88 कोटींची फसवणूक करून यूएईला पळालेली विशाखा राठोडला 10 दिवसांची पोलीस कोठडी, सीबीआयनं भारतात आणल्यानंतर पुणे न्यायालयापुढे हजेरी
88 कोटींच्या गुंतवणूक फसवणूक घोटाळ्यातील फरार मुख्य आरोपी विशाखा राठोडला सीबीआयनं यूएईमधून (UAE) भारतात आणलं. यानंतर पुणे न्यायालयाने तिला 10 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
Published : August 5, 2026 at 8:23 PM IST|
Updated : August 5, 2026 at 8:48 PM IST
पुणे : गुंतवणुकदारांना जादा परताव्याचं आमिष दाखवून 88 कोटींची फसवणूक करून फरार असलेली आरोपी विशाखा राठोडला अखेर पोलिसांनी अटक केली. बुधवारी (दि.5) तिला न्यायालयात हजर केलं. यावेळी न्यायालयानं आरोपी विशाखा राठोडला दहा दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
आरोपी विशाखा राठोडला दहा दिवसांची पोलीस कोठडी : एप्रिल 2023 मध्ये पुण्यातील चतुःशृंगी पोलीस ठाण्यात अविनाश अर्जुन राठोड, त्याची पत्नी विशाखा राठोड आणि इतर साथीदारांविरुद्ध फसवणूक, विश्वासघात केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणाचा तपास आर्थिक, सायबर गुन्हे शाखेकडून सुरू होता. अखेर फरार असलेल्या विशाखा राठोडला सीबीआयनं युएईमधून भारतात आणलं. परराष्ट्र मंत्रालय आणि गृह मंत्रालय यांच्या समन्वयानं ही कारवाई करण्यात आली. या करवाईनंतर आरोपी विशाखा राठोडला पुणे पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. आज (दि.5) बुधवारी न्यायालयात हजर केलं. यावेळी न्यायालयानं आरोपी विशाखा राठोडला दहा दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
विशाखा राठोड पुणे पोलिसांच्या ताब्यात : बाणेर येथील एपीएस वेल्थ व्हेंचर्स एलएलपी या कंपनीच्या माध्यमातून आरोपींनी गुंतवणूकदारांना जादा परताव्याचं आमिष दाखवलं. तसंच गुंतवणूक करायला प्रवृत्त केल्याचं निष्पन्न झालं. त्यानंतर कराराचा भंग करून फिर्यादीचे 86 लाख 37 हजार रुपये आणि इतर गुंतवणूकदारांचे सुमारे 88 कोटी रुपये अपहार केल्याचं समोर आलं. गुन्हा दाखल झाल्यापासून दोघंही फरार होते. ते परदेशात पळून गेल्यामुळं आणि देशाबाहेर राहण्याची शक्यता असल्यामुळं एप्रिल 2024 ला त्यांच्याविरोधात 'लुक आऊट नोटीस' जारी करण्यात आली. तसंच विशेष एमपीआयडी न्यायालयानं दोघांविरुद्ध अटक वॉरंट आणि जाहीर नोटीस काढली होती. यानंतर जून 2026 रोजी अविनाश आणि विशाखा यांच्याविरोधात 'रेड कॉर्नर नोटीस' जारी केली. या नोटिशीच्या आधारे यूएई प्रशासनानं अविनाश राठोडला ताब्यात घेऊन 23 जुलै 2026 रोजी भारताकडं प्रत्यार्पित केलं. आता विशाखाला देखील अटक करून पुणे पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं आहे.
गुंतवणुकदारांना जादा परताव्याचं आमिष : "या प्रकरणात सीबीआयनं नोडल अधिकारी म्हणून भूमिका बजावली. मागच्या महिन्यात अविनाश राठोडला अटक केली होती. तर आता विशाखा राठोडला देखील अटक केली आहे. या दोघांवर गुंतवणुकदारांना जादा परताव्याचं आमिष दाखवून 88 कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. आज आरोपी विशाखा राठोडला न्यायालयात हजर केलं. यावेळी तिला दहा दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे," अशी माहिती पोलीस उपायुक्त विवेक मासाळ यांनी दिली.
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