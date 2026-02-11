ETV Bharat / state

राज ठाकरेंनी मोदींना घाबरू नये, त्यांच्या जवळ जावं; माजी राज्यपाल कोश्यारींच्या वक्तव्यानं नवा वाद

महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. कोश्यारी यांनी राज ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधत नवा वाद निर्माण केला आहे.

Former Governor Bhagat Singh Koshyari
माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 11, 2026 at 5:41 PM IST

2 Min Read
नाशिक : महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. नाशिक दौऱ्यावर असताना पत्रकारांशी बोलताना कोश्यारी यांनी, "राज ठाकरे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जास्तच घाबरलेले दिसत आहेत," असं खळबळजनक विधान केलं आहे.

खरं तर, दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी संघाची भूमिका, कार्यपद्धती आणि समाजातील योगदान यावर भाष्य केलं होतं. या कार्यक्रमाला चित्रपटसृष्टीतील काही नामांकित कलाकारांनी उपस्थिती लावल्यानं कार्यक्रम चर्चेत आला होता. भाषिक आधारावर भेदभाव करणं हा स्थानिक आजार असल्याची टिप्पणी भागवत यांनी यावेळी केली होती.

माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (ETV Bharat)

राज यांच्या मोहन भागवतांना टोला : भागवत यांच्या या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देत राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत टीका केली. 'रटाळ प्रवचनाच्या माध्यमातून राजकीय भाष्य करू नये,' अशा शब्दांत त्यांनी सरसंघचालकांना टोला लगावला होत्या.

या पार्श्वभूमीवर कोश्यारी यांनी राज यांना उद्देशून केलेल्या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. त्यांच्या या विधानानंतर नव्या वादाला सुरुवात झाली असून विविध राजकीय प्रतिक्रिया उमटत आहेत. 'मला वाटतं राज ठाकरे पंतप्रधान मोदींना खूपच घाबरलेले दिसत आहेत,' असं वक्तव्य महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केलं.

'राज यांनी मोदींच्या जवळ जायला हवं' : राज यांच्या सोशल मीडियावरील पोस्टबाबत कोश्यारी यांना प्रश्न विचारण्यात आला असता, त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. "व्याख्यानाला आलेले कुणीही पंतप्रधान मोदींना घाबरलेले नसावेत. मी राज ठाकरेंचा सन्मान करतो. पण मला वाटतं की ते पंतप्रधान मोदींना खूपच घाबरलेले आहेत. त्यांनी मोदींना घाबरू नये, उलट त्यांच्या जवळ जायला हवं', असं कोश्यारी म्हणाले.

तसंच, ते पुढे म्हणाले, 'जसं प्रभू रामांसाठी सर्व प्रजा समान होती, त्याचप्रमाणे पंतप्रधान मोदींसाठीही सर्वजण समान आहेत. तुम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात राहता, त्यामुळे तुम्हाला घाबरण्याची गरज नाही. घाबरायचं असेल तर चुकीच्या कामांना घाबरा.'

'अजित पवारांबाबत माझ्या मनात आदर' : मी अजित पवारांचा आदर करतो, असं म्हणत कोश्यारी यांनी अजित पवार यांच्या विमान अपघातासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली. अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. यासंदर्भात कोश्यारी यांना विचारलं असता त्यांनी उत्तर दिलं, 'मी अजित पवारांचा खूप आदर करतो. त्यांनी त्यांच्या टीकाकारांबद्दल कधीही वाईट शब्द वापरले नाहीत. ते नेहमी प्रेमानं आणि सौजन्यानं वागत.' तसंच त्यांनी पुढे म्हटलं की, 'रोहित पवार यांनी त्यांचे मुद्दे सरकारकडे मांडावेत.'

