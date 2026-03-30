ETV Bharat / state

चाकणकरांचे रायगडमधील ‘बिझनेस कनेक्शन’ उघड; सुनील तटकरे पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता?

सुनील तटकरे यांचं होम ग्राऊंड असलेल्या रायगडमधील रोह्यात निलेश चाकणकर (Nilesh Chakankar) आणि आकाश चौधरी (Akash Choudhari) हे बांधकाम व्यवसायात एकत्र असल्याची माहिती उघड झालीय.

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 30, 2026 at 8:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगड : अशोक खरात प्रकरणानंतर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्यावर टीकेची झोड उठलेली असतानाच आता रायगडमधून आणखी एक मोठा खुलासा समोर आला आहे. दोन दिवसांपूर्वी ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा आंधारे यांनी पत्रकार परिषद घेत निलेश चाकणकर आणि तटकरे यांचा निकटवर्तीय चौधरी यांच्या व्यावसायिक संबंधांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या आरोपांना आता रायगडच्या रोहा येथून ठोस आधार मिळतो आहे. तटकरे यांचं ‘होम ग्राऊंड’ असलेल्या रोहा तालुक्यातील रोठ खुर्द या गावात आकाश चौधरी आणि रुपाली चाकणकर यांचे पती निलेश चाकणकर यांचे व्यवसायिक कनेक्शन समोर आलं आहे. या कनेक्शनमुळं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक जाळं : रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यात निलेश चाकणकर आणि आकाश चौधरी हे बांधकाम व्यवसायात एकत्र काम करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘कर्मा कंस्ट्रक्शन LLP’ या कंपनीच्या माध्यमातून रोठ खुर्द येथे बहुमजली इमारत उभारण्यात आली असून, या प्रकल्पावर अनेक कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कर्मा कंस्ट्रक्शन व्यतिरिक्त आकाश चौधरी यांच्या नावावर ‘ओशन पर्ल मेरिटाइम प्रायव्हेट लिमिटेड’, ‘कोलाड रिव्हर राफ्टिंग’, ‘कर्जत रिव्हर राफ्टिंग’, ‘गीता ॲग्रो अँड इंफ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड’, ‘FL3 हॉस्पिटॅलिटी’ आणि ‘रॉक हिल ॲडव्हेंचर रिसॉर्ट’ यासारखे विविध व्यवसाय नोंदणीकृत आहेत. त्यामुळं चौधरी यांचे व्यावसायिक जाळं मोठ्या प्रमाणावर पसरलं असल्याचं दिसून येत आहे.

प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्र प्रदेश सचिव बबलू सय्यद (ETV Bharat Reporter)


आंधारे यांनी केलेल्या आरोपांना बळ : दरम्यान रोहा येथील रोठ खुर्द येथील इमारत बांधकाम प्रकरणी गंभीर आरोप झाल्याचं समोर आलं आहे. याप्रकरणी भाजपाच्या अल्पसंख्यांक सेलचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव बबलू सय्यद यांनी माणगाव न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, या प्रकल्पात अनधिकृत आणि नियमबाह्य बांधकाम केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळं चाकणकर आणि चौधरी यांचे व्यावसायिक संबंध केवळ चर्चा नाही, तर प्रत्यक्षात अस्तित्वात असल्याचं स्पष्ट होत आहे. यामुळं सुषमा आंधारे यांनी केलेल्या आरोपांना बळ मिळाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.



सुनील तटकरे यांचं नाव पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात : आकाश चौधरी आणि निलेश चाकणकर यांच्या भागीदारीतील रोहा येथील या इमारत बांधकाम प्रकरणामुळं राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांचं नाव पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्ह आहेत. रोहा हा तटकरे यांचा बालेकिल्ला मानला जातो, आणि याच ठिकाणी चौधरी चाकणकर यांच्यातील उघड झालेल्या या व्यावसायिक कनेक्शनमुळं विरोधकांना मोठा मुद्दा मिळाला आहे. आगामी काळात हे प्रकरण कोणत्या दिशेनं जातं आणि याचा राजकीय परिणाम काय होतो? याकडं संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.

काय म्हणाले आकाश चौधरी? : या संपूर्ण प्रकरणात आकाश महेंद्र चौधरी यांच्याशी आमच्या प्रतिनिधींनी संपर्क साधला असता त्यांनी स्पष्ट केलं की, रुपाली चाकणकर यांचे पती निलेश चाकणकर यांनी सुमारे दीड वर्षांपूर्वीच आमच्यासोबतची अधिकृत पार्टनरशिप समाप्त केली आहे. यासंदर्भात निलेश चाकणकर यांनी आमच्याशी पत्रव्यवहारही केला होता. मात्र महसूल विभागासह इतर नोंदींमध्ये आणि काही सोशल साइट्सवर अजूनही निलेश चाकणकर यांचं नाव कमी झालेलं दिसत नाही. तरीसुद्धा या बिल्डिंगसह इतर कोणत्याही प्रकरणाशी निलेश चाकणकर यांचा कोणताही संबंध नसल्याचं आकाश चौधरी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना स्पष्ट केलं.

TAGGED:

आकाश चौधरी आणि निलेश चाकणकर
SUNIL TATKARE
सुनील तटकरे
NILESH CHAKANKAR
NILESH CHAKANKAR AND CHOUDHARI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.