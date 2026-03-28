रुपाली चाकणकर यांना तातडीनं अटक करा; रुपाली ठोंबरे पाटील यांची मागणी

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणावरून रुपाली चाकणकर यांना तातडीनं अटक करण्याची मागणी केली आहे.

रुपाली ठोंबरे पाटील आणि रुपाली चाकणकर
Published : March 28, 2026 at 5:40 PM IST

पुणे : राज्यात भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात अडचणीत आलेल्या रुपाली चाकणकर यांनी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदानंतर आता राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदाचाही राजीनामा दिलाय. खरात प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर रुपाली चाकणकरांवर महिला प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा यासाठी दबाव होता. आता त्यांनी या पदाचाही राजीनामा दिलाय. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी आपलं मत व्यक्त केलंय. त्या म्हणाल्या, "चाकणकर यांनी राजीनामा दिला नाही तर त्यांचा राजीनामा घेतला आहे". तसंच या प्रकरणी रुपाली चाकणकर यांना तत्काळ अटक करण्यात यावी अशी मागणी देखील यावेळी ठोंबरे पाटील यांनी केली.


राजीनामा दिला नाही तर सुनेत्रा पवार यांनी घेतला : यावेळी रुपाली ठोंबरे पाटील म्हणाल्या की, "महिला लैंगिक अत्याचार प्रकरणामध्ये महिला आयोगाच्या हस्तक्षेपाचा जो काही परिणाम आहे तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर होत होता. त्यांच्या कृतीचा पक्षाचा काहीही संबंध नव्हता. यामुळं शुक्रवारी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी त्यांच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा घेतला. चाकणकर यांनी राजीनामा दिला नाही, तर सुनेत्रा पवार यांनी त्यांचा राजीनामा घेतला आहे."

रुपाली चाकणकर यांना तत्काळ अटक करा : शुक्रवारी नाशिक येथे जाऊन रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी पोलीस आयुक्तांची भेट घेतली. याबाबत त्या म्हणाल्या की, "मी झाशीची राणी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून नाशिक पोलीस आयुक्तांना पत्र देत मागणी केली की, या प्रकरणात रुपाली चाकणकर यांना तत्काळ अटक करण्यात यावी. तसंच एक वर्षापूर्वी त्यांनी जी काही सेटलमेंट केली याचा देखील तपास करत त्यांच्यावर देखील कारवाई करण्यात यावी."

