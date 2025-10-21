पालकमंत्री जयकुमार गोरेंच्या 'ऑपरेशन लोटस'ला धक्का, बड्या नेत्याच्या प्रवेशाला विरोध, भाजपा कार्यकर्त्यांचं आंदोलन
सोलापूरमध्ये ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरेंच्या प्रयत्नांतून चार माजी आमदार भाजपात प्रवेश करणार आहेत. परंतु ऑपरेशन लोटसला भाजपा कार्यकर्त्यांनी विरोध करत धरणे आंदोलन केलं.
Published : October 21, 2025 at 3:59 PM IST
सोलापूर : पालकमंत्री व राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरेंच्या प्रयत्नातून चार माजी आमदार भाजपात प्रवेश करणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीपूर्वी भाजपाचं 'ऑपरेशन लोटस' सुरू आहे. भाजपाच्या 'ऑपरेशन लोटस' विरोधात कार्यकर्त्यांनी भाजपा कार्यालयासमोर मंगळवारी धरणे आंदोलन केलं. भाजपा आमदार सुभाष देशमुख यांनीच हे आंदोलन करायला लावलं, अशी दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. "कलंकित भ्रष्टाचारी नेते भाजपात नको" असं म्हणत भाजपा कार्यकर्त्यांनी तीव्र शब्दांत विरोध दर्शवला.
नाव न घेता भाजपा कार्यकर्त्यांचा माजी आमदारांना विरोध : दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत भाजपाच्या मुख्य कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केलं. दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील माजी आमदार दिलीप माने भाजपामध्ये प्रवेश करणार आहेत. दिलीप माने यांचं नाव न घेता जबरदस्त विरोध करत भाजपामधील नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी भाजपा कार्यालयासमोर आंदोलन केलं. ग्रामविकास मंत्री जय कुमार गोरेंच्या 'ऑपरेशन लोटस'ला भाजपामाधून विरोध होत असल्यानं पक्षाला धक्का बसलाय.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमधून चार नेते भाजपात प्रवेश करणार : काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील नेते आणि चार माजी आमदार भाजपामध्ये प्रवेश करणार आहेत. मोहोळचे माजी आमदार राजन पाटील, यशवंत माने, माढ्याचे माजी आमदार बबनराव शिंदे व त्यांचे दोन पुत्र, दक्षिण सोलापूरचे माजी आमदार दिलीप माने यांनीही दिवाळीनंतर भाजपात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती त्यांनी कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत दिली. इतर पक्षातून आयात झालेले नेते भाजपात आल्यावर जुन्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय होणार, अशी खंत दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील भाजपा कार्यकर्त्यांनी माध्यमांसमोर बोलताना व्यक्त केली.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरेंच्या 'ऑपरेशन लोटस'ला धक्का : सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जय कुमार गोरे सोलापूर जिल्ह्यात 'ऑपरेशन लोटस' राबवत आहेत. दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील काँग्रेस नेते व माजी आमदार दिलीप माने यांचा भाजपा प्रवेश महत्त्वाचा आहे. मात्र दक्षिण सोलापूर तालुक्यात भाजपा आमदार सुभाष देशमुख यांचं वर्चस्व आहे. दिलीप माने यांच्या पक्षप्रवेशामुळं दक्षिण सोलापूर तालुक्यात आमदार सुभाष देशमुख यांना जड जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत प्रवेश करणाऱ्या नेत्यांनी भाजपा कार्यकर्त्यांवर मोठा अन्याय केला आहे. "आता आम्ही त्यांच्या दावणीला बांधले जाणार नाही," अशी संतप्त प्रतिक्रिया भाजपा कार्यकर्त्यांनी दिली.
