाण्यातील पेट्रोल पंपांना युद्धाच्या झळाच्या परिणाम आता जाणवत असून, नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झालंय. परिणामी ठाणे शहरातील पेट्रोल पंपावर दुचाकीस्वारांनी मोठी गर्दी केलीय. खबरदारीचा उपाय म्हणून वाहनचालक मोठ्या प्रमाणावर आपल्या वाहनांमध्ये इंधन भरून ठेवण्यासाठी पेट्रोल आणि सीएनजी पंपांकडे धाव घेत असल्याने एरवी 5 ते 10 मिनिटांत पूर्ण होणारी पेट्रोल भरण्याची प्रक्रिया सध्या 20 ते 40 मिनिटांपर्यंत वाढलीय.
शहरात पेट्रोल आणि सीएनजीचा साठा मुबलक : ठाण्यातील माजिवडा पेट्रोल पंपांवर इंधन संपल्याने हा पंप बंद करावा लागला आहे. दरम्यान, शहरात पेट्रोल आणि सीएनजीचा साठा मुबलक असल्याचे प्रशासन सांगत असून, नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता घाबरून इंधन साठवणे टाळावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलंय.
प्रशासनाकडून नागरिकांना संयम राखण्याचे आवाहन : गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर असतानाही अफवांमुळे घाबरून खरेदी वाढल्याचे दिसून येत आहे. लॉकडाऊन होण्याच्या चर्चांमुळेही नागरिकांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून वाहनांमध्ये इंधन भरून ठेवण्याकडे कल वाढवला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने नागरिकांना संयम राखण्याचे आवाहन केलंय.
हेही वाचाः