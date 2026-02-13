प्रशासनाकडून करवाढीचा प्रस्ताव, सत्ताधारी भाजपाचा विरोध, प्रस्ताव फेटाळण्याची शक्यता
पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी करवाढीचा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावाला सत्ताधारी भाजपानं विरोध केला असून प्रस्ताव फेटाळला जाण्याची शक्यता आहे.
Published : February 13, 2026 at 1:56 PM IST
पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीला शहरातील नागरिकांनी भरभरून मतं देत एकहाती सत्ता मिळवून दिली. यानंतर भाजपानं पुणे महानगरपालिकेत सत्ता स्थापन केली. दरम्यान 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी मिळकत करामध्ये पाच टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिला आहे. या प्रस्तावाला महानगरपालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी विरोध केला आहे. आगामी बैठकीत भाजपा हा प्रस्ताव फेटााळण्याची शक्यता आहे.
...पण आता करवाढ करू नये : "पुणे महानगरपालिका आयुक्तांनी दिलेला प्रस्ताव आमच्याकडं आला आहे. काही दिवसांपूर्वीच पुणे महानगरपालिकेत सत्ता स्थापन झाली असून महानगरपालिकेत आमची जनरल बॉडी अस्तित्वात आली आहे. जो काही करवाढीचा प्रस्ताव दिला आहे ते न्याय आहे की अन्याय आहे याच आम्ही विश्लेषण करू. पण आता आमची भूमिका अशी आहे की पुण्यात कोणतीही करवाढ करण्यात येऊ नये. याबाबत आम्ही बसून निर्णय घेऊ, पण आता करवाढ करू नये. पुणे महानगरपालिकेचं उत्पन्न वाढविण्यासाठी अन्य पर्यायांचा विचार आणि शासनाकडून येणारी रक्कम आणि मिळकतकराची थकबाकी वसुलीसाठी प्रयत्न करण्यात येईल," अशी माहिती पुणे महानगरपालिकेचे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
प्रस्ताव फेटाळण्याची शक्यता : मिळकत कर विभागानं आगामी अंदाजपत्रकामध्ये उत्पन्न वाढीसाठी मिळकत करामध्ये दहा टक्के वाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढं ठेवला होता. या प्रस्तावाला शहरातील अनेकांनी विरोध दर्शवला. मात्र महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ही करवाढ 5 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपुढं ठेवला आहे. आचा या प्रस्तावाला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीचा विरोध असल्यानं हा प्रस्ताव फेटाळण्यात येण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा :