'अशोक खरातच्या मंदिराच्या बांधकामाला जनतेच्या पैशातून निधी का दिला'-विजय कुंभार यांचा प्रश्न
भोंदू बाबा अशोक खरातच्या कथित बेकायदेशीर मंदिराला सरकारनं निधी दिल्याचा दावा सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला. मदत करणाऱ्या संबंधित मंत्र्यांवर कारवाईची त्यांनी मागणी केली.
Published : March 25, 2026 at 2:16 PM IST
पुणे: नाशिक इथं उघडकीस आलेल्या भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणाचे विविध राजकीय नेत्यांशी संबंध असल्याचं दिसून आलं आहे. भोंदू बाबा अशोक खरात याचे अनेक व्हिडिओ तसेच विविध प्रकरणे रोज बाहेर येत आहे. अशातच भोंदू अशोक खरातच्या बेकायदा ईशानेश्वर मंदिरासाठी थेट राज्य सरकारनं निधी दिल्याचा प्रकार समोर आला. सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी सरकारवर जोरदार टीका करत शासन भोंदू बाबांना संरक्षण देतय का? असा सवाल उपस्थित केला आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार म्हणाले," भोंदू अशोक खरातच्या बेकायदा ईशानेश्वर मंदिरासाठी थेट शासनाचीच मदत मिळाली असल्याचं समोर आलं आहे. उपलब्ध सरकारी शासन निर्णयनुसार नाशिक जिल्ह्यातील श्री ईशान्येश्वर देवस्थान (मिरगाव, सिन्नर) येथे विकास कामांसाठी तब्बल 1 कोटी 5 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. त्यातील 25 लाखांचा निधी 2018 सालासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीत सभामंडप बांधकाम, भक्त निवास , चेंजिंग रूम, पार्किंग सुशोभीकरण आणि इतर सुविधांचा समावश आहे. विशेष म्हणजे या मंदिराला शासकीय भाषेमध्ये सिद्धक्षेत्र असं म्हणण्यात आलं आहे. शासनातल्या कोणी आणि कसं हे मंदिर सिद्धक्षेत्र आहे, असं ठरवलं. या बांधकामाचा प्रस्ताव शासनापर्यंत पोहोचला कसा? तो मंजूर कोणी केला? का केला? मंत्री आणि सचिव कोण होते? याची कायदेशीर वैधता कुणी तपासली? या बांधकामाला जनतेच्या पैशातून निधी का दिला? याचा अर्थ शासन भोंदू बाबांना संरक्षण देत आहे का? म्हणूनच सरकार पुरस्कृत भोंदू बाबा होता, असं म्हणायला जागा आहे, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं. ते पुढे म्हणाले, सरकारनं अशा किती भोंदू बाबांना मदत केली, हे आत्ता समोर आलं पाहिजे. या प्रकरणात सचिव, अधिकारी आणि राजकीय पक्ष यांनी मदत केली आहे. त्यांची चौकशी होऊन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावं", अशी आमची मागणी असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
- महिलांचं लैंगिक शोषण केल्याच्या प्रकरणात अशोक खरातला नाशिक सत्र न्यायालयानं मंगळवारी पाच दिवसांची कोठडी सुनावली आहे. त्याच्यावर किमान सात गुन्हे दाखल झाले असून त्याची एसआयटीकडून चौकशी सुरू आहे.
हेही वाचा-