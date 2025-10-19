ETV Bharat / state

विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षाचा मतदार यादीवर आक्षेप, राष्ट्रवादीच्या आमदारानं दिला न्यायालयात जाण्याचा इशारा

आता सत्ताधारी पक्षातील आमदाराने देखील मतदार यादीबद्दल शंका व्यक्त करत न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा दिलाय.

ncp mla satish chavan doubts voter list
आमदार सतिष चव्हाण (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 19, 2025 at 7:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर : महाविकास आघाडीमधील घटक पक्षांसह मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मतदान प्रक्रियाबाबत केलेल्या आरोपानंतर आता सत्ताधारी पक्षातील आमदाराने देखील मतदार यादीबद्दल शंका व्यक्त करत न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा दिलाय. राष्ट्रवादी पक्षाचे पदवीधर मतदार संघाचे आमदार सतिष चव्हाण यांनी हे आरोप केले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत भाजपा विरोधात त्यांनी गंगापूर मतदार संघातून शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षातून निवडणूक लढवली होती. सायंकाळी पाच वाजेनंतर अचानक जास्त मतदान झालं, हे सर्व मतदार खरे होते की बनावट? असा प्रश्न सतीश चव्हाण यांनी उपस्थितीत केला.

मतदार यादीत घोळ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच पार पडणार आहेत. प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळं गंगापूर मतदार संघात जाहीर केलेल्या मतदार यादीत घोळ आढळून आला असल्याचा आरोप सतिष चव्हाण यांनी केलाय. सतिष चव्हाण पदवीधर मतदार संघाचे आमदार असून, त्यांनी गंगापूर विधानसभा मतदार संघातून भाजपा आमदार प्रशांत बंब यांच्याविरोधात शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाकडून निवडणूक लढवली. पराभवानंतर ते परत अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीत दाखल झाले होते. "विधानसभेतील मतदारांची यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत वापरणार असल्याची माहिती आहे, मात्र या यादीत ३६ हजार नावे दुबार आली आहेत. याबाबत आम्ही आक्षेप दाखल केलाय. यादीतील त्रुटी दुरुस्त करण्याचं, ते तपासण्याचं काम प्रशासनाचं आहे, मात्र ते राजकीय नेत्यांना करावं लागत आहे. गंगापूर मतदार संघातील रांजणगाव शेणपुंजी येथे मोठया प्रमाणात दुबार नावं आहेत. एका महिलेचं नाव वेगवेगळ्या भागात घेतलं आहे, संघटितरित्या हा प्रयोग केलाय," असा आरोप आमदार सतिष चव्हाण यांनी केलाय.

मृत पंचायत समिती सदस्याचं नाव यादीत : "गंगापूर विधानसभा मतदार संघात अनेक मतदारांची नावं दोन, तीन प्रभागात आली आहेत. स्थळ पाहणी केली असता तिथे लोक राहतच नाही. इतकंच काय तर माजी पंचायत समिती सदस्य लोहकरे रघुनाथ रखमाजी हे १२ वर्षांपूर्वी मृत झाले असताना, त्यांचं नाव मतदार यादीत आहं," असा आरोप आमदार सतिष चव्हाण यांनी केलाय. "ज्या भागात गल्ली नाही तिथं मतदाराचं नाव टाकलंय. हजारो गावं, घर क्रमांक नाही, पत्ता अस्तित्वात नाही, २२८७ लोकांचं जुनं गाव असे पत्ते दिले आहेत. हा सगळा संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार आहे. गंगापूर विधानसभा मतदार संघात निवडणूक हरल्यानंतर मी आक्षेप घेतला नाही, मात्र माझ्या कार्यकर्त्यांनी शोधले. एका गावातील भाजपा सरपंचाची नावं तीन ठिकाणी आहेत, असा आरोप आमदार सतिष चव्हाण यांनी केलाय.

हे षडयंत्र आहे का? : "विधानसभा निवडणूक असताना मतदार याद्या तपासण्या आम्हाला शक्य नसतं, मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आता उमेदवारांनी हे शोधून काढलं आहे. हे षडयंत्र घडवलं की काय झालं? हे प्रशासनानं शोधलं पाहिजे. विधानसभा निवडणुकीत माझ्यासोबत धोका झाला असं म्हणता येऊ शकतं. गंगापूर मतदार संघात सायंकाळी ५ नंतर ५० हजार मतदान झालं. अनेक लोक उशिरा कामावरून येतात. त्यांनी केलं की बोगस झालं? हे सांगता येत नाही," असा आरोप आमदार सतिष चव्हाण यांनी केला.

हेही वाचा -

  1. मतदार याद्यांमधील घोळ तपासणार; मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून चौकशीचे आदेश
  2. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी लागणार तब्बल 5 लाख कर्मचारी

TAGGED:

VOTER LIST DOUBTS
NCP MLA DOUBTS VOTER LIST
आमदार सतिष चव्हाण
मतदार यादी घोळ
MLA SATISH CHAVAN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.