सामाजिक न्याय विभागाचे 98 कोटी पुन्हा लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवले
सामाजिक न्याय विभागाकडून 98.45 कोटींचा निधी लाडकी बहीण योजनेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
Published : February 20, 2026 at 2:50 PM IST
मुंबई - महायुतीला राज्यात पुन्हा सत्तेवर आणण्यात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची भूमिका निर्णायक ठरली होती. आता या योजनेच्या जानेवारी 2026 च्या हप्त्याकडे राज्यभरातील लाखो महिलांचे लक्ष लागलं आहे. दरमहा मिळणाऱ्या ₹1500 च्या अनुदानाचा जानेवारी महिन्याचा हप्ता येत्या काही दिवसांत खात्यात जमा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महिला व बालविकास विभागानं हप्तावाटपासाठी निधीची हालचाल सुरू केली असून, सामाजिक न्याय विभागाकडून 98.45 कोटींचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. यापूर्वीही या योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाने निधी वर्ग केला होता.
यापूर्वीही सामाजिक न्याय विभागाचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवण्यात आला होता. लाडकी बहीण ही योजना जरी लोकप्रिय ठरली असली तरी सरकारला त्याच्या निधीसाठी पैशांची प्रचंड जुळवाजुळव करावी लागत असल्याचं याआधी स्पष्ट झालं आहे. आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय विभागाचा निधी महिला आणि बालविकास विभागाकडे सातत्याने वळवण्यात येत असल्याचं दिसून येतं.
लाडकी बहीण योजना जुलै 2024 मध्ये योजना सुरू झाली तेव्हा लाभार्थींची संख्या 2 कोटी 46 लाख होती. त्यापैकी केवळ 1 कोटी 90 लाख महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केली. म्हणजेच सुमारे 55 लाख महिलांनी ई-केवायसी न केल्यानं त्या वितरणातून वगळल्या गेल्या. डिसेंबर महिन्याचा हप्ता 1 कोटी 60 लाख महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे.
नोव्हेंबर 2025 चा हप्ता डिसेंबरअखेर आणि जानेवारी 2026 च्या सुरुवातीला वितरित करण्यात आला होता, तर डिसेंबर महिन्याची रक्कम 14 जानेवारीदरम्यान लाभार्थींच्या खात्यात जमा झाली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा ₹1500 दिले जातात. मात्र ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ आणि ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’चा लाभ घेणाऱ्या महिलांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून दरमहा ₹500 इतकीच रक्कम मिळते. दरम्यान, लाभार्थींच्या संख्येत घट झाल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते. ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी 31 मार्च 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, पात्र महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. योजनेचे सातत्य राखताना लाभार्थ्यांची पडताळणी आणि निधी व्यवस्थापन हा सरकारपुढील महत्त्वाचा ताळमेळाचा प्रश्न ठरत आहे.
36000 कोटीही कमी पडले? - 2025–26 च्या अर्थसंकल्पात ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी आधीच 36,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण 7.20 लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पाच्या सुमारे 5 टक्के इतकी ही रक्कम आहे. त्यातच आता इतर विभागांच्या निधीतून अतिरिक्त निधी वळवला जात आहे.
याआधी राज्य सरकारकडून सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागांच्या निधीतून तब्बल 746 कोटींची तरतूद ‘लाडकी बहीण’ योजनेकडे वळवण्यात आले होते. या निर्णयामुळे राज्याच्या अर्थकारणावर या योजनेचा वाढता ताण पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या 3,960 कोटींच्या तरतुदीतून 410.30 कोटी, तर आदिवासी विकास विभागाच्या 3,240 कोटींपैकी 335.70 कोटी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी देण्यात आले. सरकारने या निधीचा उपयोग अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील लाभार्थी महिलांसाठीच केला जाईल, असा दावा केला जात असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
निधी वळवण्यावरून मंत्र्याची नाराजी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर झालेल्या या योजनेस सुरुवातीला 46,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. महायुतीच्या सत्तेतील पुनरागमनात या योजनेची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. मात्र त्यानंतर या योजनेचा आर्थिक बोजा आणि तिजोरीवरील ताण हेच राज्यातील राजकारणाचे प्रमुख मुद्दे ठरले आहेत. मागच्या अर्थसंकल्पात या योजनेची तरतूद ₹36,000 कोटींवर आणत सरकारने आर्थिक शिस्त राखल्याचा दावा केला होता. मात्र सतत निधी वळवणीमुळे त्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. महायुतीतील काही मंत्र्यांनीही या योजनेमुळे इतर विभागांवर गंडांतर येत असल्याची तक्रार यापूर्वीच केली होती.
आताच्या निधी वळवण्यात आल्याच्या शासननिर्णयाबाबत सामाजिक न्याय मंत्री संजय शीरसाट यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हटले, “मागचे काही महिने सातत्याने सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीतील रक्कम लाडकी बहीण योजनेसाठी दिली जात आहे. याआधीही मी याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. पण त्यानंतरही सरकारची हीच भूमिका आहे. त्यावर मी काय बोलणार? असा प्रश्न शीरसाट यांनी उपस्थित केला आहे. या वादातून ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या सातत्याचा प्रश्न आणि राज्याच्या अर्थकारणावर वाढता भार पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.