'रुपाली चाकणकर यांना सहआरोपी करावं, पदाचा राजीनामा द्यावा'; रुपाली पाटील ठोंबरे आक्रमक
महिलेवर बलात्कार केल्याप्रकरणी कॅप्टन अशोक खरातला नाशिक पोलिसांनी अटक केली. दरम्यान, रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी रुपाली चाकणकर यांच्यावर आरोप केलेत.
Published : March 19, 2026 at 2:51 PM IST
पुणे : नाशिकमध्ये बलात्कार प्रकरणात नाशिक पोलिसांनी स्वघोषित कॅप्टन अशोक खरात या ज्योतिषाला अटक केली आहे. अशोक खरात हा अनेक मोठ्या राजकीय नेत्यांचं भविष्य सांगतो म्हणून त्याची ओळख आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्यासोबतचे अशोक खरातचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. यामुळं एकच खळबळ उडाली आहे. या घटनेनंतर राज्यातील विविध नेत्यांनी रुपाली चाकणकर यांच्यावर टीका केली आहे. या प्रकरणी रुपाली चाकणकर यांना सहआरोपी करून त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या रुपाली पाटील ठोंबरे यांनी केली आहे. पुण्यात गुरुवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या रूपाली ठोंबरे पाटील यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.
रुपाली चाकणकरांना सह आरोपी करावं : "या प्रकरणात राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी एक वर्षापूर्वीच या प्रकरणात एका स्थानिक पत्रकाराला पत्र पाठवत बातमीमागं घेण्यासाठी दबाव टाकला होता. या नराधाम ज्योतिष अशोक खरातच्या संस्थेत रुपाली चाकणकर या पदाधिकारी आहेत. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटी नेमण्यात आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी निष्पक्ष व्हावी, यासाठी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा. कारण जर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा नाही दिला तर या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी होणार नाही. तसंच त्यांना या प्रकरणात सह आरोपी करण्यात यावं आणि जादू टोना विरोधी कायद्या अंतर्गत देखील गुन्हा दाखल करण्यात यावा," अशी मागणी रुपाली पाटील ठोंबरे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
अन्याय झालेल्या महिलांनी पुढं यावं : "या प्रकरणाबाबत मी स्वतः सुनेत्रा पवार यांना भेटून सगळ्या गोष्टी कानावर घालणार आहे. जेवढे व्हिडिओ आहेत त्या सगळ्यांची तपासणी व्हावी आणि या प्रकरणात अन्याय झालेल्या महिलांनी पुढं यावं आणि तक्रारी दाखल कराव्यात. कोणीही घाबरू नये," असं आवाहन रुपाली पाटील ठोंबरे यांनी केलं.
हेही वाचा :