ETV Bharat / state

मुंबईतील मोकळ्या मैदानावर सत्ताधार्‍यांचा डोळा; आदित्य ठाकरेंचा आंदोलनाचा इशारा

भाजपा सरकार शहरातील सार्वजनिक उद्यान आणि मैदान खासगी संस्थांकडे सोपवण्याचे धोरण राबवत आहे, असंही आदित्य ठाकरे म्हणालेत.

AADITYA THACKERAY WARNS
आदित्य ठाकरे (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2026 at 3:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते तथा आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईतील सार्वजनिक मोकळ्या मैदानाचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू केलाय, असा आरोप करण्यात येत आहे. मुंबईत त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, भाजपा सरकार शहरातील सार्वजनिक उद्यान आणि मैदान खासगी संस्थांकडे सोपवण्याचे धोरण राबवत आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

ऐतिहासिक मैदानावर बोली लावण्याची वेळ येऊ शकते : अंधेरी पश्चिम येथील सुमारे 16 एकर जागेचा उल्लेख करत, क्रिकेट मैदान कोणत्याही एका संस्थेची मालमत्ता नसून सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आहे. मात्र ही जागा एका संस्थेला देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ही जागा एका संस्थांच्या ताब्यात देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप यावेळी आदित्य ठाकरेंनी केला. आज अंधेरी आणि प्रभादेवीतील मैदानावर डोळा आहे. तर उद्या शिवाजी पार्क किंवा ओव्हल मैदानासारख्या ऐतिहासिक मैदानावर बोली लावण्याची वेळ येऊ शकते, असा घणाघात यावेळी आदित्य ठाकरेंनी केला. याचबरोबर सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

जागांचे खासगीकरण कोणत्याही परिस्थितीत सहन करणार नाही : पुढे बोलताना ते म्हणाले की, मी कोणाच्याही संस्थेचे किंवा आमदाराचे नाव घेतलेले नाही. आमचा विरोध कोणत्याही व्यक्तीला नसून संपूर्ण प्रक्रियेला आहे. मुंबईच्या सार्वजनिक जागांचे खासगीकरण कोणत्याही परिस्थितीत सहन करणार नाही. त्या विरोधात लवकरच रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करू. मोर्चा कुठे आणि कधी काढायचा त्याची घोषणा योग्य वेळी करण्यात येईल, असंही आदित्य ठाकरे म्हणालेत. मुंबईत भाजपाचा महापौर झाल्यापासून "नवी गाडी, नव घर, सगळेच नवं हवं" अशी परिस्थिती दिसत आहे, असेही यावेळी आदित्य ठाकरे म्हणालेत. महापौर बंगल्याच्या नूतनीकरणासाठी तब्बल पाच कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला होता. मात्र विरोध झाल्यावर हे टेंडर मागे घेण्यात आले, जनतेच्या पैशाचा चुकीचा वापर होऊ नये आणि तो होऊ देणार नाही, असेही यावेळी आदित्य ठाकरे म्हणालेत.

हेही वाचाः

TAGGED:

ADITYA THACKERAY
SHIVSENA UBT
BJP MUMBAI
महापौर रितू तावडे
AADITYA THACKERAY WARNS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.