राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रदेशाध्यक्षपदावरून ठिणगी! प्रशांत किशोर यांच्या सल्ल्यानंतर रुपाली ठोंबरेंचा सुनील तटकरेंना 'घरचा आहेर'
प्रशांत किशोर यांनी सुनेत्रा पवारांना प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याचा सल्ला दिलाय. यानंतर रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी सुनील तटकरेंनी स्वतःहून नवीन नेतृत्वाला संधी द्यावी अशी मागणी केली आहे.
Published : August 8, 2026 at 1:57 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 2:03 PM IST
पुणे : राजकीय रणनितीकार प्रशांत किशोर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याच्या सूचना दिल्या. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत वाद पुढं आल्याचं पाहायला मिळत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी देखील यावर आपलं मत व्यक्त केलं. "सुनील तटकरे यांचा 3 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. त्यांनी स्वतःहून मनाचा मोठेपणा दाखवत नवीन नेतृत्वाला संधी द्यावी," असं मत रुपाली ठोंबरे यांनी शनिवारी पुण्यात 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केलं.
तटकरे साहेबांनी स्वत: पद सोडावं : "प्रशांत किशोर यांना राजकारणातील रणनितीकार म्हणून ओळखलं जातं. त्यांनी जे मत मांडल ते सर्व्हेनुसार मांडलं आहे. आता ज्या काही नवीन नियुक्त्या झाल्या आहेत. त्यानुसार प्रदेशाध्यक्ष पद देखील बदलण्यात यावं. यामुळं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अधिक मजबुतीनं उभा राहील. अजित पवार हयात असतानाच प्रदेशाध्यक्ष पद बदलण्यात येणार होतं. पण दादांचं दुर्दैवी निधनामुळं या गोष्टी थांबल्या. कोणतंही पद 2 ते 3 वर्षांसाठी असतं. तटकरे साहेबांना तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळं त्यांनी स्वतः पद सोडत पवार कुटुंबाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहावं. तसेच दादांनी घेतलेले निर्णय व केलेल्या नियुक्त्यांची पत्रं थांबवणं, अशी अनेक कृत्ये प्रदेशाध्यक्षांनी केली होती. या सर्व तक्रारी कार्यकर्त्यांनी अजितदादांकडं यापूर्वीच केल्या होत्या. अजितदादांच्या जाण्यानंतर सुनेत्रा वहिनी, पार्थ दादा आणि जय दादा यांच्या पाठीशी विश्वासानं उभं राहणं गरजेचं होतं. मात्र, 'मी तळागाळातला आहे, ऑफिसमधला नाही' असे टोमणे मारणं कार्यकर्त्यांना स्वीकारार्ह नाही," अशी प्रतिक्रिया रुपाली ठोंबरे यांनी दिली.
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