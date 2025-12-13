ETV Bharat / state

ग्रामीण डाक सेवक म्हणजे देशाचा आधुनिक चेहरा; केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचं कोल्हापुरात प्रतिपादन

कोल्हापुरात शनिवारी ग्रामीण डाक सेवकांचं राज्यस्तरीय संमेलन आयोजित केलं होतं. त्यावेळी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी संमेलनाला संबोधित केलं.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 13, 2025 at 8:02 PM IST

कोल्हापूर : ऊन, वारा, पाऊस झेलत देशाच्या दुर्गम भागात ग्रामीण डाकसेवक आपली सेवा बजावत आहेत. समाजातील विश्वास कमी होत असताना डाक सेवकांवर सर्वसामान्यांचा असलेला विश्वास अधिक दृढ करा आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 2047 मधील विकसित भारत संकल्पनेत सहभागी व्हा, असं आवाहन केंद्रीय दळणवळण आणि संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी केलं. कोल्हापुरात ग्रामीण डाक सेवकांच्या राज्यस्तरीय संमेलनास संबोधित करताना सिंधिया बोलत होते.

नवीन उपक्रम राबवण्यासाठी डाक विभाग प्रयत्न करत राहील : "देशभरात 'डाकिया चिट्ठी लाया' अशी असलेली ओळख आता भारतीय डाक विभागानं बदलली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करत पोस्टाच्या सेवेसह विमा आणि जनधन योजनेसारख्या योजनेतून लाभार्थ्यांना कमी वेळात लाभ देण्यासाठी भारतीय डाक विभाग सज्ज आहे. आधुनिकतेची कास धरत आता 'डाकिया चिट्टी'सोबत बँक सर्वसामान्यांच्या घरापर्यंत पोहोचवतो. गावागावात कार्यरत असलेले ग्रामीण डाक सेवक विश्वास आणि सेवेबद्दलची प्रामाणिकतेच्या बळावर निश्चित 2047 च्या आधुनिक भारत संकल्पनेत आपला वाटा देतील. तर देशभरातील 1 लाख 65 हजार केंद्र आणि तीन लाख ग्रामीण डाकसेवक हा आपला परिवार असून डाक सेवकांच्या कुटुंबीयांसाठी अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यासाठी भारतीय डाक विभाग सातत्यानं प्रयत्न करत राहील," असा विश्वास यावेळी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी व्यक्त केला.

सर्वोत्कृष्ट सेवा बजावणाऱ्या नवरत्नांचा सन्मान : कोल्हापुरातील पोलीस परेड मैदानावर झालेल्या या कार्यक्रमात राज्यातील सुमारे 6 हजार ग्रामीण डाक सेवक सहभागी झाले होते. नवीन खाती, टपाल जीवन विमा आणि ग्रामीण टपाल जीवन विमा, प्रीमियम संकलन, थेट लाभ हस्तांतर व्यवहार आणि नोंदणीकृत टपालाचे वेळेवर वितरण करून सर्वोत्कृष्ट सेवा बजावलेल्या राज्यातील 9 ग्रामीण डाक सेवकांचा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. हे नवरत्न आमच्या परिवाराचे नसून भारत मातेचे नवरत्न सेवक असल्याचे गौरवोद्गार यावेळी मंत्री सिंधिया यांनी काढले. या कार्यक्रमाला खासदार शाहू छत्रपती, खासदार धनंजय महाडिक, डाक सेवा विभागाचे महासंचालक जितेंद्र गुप्ता, अमिताभ सिंह, सुवेंद्रकुमार स्वैन, अभिजीत बनसोडे, रमेश पाटील यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

