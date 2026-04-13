समता पतसंस्था प्रकरणात चाकणकर कुटुंबीयांची चौकशी सुरू; तब्बल 3 तासांपासून आई आणि मुलाची कसून चौकशी

नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात रुपाली चाकणकर (Rupali Chakankar) यांची बहीण आणि पुतण्याची शिर्डी पोलिसांकडून कसून चौकशी सुरू आहे.

प्रतिभा चाकणकर आणि तन्मय चाकणकर यांची पोलीस चौकशी
प्रतिभा चाकणकर आणि तन्मय चाकणकर यांची पोलीस चौकशी
Published : April 13, 2026 at 1:29 PM IST

शिर्डी : भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात नवीन अपडेट समोर येत आहेत. राहाता येथील समता पतसंस्थेमध्ये रुपाली चाकणकर यांची बहीण आणि पुतण्याच्या नावाने असलेल्या चार खात्यांतून तब्बल 2 कोटी 40 लाखांची उलाढाल झाल्याचं पोलीस तपासातून समोर आलं होतं. या प्रकरणी चाकणकरांना खात्यांबाबतच्या चौकशीला हजर राहण्याची नोटीस देखील शिर्डी पोलिसांकडून काढण्यात आली होती. याप्रकरणी आज प्रतिभा चाकणकर (Pratibha Chakankar) आणि तन्मय चाकणकर पोलीस चौकशीसाठी शिर्डी पोलीस ठाण्यात दाखल झाले आहेत.



खातेदारांची चौकशी करण्यात येणार : राहाता येथील समता पतसंस्थेमध्ये तब्बल 57 खातेदारांच्या नावावर 100 खाती उघडण्यात आली आहेत. या सर्व खात्यांना अशोक खरात हे नॉमिनी म्हणून नोंदवला असून मोबाईल क्रमांकही त्याचाच असल्याचं निष्पन्न झालं आहे. यातील अनेक खातेदारांनी पोलीस चौकशीत पतसंस्थेत खाते आहे, याची आम्हाला माहिती नाही आणि आम्ही खाते उघडले नाही असा जबाब दिला होता. त्यानंतर उर्वरित खातेदारांची चौकशी करण्यात येत आहे. ज्या खातेदारांचे संपर्क क्रमांक पोलिसांकडं उपलब्ध आहेत, अशा खातेदारांना संपर्क करून पतसंस्थेमधील खात्यांबाबत चौकशीसाठी शिर्डी पोलीस ठाण्यात बोलावण्यात येत आहे. ज्या खातेदारांचे संपर्क क्रमांक उपलब्ध नाहीत अशा खातेदारांना चौकशीला हजर राहण्यासाठी शिर्डी पोलिसांनी थेट नोटीस काढली होती.

चाकणकर यांना पाठवली नोटीस : रुपाली चाकणकर यांची बहीण प्रतिभा गणेश चाकणकर आणि पुतण्या तन्मय चाकणकर यांच्या नावाने राहाता येथील समता पतसंस्थेमध्ये चार खाती आहेत. या खात्यांच्या चौकशीसाठी चाकणकर यांनाही शिर्डी पोलिसांनी चौकशीला हजर राहण्याची नोटीस गुरुवारी रजिस्टर पोस्टद्वारे पाठवली होती. दरम्यान आज सकाळी प्रतिभा चाकणकर आणि त्यांचा मुलगा तन्मय चाकणकर शिर्डी पोलीस ठाण्यात दाखल झाले असून सकाळी 9 वाजल्यापासून त्यांच्याकडं पतसंस्थेतील खात्याबाबत चौकशी शिर्डी पोलिसांकडून करण्यात येत आहे. शिर्डी पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक निवांत जाधव ही चौकशी करत आहेत. गेल्या 3 तासांपासून दुय्यम अधिकारी कक्षात त्यांची चौकशी सुरू आहे. चौकशीतून काय समोर येणार? हे काही काळातच स्पष्ट होईल.

