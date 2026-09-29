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चाकणला 1400 कोटींचा निधी जाहीर केल्यानं उद्योजकांनी सरकारचे मानले आभार; हिंजवडीच्या आयटी अभियंत्यांची नाराजी कायम

पुण्यातील चाकण आणि हिंजवडी परिसराच्या एकात्मिक पायाभूत सुविधा विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निधी मंजूर केला आहे. यावर उद्योजकांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Hinjawadi IT And Chakan Development
पुण्यातील चाकण आणि हिंजवडी परिसर (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2026 at 7:39 PM IST

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पुणे : ऑटो हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चाकण एमआयडीसी आणि देशातील महत्त्वाच्या आयटी हबपैकी एक असलेल्या हिंजवडी आयटी पार्कमधील वाहतूक, रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांना आता निधीची साथ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चाकणसाठी 1400 कोटी रुपये, तर हिंजवडीसाठी 425 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याची माहिती समोर आल्यानंतर दोन्ही औद्योगिक क्षेत्रांतील प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत.


चाकणसाठी 1400 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर : चाकण एमआयडीसीतील रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळं अनेक लघुउद्योजकांनी उद्योग इतरत्र स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, गेल्या काही काळापासून उद्योजकांनी सातत्याने विविध मागण्या सरकार आणि प्रशासनासमोर मांडल्या. त्यानंतर चाकणसाठी 1400 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्यानं उद्योजकांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

प्रतिक्रिया देताना उद्योजक (ETV Bharat Reporter)



पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा : आमच्या प्रमुख पाच मागण्यांपैकी महत्त्वाच्या मागण्यांवर आता प्रत्यक्ष पावले पडताना दिसत आहेत. त्यामुळं चाकण एमआयडीसीमधून उद्योग स्थलांतरित करण्याचा निर्णय बदलून याच परिसरात उद्योगांचा विस्तार करण्याचा विचार आता केला जात असल्याचं काही लघुउद्योजकांनी स्पष्ट केलं आहे. निधीमुळं रस्ते, वाहतूक व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा उद्योजकांकडून व्यक्त केली जात आहे.



हिंजवडी आयटी पार्कसाठी 425 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर : चाकणमधील उद्योजकांनी सरकारचे आभार मानले असतानाच हिंजवडीतील आयटी अभियंते आणि कर्मचारी मात्र अद्यापही सावध भूमिका घेत आहेत. हिंजवडी आयटी पार्कसाठी 425 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याचं सांगण्यात येत असलं, तरी हा निधी परिसरातील समस्यांच्या तुलनेत पुरेसा आहे का? असा प्रश्न आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. हिंजवडीमध्ये दररोज मोठ्या संख्येने आयटी अभियंते कामासाठी ये-जा करतात. त्यामुळं वाहतूक कोंडी, खराब रस्ते, अपुरी सार्वजनिक वाहतूक, पावसाळ्यात निर्माण होणाऱ्या समस्या आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव याचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनावर होत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.



प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याची मागणी : 425 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होणे हे निश्चितच पहिले पाऊल आहे. मात्र, हिंजवडीतील वर्षानुवर्षांच्या समस्यांमधून पूर्णपणे सुटका करण्यासाठी आणखी भरीव निधी आणि त्यासोबतच मंजूर कामांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे आयटी अभियंत्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळं एकीकडं चाकणमधील लघुउद्योजकांनी निधीच्या घोषणेनंतर उद्योग विस्ताराची भूमिका घेतली असताना दुसरीकडं हिंजवडीतील आयटी अभियंते केवळ निधीच्या घोषणेवर न थांबता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याची मागणी करत आहेत. आता मंजूर निधीतून दोन्ही औद्योगिक पट्ट्यांमधील समस्या कितपत सुटतात, याकडं उद्योजकांसह हजारो कर्मचारी आणि नागरिकांचं लक्ष लागलं आहे.

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TAGGED:

हिंजवडी आयटी
चाकण एमआयडीसी
CM DEVENDRA FADNAVIS
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