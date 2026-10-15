पाण्याविना तहानलेला ग्रामीण महाराष्ट्र! 'जल जीवन मिशन'ला निधीचा ठेंगा, दोन वर्षांत नव्या योजनांना मंजुरी शून्य
नळजोडण्या 90 टक्क्यांवर पोहोचल्याचा सरकारी दावा असतानाही अनेक गावांमध्ये पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावं लागत असल्याचं भीषण वास्तव ग्रामीण भागात आहे.
Published : October 15, 2026 at 8:13 PM IST
मुंबई : प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाच्या घरात नळाद्वारे शुद्ध आणि नियमित पाणी पोहोचवण्याचे स्वप्न दाखवणारी केंद्र व राज्य शासनाची अत्यंत महत्त्वाची 'जल जीवन मिशन' योजना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीवरून सुरू असलेल्या वादात रखडली आहे. गेल्या दोन वर्षांत नव्या योजनांना मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळं हजारो कामं अपूर्ण राहिली आहेत. दुसरीकडे नळजोडण्या 90 टक्क्यांवर पोहोचल्याचा सरकारी दावा असतानाही अनेक गावांमध्ये पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावं लागत असल्याचं भीषण वास्तव ग्रामीण भागात आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या राजकीय संघर्षात मात्र ग्रामीण जनतेच्या पदरी प्रतीक्षाच पडली असून महाराष्ट्राची तहान कागदावरच भागवल्याचं दिसून येत आहे.
ग्रामीण भागातील महिलांना पाण्यासाठी करावी लागणारी पायपीट थांबावी, प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी मिळावं आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सुटावा, या उद्देशानं जल जीवन मिशन योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत गावोगावी पाण्याच्या टाक्या, पाइपलाइन आणि नळजोडण्यांची कामं हाती घेण्यात आली. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या आणि केंद्र सरकारच्या सहभागातून 15 ऑगस्ट 2019 रोजी सुरू झालेली ही दूरदर्शी योजना सुरुवातीला वेगात सुरू होती. सन 2019-20 ते 2023-24 या पाच वर्षांत 51 हजार 560 योजनांची नोंद झाली. त्यात 2021-22 मध्ये सर्वाधिक 22 हजार 599 योजनांना मंजुरी देण्यात आली. तर 2022-23 मध्ये 16 हजार 161, 2023-24 मध्ये 8 हजार 291 योजनांना मंजुरी मिळाली. मात्र, 2024-2025 आणि 2025-2026 गेल्या दोन वर्षांत नवीन योजनांच्या मंजुरीचा ओघ पूर्णपणे बंद झाला असून मंजुरीचा आकडा थेट शून्यवर आल्याने योजनेला खीळ बसली आहे.
51 हजार योजनांपैकी निम्मीच कामं पूर्ण : राज्यात जल जीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांची 51 हजार 560 कामं नियोजित होती. त्यापैकी 26 हजार 499 कामं पूर्ण झाली असून, 25 हजार 61 कामं अद्याप सुरू आहेत. त्यामुळं उर्वरित कामं कधी पूर्ण होणार आणि ग्रामीण कुटुंबांना नियमित पाणी कधी मिळणार, हा प्रश्न कायम भेडसावत आहे.
नळजोडण्या 90 टक्क्यांवर; तरी प्रश्न कायम : राज्य सरकारच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, हर घर जलच्या आकडेवारीनुसार, 24 ऑगस्ट 2025 पर्यंत राज्यातील 12 हजार 445 ग्रामपंचायतींनी हर घर जल घोषित केलं होतं. त्यापैकी 8 हजार 61 ग्रामपंचायती प्रमाणित झाल्या. तर ग्रामीण भागातील कुटुंबांना नळजोडणी मिळण्याचे प्रमाण 2025-26 मध्ये 90 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. शासनाच्या आकडेवारीनुसार एकूण 1 कोटी 46 लाख 78 हजार 590 ग्रामीण कुटुंबांपैकी 1 कोटी 32 लाख 10 हजार 394 कुटुंबांना नळजोडणी मिळाल्याचं नमूद आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी नळजोडणी झाली नसल्यानं नियमित, पुरेसा पाणीपुरवठा झालेला नाही. परिणामी राज्यातील अनेक ग्रामीण भागांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत असून काही ठिकाणी टँकरनं पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली आहे.
जल जीवन मिशनअंतर्गत राज्यात एकूण 51,560 पाणीपुरवठा योजनांची कामं नियोजित होती. त्यापैकी 26,499 कामे पूर्ण झाली असून 25,061 कामं सुरू आहेत. 2019-20 पासून आतापर्यंत योजनेवर एकूण 33,269.6 कोटी खर्च झाले. त्यापैकी केंद्राचा हिस्सा 15,733 कोटी रुपयांचा तर राज्याचा हिस्सा 20,536.6 कोटी होता. केंद्राकडून निधी मिळणे अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्राला केवळ 12.74 कोटींचा निधी : जल जीवन मिशन 2.0 अंतर्गत 2025-26 या आर्थिक वर्षात पाच राज्यांना निधी वितरित करण्यात आल्याची आकडेवारी उपलब्ध आहे. त्यानुसार उत्तर प्रदेशला 792.93 कोटी, छत्तीसगडला 536.53 कोटी, मध्य प्रदेशला 154.02 कोटी, ओडिशाला 65.31 कोटी, तर महाराष्ट्राला 12.74 कोटी रुपये वितरित झाल्याचं नमूद आहे.
"जलजीवन मिशनच्या कामांना केंद्र शासनाकडून मान्यता मिळाली आहे. मात्र मागील दोन वर्षांपासून निधी उपलब्ध झालेला नाही. पाणी पुरवठा योजनेची कामे मंदावली आहेत." - गुलाबराव पाटील, मंत्री पाणीपुरवठा, महाराष्ट्र
"विभागाकडून या योजनांची कामे कागदावर दाखवून मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्यात आल्याचा प्रकार निदर्शनास आला आहे. केंद्र सरकारने त्यामुळे निधी दिलेला नाही. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे."- राधाकृष्ण विखे - पाटील, मंत्री जलसंपदा
|आर्थिक वर्ष
|मंजूर योजनांची संख्या
|2019-20
|1917
|2020-21
|2508
|2021-22
|2508
|2022-23
|22599
|2023-24
|16161
|2024-25
|0
|2025-26
|0
- केंद्र सरकारच्या जल जीवन मिशन 2.0 अंतर्गत 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी पाच राज्यांना निधी वितरित करण्यात आला असून महाराष्ट्राचाही यात समावेश आहे.
|राज्य
|वितरित निधी
|उत्तर प्रदेश
|792.93 कोटी
|छत्तीसगड
|536.53 कोटी
|मध्य प्रदेश
|154.02 कोटी
|ओडिशा
|65.31 कोटी
|महाराष्ट्र
|12.74 कोटी