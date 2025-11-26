नाशिक जिल्ह्यात बिबटे पकडण्याच्या पिंजऱ्यांसाठी 50 लाख मंजूर
नाशिक जिल्ह्यात बिबटे पकडण्याच्या पिंजऱ्यांसाठी 50 लाख मंजूर करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. वास्तविक संपूर्ण बंदोबस्तासाठी कोट्यवधी रुपयांची गरज आहे.
Published : November 26, 2025 at 7:21 PM IST
नाशिक - जिल्ह्यात मानव बिबट्या यातील संघर्ष टाळण्यासाठी वन विभागाने 16 कोटींचा आराखडा तयार केलाय. त्यातील अत्यंत गरजेचं आणि बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी आवश्यक पिंजऱ्यांसाठी 50 लाखाचा निधी देण्यात आलाय. रॅपिड रेस्क्यू टीमसाठी चार वाहनेही मंजूर करण्यात आली आहेत.
नाशिक जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांपासून बिबट्यांचा मानवी वस्तीत विशेषतः गावातील नागरीवस्तीसह शहरात वावर वाढला आहे. तसंच हल्ल्याचं प्रमाणही वाढलं आहे. त्यावर नियंत्रणासाठी आता थेट राज्यस्तरावरून दखल घेतली जात आहे. कायद्यात बिबट्यांना मारण्यास परवानगी नसल्यानं त्यांची संख्या सातत्याने वाढत असल्यानं नागरिकांकडून संताप व्यक्त होत आहे. अशात नाशिक जिल्ह्यातील 120 पेक्षा अधिक गावे ही बिबटे आपत्तीक्षेत्र म्हणून समोर आली आहेत. गेल्या पाच वर्षात बिबट्यांनी अनेकदा मानवावर हल्ले केले असून 40 जणांना ठार केलं आहे, तर अनेक जखमी झाले आहेत. हे हल्ले कमी करण्यासाठी त्यावर उपाय म्हणून बिबट्यांच्या हल्ल्यांवर त्यांच्या संख्येवर नियंत्रणासाठी प्राथमिकरित्या नाशिक जिल्ह्यातील पूर्व आणि पश्चिम विभागाने मिळून जवळपास 16 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यात आरआरटी रेस्क्यू वाहन, पिंजरे यासह विविध विषयांचा समावेश आहे. हा निधी वन विभागाला आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत अपेक्षित आहे. परंतु तितका निधी उपलब्ध होत नसल्याने पहिल्या टप्यात पिंजरांसाठी 50 लाख तर 4 आरआरटीसाठी पाच वाहने मंजूर करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.
वाइल्डलाइफ वॉर्डनला लवकरच मंजुरी मिळणार - बिबट्यांपासून संरक्षणासाठी 50 लाखांचे पिंजरे मंजूर केले आहेत. चार रॅपिड रेस्क्यू टीमसाठी चार वाहने दिली तसंच डीपीसीतून एक कोटी देणार आहेत. ट्रान्सफर ट्रान्झिट सेंटरला स्थानिक मंजुरी दिली असून आता वन विभागाच्या वाईल्डलाईफ वॉर्डन यांच्याकडून मंजुरी मिळतात ते उभारले जाईल. यात 40 जनावरांचा समावेश होईल अशी माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.
आराखड्यातील समाविष्ट बाबी
- रेस्क्यू वाहने 16 (24 लाख) आरआरटीसीसाठी साहित्य (45 लाख ) जनजागृतीसाठी सभा, साहित्य (70 लाख)
- जलद बचाव पथक सक्षमीकरण आरआरटी 30 टीम (एका टीममध्ये 6 मनुष्यबळ) यासाठी (53 लाख 35 हजार)
- ड्रोन कॅमेरा, ट्रॅप्स, टॉर्च व जीपीएस (1 कोटी 97 लाख 98 हजार)
- जाळ्या 40 (24 लाख ) एआय सिस्टीम कॅमेरा 20(60 लाख)
- कंट्रोल रूम, बेस कॅम्प, मेंटेनन्स (70 लाख)
- औषधे ट्रँक्युलायसिंग (30 लाख)
- पिंजरे प्राथमिक कृती दल (27 लाख 90 हजार)
