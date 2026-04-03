ETV Bharat / state

'रुपाली चाकणकरांचे 177 कॉल अशोक खरातला, तरीही त्यांना का ताब्यात घेतलं जात नाही?' सुषमा अंधारे यांचा सवाल

अशोक खरात प्रकरणावरुन सुषमा अंधारे यांनी रुपाली चाकणकर यांच्यावर पुन्हा एकदा हल्लाबोल केला.

फाईल फोटो - सुषमा अंधारे आणि रुपाली चाकणकर
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 3, 2026 at 6:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे - नाशिक येथील भोंदूबाबा अशोक खरात याचे विविध प्रकरणं समोर येत आहेत. दिवसेंदिवस अशोक खरात याचे पाय खोलात जात आहेत. खरातची एसआयटीकडून कसून चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रूपाली चाकणकर यांना महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष पदाचा देखील राजीनामा द्यावा लागला. या प्रकरणी शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांनी पुन्हा एकदा रुपाली चाकणकर यांच्यावर टीका केली. "रुपाली चाकणकर यांचे एकूण 177 कॉल अशोक खरातला झाले आहेत. एवढे पुरावे असताना चाकणकर यांना तपासासाठी ताब्यात का घेतलं जात नाही?" असा सवाल सुषमा अंधारे यांनी विचारला.

अंजली दमानिया यांचा मोठा खुलासा - अशोक खरातचे अनेक काळे कारनामे बाहेर येत असून, महिला लैंगिक शोषणासोबतच आर्थिक फसवणुकीचे देखील गुन्हे आता समोर येत आहेत. याचदरम्यान, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी अशोक खरात प्रकरणी खळबळजनक आरोप केले आहेत. "अशोक खरात याच्या सीडीआरची मला कॉपी मिळाली आहे. मी याबाबतची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पोलीस महासंचालक यांना दिली." अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी दिली. रुपाली चाकणकर यांचे 177 कॉल्स हे अशोक खरातला झाले. प्रतिभा चाकणकर यांचे 236 कॉल्स अशोक खरातला झाले आहेत, असे गंभीर आरोप अंजली दमानिया यांनी केले.

प्रतिक्रिया देताना शिवसेना - उबाठा पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे

एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर द्यावं - शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे म्हणाल्या, "रुपाली चाकणकर यांनी अशोक खरातला 177 कॉल केले, तर त्यांची बहीण प्रतिभा चाकणकर यांचे 236 कॉल आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सतरा कॉल आहेत. एकनाथ शिंदे यांचं सर्वात जास्त संभाषण 21 मिनिटांचं आहे. अशा व्यक्तीबरोबर एकनाथ शिंदे यांचे 17 कॉल झाले आहेत. ते कशा संदर्भात झाले आहेत ते त्यांनी सांगणं गरजेचं आहे."

चाकणकर यांना ताब्यात का घेतलं जात नाही? - "चंद्रकांत पाटील आणि सुनील तटकरे यांचे प्रत्येकी आठ कॉल आहेत. ही माहिती अंजली दमानिया यांनी काढली हे एक संशोधनाचा विषय आहे. जी माहिती सगळ्यांकडं येत आहे ती माहिती एसआयटीकडं का नाही? एसआयटीच्या तपासाचा वेग का वाढत नाही? एवढे पुरावे असताना चाकणकर यांना तपासासाठी ताब्यात का घेतलं जात नाही? खरंच सरकारला हे प्रकरण पुढं घेऊन जायचं आहे का की ठराविक नावं समोर आणून त्यांना डॅमेज करायचं आहे?" असे अनेक सवाल सुषमा अंधारे यांनी विचारले.

TAGGED:

SUSHMA ANDHARE ON RUPALI CHAKANKAR
ASHOK KHARAT CDR
रुपाली चाकणकर अशोक खरात कॉल
सुषमा अंधारे
RUPALI CHAKANKAR CALLS ASHOK KHARAT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.