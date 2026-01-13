कोल्हापूरच्या रणरागिणीचा अनोखा संकल्प; 3500 पेक्षा जास्त किलोमीटरची 'युनेस्को किल्ले धाव मोहिम'
धावपटू आसमा कुरणे हिने जागतिक वारसा दर्जा प्राप्त 12 गड-किल्ल्यांची सलग धाव मोहिम रविवारी सुरू केली. ही देशातील पहिली महिला-आधारित 'युनेस्को फोर्ट रन' मोहिम आहे.
Published : January 13, 2026 at 5:18 PM IST
कोल्हापूर- आपल्या ऐतिहासिक गड किल्ल्यांना जागतिक दर्जा देऊन युनेस्कोनं 12 किल्ल्यांची जागतिक वारसाच्या यादीमध्ये नोंद केली आहे. याच युनिस्कोमध्ये नोंद झालेल्या किल्ल्यांच्या संदर्भात एक अनोखी मोहीम कोल्हापुरातील एका तरुणीनं आखली आहे. कोल्हापूरची प्रसिद्ध धावपटू आसमा कुरणे हिनं युनेस्कोच्या यादीतील सर्व 12 किल्ले जोडत एका अनोख्या धाव मोहिमेला सुरुवात केलीय. आजवर कोणीही न केलेली अशी ही धावमोहीम आहे. यामध्ये तब्बल 3500 पेक्षा जास्त किलोमीटर सलग धावणार असल्याचंदेखील आसमा कुरणे हिनं सांगितलं आहे.
मोहिमेची वैशिष्ट्ये आणि महत्त्व- महाराष्ट्रातील शिवनेरी, लोहगड, रायगड, सुवर्णदुर्ग, पन्हाळा, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, गिंगी, साळ्हेर, राजगड, खांडिरी आणि प्रतापगड यांचा युनेस्कोने जुलै 2025 मध्ये जागतिक वारसा स्थळ म्हणून मान्यताप्राप्त 12 गड-किल्ल्यांचा समावेश आहे. यापैकी आठ गड केंद्रीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाकडून (शिवनेरी, लोहगड, रायगड, सुवर्णदुर्ग, पन्हाळा, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, गिंगी) आणि चार महाराष्ट्र पुरातत्त्व विभागाकडून (साळ्हेर, राजगड, खांडिरी, प्रतापगड) संरक्षित आहेत. प्रत्येक किल्ल्यावर आसमा इतिहास, संवर्धन आणि महिला शक्तीचा संदेश देणार आहे. सोशल मीडिया आणि प्रत्यक्ष सहभागातून जनजागृती करण्यात येणार आहे. कोल्हापुरात छत्रपती शिवाजी चौकात महाराजांना आणि राजमाता जिजाऊंना अभिवादन करून आसमानं या मोहिमेची सुरुवात केली आहे.
- युनेस्को यादीतील 12 गड-किल्ल्यांना जोडणारी पहिली धावमोहीम
- 3 हजार ते 3 हजार 500 किलोमीटरहून अधिक सलग धावमोहीम
- भारतातील पहिली महिला-आधारित युनेस्को फोर्ट रन
- मोहिमेतून दिला जाणार इतिहास, संवर्धन आणि प्रेरणेचा संदेश
- सोशल मीडियाचा जनजागृतीसाठी करणार वापर
मोहिम प्रेरणास्रोत ठरेल- महाराष्ट्राच्या महिला क्रीडा क्षेत्रात हे सुवर्णपान ठरणारी मोहिम केवळ वैयक्तिक नाही, तर महाराष्ट्राच्या वैभवशाली वारसा, इतिहास आणि मातृशक्तीचं प्रतीक ठरणार आहे. या मोहिमेमुळे गड-किल्ल्यांचे संवर्धन आणि पर्यटन वाढ होईल. त्याचबरोबर युवकांमध्ये स्वराज्यभावनादेखील नक्कीच जागृत होईल. महाराष्ट्राच्या इतिहासाला क्रीडा प्रकारातून पुन्हा एकदा जिवंत करण्याची मोहिम कौतुकास्पद असल्याची भावना इतिहासप्रेमी आणि क्रीडाप्रेमीमधून व्यक्त होत आहे.