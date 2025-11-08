राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या राजीनाम्यावर ठाम - रुपाली ठोंबरे पाटील

ETV Bharat / state

मी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या राजीनाम्यावर ठाम आहे, असं स्पष्ट मत रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी मांडलय. पक्षाध्यक्षांनी त्यांना यावरुन फटकारलय.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 8, 2025 at 4:09 PM IST

Updated : November 8, 2025 at 4:56 PM IST

पुणे : फलटण येथील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी केलेल्या वक्तव्याप्रकरणी त्यांच्याच पक्षातील नेत्या रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी त्यांच्याविरोधात आंदोलन करत आवाज उठवला होता. आता या प्रकरणी पक्षाचे संघटन सरचिटणीस संजय खोडके यांनी त्यांना नोटीस पाठवत ७ दिवसात खुलासा मागितला आहे. पक्षाच्या नोटीसीनंतर आज रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार यांची पुण्यात भेट घेतली. यावेळी त्यांची मध्यंतरी भांडणं झालेल्या माधवी खंडाळकर यांनी देखील अजित पवारांची भेट घेतली. यावेळी अजित पवारांनी दोघांना समोरा समोर बसवून आपापसातील वाद विवाद मिटवा असं सांगितलं आहे. तसंच मी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम असल्याचं यावेळी ठोंबरे पाटील यांनी सांगितलं आहे.


पुण्यातील शिवाजीनगर नगर येथील पक्ष कार्यालयात आज सकाळपासून पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या संदर्भात पक्षाची बैठक सुरू असून यावेळी रुपाली ठोंबरे पाटील आणि माधवी खंडाळकर यांनी अजित पवार यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.

माध्यमांशी बोलताना रुपाली ठोंबरे पाटील (Etv Bharat)

रुपाली ठोंबरे पाटील म्हणाल्या की, मला पक्षाची नोटीस नाही तर खुलासा पत्र काल रात्री मिळालं आहे. महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या बाबतीत माध्यमांवर जे काही वक्तव्य केलं त्याच्या बाबतीतला खुलासा मला माझ्या पक्षाने मागितला आहे. कायदेशीर खुलासा आणि त्या पत्राला उत्तर मी देणार आहे. मी माझा बचाव किंवा सत्य खुलासा मधून मांडेन. तसंच मी कायदेशीर खुलासा करेल, माधवी खंडाळकर यांनी कुणाला कॉल केले याचे सीडीआर मी काढणार आहे. पोलीस स्टेशनमध्ये वाद गेल्यानंतर सुरुवातीला तो वाद संपला होता. त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. माधवी खंडाळकर यांच्याबाबत पोलीस आयुक्तांना तक्रार दिल्यानंतर पुन्हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. तसंच आधी तक्रारी मागे घेतल्या मग गुन्हा दाखल का केला तसंच मी देखील माधवी खंडाळकर यांच्यावर 354 चा गुन्हा दाखल केला आहे. त्या आज अजित पवारांना भेटल्या आहेत. माधवी खंडाळकर यांनी जो गुन्हा दाखल केला तो कुणाच्या सांगण्यावरून दाखल करण्यात आला याचा तपास करावा असं पोलीस आयुक्त यांना विनंती केली आहे. याबाबतचे जे काही सगळे पुरावे आहे ते मी सुनील तटकरे आणि अजित पवार यांना दिले आहेत. राज्य महिला आयोगाचं पद आणि प्रदेशाध्यक्षपद वेगवेगळं असून मी राज्य महिला आयोगाच्या कामगिरीबाबत टीका केली आहे. पक्षावर काहीही मी बोललेले नसून याबाबत मी खुलासा करणार असल्याचं यावेळी ठोंबरे पाटील म्हणाल्या.

