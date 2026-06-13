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वीजबिलांच्या थकबाकीमुळं राज्यात कुठंही पाणीपुरवठा योजना बंद पडणार नाही, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश

पाणीपुरवठा योजनेचा स्रोत, लाभार्थी लोकसंख्या, मोटारपंपांची क्षमता आणि आवश्यक वीज वापर यांचा अभ्यास करून सौर ऊर्जेचे धोरण तयार करावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

CM Devendra Fadnavis on rural water supply
पाणीपुरवठा विभागाच्या बैठकीला संबोधित करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis 'X' Handle)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 13, 2026 at 8:00 AM IST

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मुंबई - राज्यातील ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांवरील वाढती वीजबिलांची थकबाकी लक्षात घेता सर्व ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना टप्प्याटप्प्याने सौर ऊर्जेवर आणण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. यासाठी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरणाच्या (मेडा) माध्यमातून सर्वंकष धोरण तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित विभागाला केल्या.

वर्षा निवासस्थानी झालेल्या ग्रामीण पेयजल धोरण बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या. या बैठकीला पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन 55 लिटर पाणीपुरवठा - पाणीपुरवठा योजनेचा स्रोत, लाभार्थी लोकसंख्या, मोटारपंपांची क्षमता आणि आवश्यक वीज वापर यांचा अभ्यास करून सौर ऊर्जेचे धोरण तयार करावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. वीजबिलांच्या थकबाकीमुळे राज्यात कुठेही पाणीपुरवठा योजना बंद पडणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच केंद्र सरकारच्या निकषानुसार प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन 55 लिटर पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यावर भर दिला.

पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी तालुका स्तरावर स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचे निर्देशही फडणवीस यांनी दिले. या यंत्रणेत ग्रामपंचायतींचा सहभाग राहील. पाणीपट्टी वसुलीतून देखभाल खर्च भागविण्यात यावा, तर कमी वसुली असलेल्या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधीतून मदत द्यावी, असे त्यांनी सांगितले.

देखभालीसाठी अधिकृत एजन्सींची सूची - पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी तालुकानिहाय अधिकृत एजन्सींची सूची तयार करण्यात यावी, असंही सांगण्यात आले. ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे या सूचीतील एजन्सींची निवड करण्यात येईल. त्यामुळे दुरुस्तीअभावी योजना बंद पडण्याचे प्रकार टाळता येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांसाठी शाश्वत जलस्रोत विकसित करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करताना फडणवीस म्हणाले की, वारंवार नवीन स्रोत शोधण्याऐवजी विद्यमान स्रोतांचे बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. ‘व्हीबीजी रामजी’ योजनेतून उपलब्ध निधीचा वापर करून जलस्रोत सक्षमीकरणावर भर द्यावा.

22,185 योजनांचे सौर ऊर्जीकरण प्रस्तावित - जल जीवन मिशनअंतर्गत राज्यातील 11,643 योजनांच्या मूळ आराखड्यात सौर यंत्रणेचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय राज्यातील एकूण 22,185 पाणीपुरवठा योजनांचे सौर ऊर्जीकरण करण्याचा प्रस्ताव असून त्यासाठी टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

पुनर्जोडणी योजनांपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झालेल्या योजनांना प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले. तसेच जल जीवन मिशनअंतर्गत 100 टक्के पूर्ण झालेल्या योजनांची पडताळणी करण्यासही सांगितले.

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TAGGED:

CM DEVENDRA FADNAVIS
WATER SUPPLY ELECTRICITY BILL
पाणीपुरवठा योजना आढावा
पाणीपुरवठा योजना सौर ऊर्जा
RURAL WATER SUPPLY ON SOLAR ENERGY

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