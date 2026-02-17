ठाणे जिल्ह्यात आरटीईचे हजारो प्रवेश वर्षानुवर्षे रिकामेच; किचकट नियमात बदल करण्याची पालकांची मागणी
आरटीईमधून प्रवेश घेणाऱ्या पालकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावं लागत आहेत. त्यांच्या काय अडचणी आहेत? प्रवेशासाठीच्या काय मार्गदर्शन सूचना आहेत? जाणून घ्या, सविस्तर.
Published : February 17, 2026 at 7:19 PM IST|
Updated : February 17, 2026 at 8:03 PM IST
ठाणे - शैक्षणिक वर्षात ठाणे जिह्यात शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यानुसार 611 शाळांमध्ये हजारो जागा उपलब्ध झाल्या आहेत. मात्र, दरवर्षी अशाच पद्धतीनं हजारो जागा राखीव असतात. शिक्षण विभागाच्या जाचक अटींमुळे अनेकांना या कायद्याचा फायदा होत नाही. त्या जागा शिल्लक राहतात.
जिल्ह्यात आरटीईमधे 11 हजार 600 जागा उपलब्ध झाल्या आहेत. या जागा भरण्यासाठी ऑनलाइन प्रक्रियेला सुरवातदेखील झाली आहे. असे असताना आवश्यक असलेले कागदपत्र पूर्ततेसाठी पालकांची धावपळ सुरू झालेली आहे. शाळा आणि घरचे अंतर याचा नियम, उत्पन्नाचा नियम आणि शिक्षण विभागाच्या कारवाईचा अभाव यासोबत 2009 साली केलेले कालबाह्य नियम यामुळे शिक्षणाचा अधिकार या सरकारी योजनेचा लाभ गरजू पालकांना घेता येत नाही. परिणामी, या योजनेतील हजारो विद्यार्थी आजही या योजनेपासून वंचित राहत आहेत.
या योजनेतील बदल हवे असलेले नियम
- शिक्षणाचा अधिकार या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या आत शाळा असणं बंधनकारक आहे. यासाठी मॅप सुविधेचा वापर करावा लागतो. यात थोडा फारही बदल विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासासाठी अडथळा ठरतो.
- योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पालकांना एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्नाचा दाखला बंधनकारक आहे. मात्र, दिवसेंदिवस वाढत असलेली महागाई आणि योजनेच्या सुरुवातीला केलेला नियम यात मोठी तफावत झाल्यानं आता हजारो पालकांना या उत्पन्न गटात दाखला उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे पाल्यांना नाईलाजास्तव खुल्या वर्गात प्रवेश घेऊन द्यावा लागतो.
- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नियमांमध्ये बदल करून शहरी भागात वेगळे नियम आणि ग्रामीण भागासाठी वेगळ्या नियमांची आवश्यकता आहे. हे बदल झाले तरच या योजनेचा जास्ती जास्त उपयोग पालक करू शकतात.
- या योजनेचा जास्तीजास्त उपयोग व्हावा म्हणून सरकारी अधिकाऱ्यांनी शिक्षण विभागासह पालकांना या योजनेसाठी तयार करणं आवश्यक आहे. नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाई होत नसल्यानं पालक या योजनेचा लाभ घेत नाहीत.
शिक्षणाचा अधिकार या योजनेअंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकार शाळांना अनुदानदेखील देत आहे. हे अनुदान वेळेवर मिळत नसल्यामुळे अनेक शाळा या शिक्षणाचा अधिकार योजनेत विद्यार्थ्यांना प्रवेशच देत नाही. अनुदान नाही तर खर्चही नको, अशी भूमिका या शाळा घेतात. त्यामुळे विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहत आहेत.
प्रवेशासाठी सरकारच्या पालकांना 'या' आहेत मार्गदर्शक सूचना
- आरटीई कायदा 2009 मधील कलम 12 (सी) (1) नुसार दुर्बल व वंचित घटकांतील बालकांना स्वयंअर्थसहाय्यित / विनाअनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता पहिली किंवा पूर्व प्राथमिक स्तरावर 25% प्रवेश देण्यात येतो. पालकांनी विहित कालावधीत ऑनलाईन अर्ज पूर्ण करणं आवश्यक आहे.
- वंचित घटकातील बालकांमध्ये खालील प्रवर्गाचा समावेश होतो.
अनुसूचित जाती (एस.सी), इतर मागासवर्ग (ओ.बी.सी), अनुसूचित जमाती (एस.टी), विशेष मागासवर्ग (एस.बी.सी), विमुक्त जाती (अ), आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास घटक, भटक्या जमाती (ब), एच.आय.व्ही बाधित किंवा एच.आय.व्ही. प्रभावित बाल, भटक्या जमाती (क), अनाथ बालके, भटक्या जमाती (ड), दिव्यांग बालक, कोव्हिड प्रभावित
आर्थिक दुर्बल गटासाठी पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. 1 लाखापेक्षा कमी असणं आवश्यक आहे.
- पालकांच्या निवासस्थानापासून 1 किलोमीटर किंवा त्यापेक्षा कमी अंतरावरील शाळा पोर्टलवर दिसतील.
- प्रवेश प्रक्रियेसाठी कमाल 10 शाळांची निवड विचारपूर्वक करावी.
- अर्ज भरताना घर व शाळेतील अंतर गुगल मॅपद्वारे निश्चित करणं आवश्यक असून निवासस्थानाचे लोकेशन अचूक नमूद करावे.
- अर्ज परिपूर्ण आणि अचूक माहितीनं भरावा.
- अंतिम तारखेच्या अगोदर अर्ज सादर करावा; शेवटच्या क्षणी तांत्रिक अडचणी टाळाव्यात.
- कोणतीही अडचण असल्यास पोर्टलवरील मदत केंद्रांशी संपर्क साधावा.
- अर्ज करताना पत्ता, जन्मदिनांक, उत्पन्न प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र इत्यादी माहिती अचूक भरावी.
- यापूर्वी आरटीई 25% अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या बालकांना पुन्हा अर्ज करता येणार नाही.
- चुकीची माहिती अथवा एकापेक्षा अधिक अर्ज आढळल्यास अर्ज लॉटरीसाठी ग्राह्य धरला जाणार नाही.
प्रवेश घेण्यासाठी ही असतात आवश्यक कागदपत्रे
• पालकांचे (आई/वडील) आधारकार्ड
• बालकांचे जन्म प्रमाणपत्र
• निवासाचा पुरावा – रेशन कार्ड / वीज बिल / मतदान ओळखपत्र / पासपोर्ट / बँक पासबुक / ड्रायव्हिंग लायसन्स इ.
• भाडेकरार (भाडेकरार हा दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा नोंदणीकृत असणं अनिवार्य आहे.)
• जात प्रमाणपत्र (वंचित घटकांसाठी)
•उत्पन्न प्रमाणपत्र – वार्षिक उत्पन्न रु. 1 लाखापेक्षा कमी (सन 2023–24 किंवा 2024–25)
• दिव्यांग प्रमाणपत्र (40% पेक्षा अधिक दिव्यांगत्व असल्यास)
• अनाथ बालकांसाठी – अनाथालय/पालक हमीपत्र
• घटस्फोटित / विधवा / सिंगल पॅरेंट बाबतीत संबंधित न्यायालयीन/प्रमाणपत्र कागदपत्रे
• एचआयव्ही बाधित/प्रभावित बालकांसाठी शासकीय वैद्यकीय प्रमाणपत्र
- बालकांचे आधारकार्ड नसल्यास तात्पुरता प्रवेश देण्यात येता. मात्र, 90 दिवसांच्या आत आधारकार्ड सादर करणं बंधनकारक असते.
हेही वाचा