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आमच्या आंदोलनामुळेच 2 लाख रुपयांची शेतकरी कर्जमाफी, आमदार रोहित पवार यांचा दावा

भारतातील वाहने 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणासाठीच प्रमाणित आहेत. अशा स्थितीत 100 टक्के इथेनॉल वापरावे अशी अपेक्षा सरकारने ठेवणे व्यावहारिक नाही, असं रोहित पवार यांनी सांगितलं.

रोहित पवार
रोहित पवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 11, 2026 at 1:32 PM IST

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मुंबई - महाराष्ट्र सरकारकडून राज्यातील शेतकऱ्यांना सातत्याने त्रास दिला जात होता आणि जवळपास 70 टक्के शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होत होता. आमच्या तीव्र आंदोलनामुळे आणि संघर्षामुळेच अखेर नमून या सरकारला 2 लाख रुपयांपर्यंतची शेतकरी कर्जमाफी जाहीर करावी लागली, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत रोहित पवार बोलत होते. 2017 आणि 2019च्या कर्जमाफी योजनांमधून जे शेतकरी अद्याप वंचित राहिले आहेत ते अजूनही मदतीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे सांगत, उर्वरित 10 ते 15 लाख पात्र शेतकऱ्यांचाही या योजनेत त्वरित समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी रोहित पवारांनी या वेळी लावून धरली.


पुढे बोलताना रोहित पवारांनी 'लाडकी बहीण' योजनेवरून सरकारला धारेवर धरलं. 2024 च्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने घाईघाईने ही योजना आणली आणि या योजनेभोवतीच आपली राजकीय रणनीती आखून ते सत्तेत आले, असा आरोप रोहित पवारांनी केला. आता या योजनेच्या लाभार्थी यादीतून तब्बल एक कोटी महिलांची नावे कमी करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. यावरून रोहित पवारांनी सवाल केला की, जर एक कोटी नावे आता डिलीट केली जात असतील, तर हे लाभार्थी आधीपासूनच अपात्र होते हे सिद्ध होते. या अपात्र लाभार्थ्यांना जवळपास 24,000 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले असून, या सर्व गैरव्यवहाराला पूर्णपणे सरकारच जबाबदार आहे. आम्हाला याचे उत्तर हवे असून, अपात्र असतानाही ज्यांना हे पैसे मिळाले, त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी रोहित पवारांनी केली.


देशातील इथेनॉल ब्लेंडिंगच्या मुद्द्यावर बोलताना रोहित पवारांनी तीन महत्त्वाच्या तांत्रिक बाजू मांडल्या. ब्राझील आणि काही युरोपीय देशांमध्ये 100 टक्के इथेनॉलवर चालणारी 'फ्लेक्स-फ्यूएल' वाहने उपलब्ध आहेत. परंतु भारतात अद्याप अशी तंत्रज्ञानयुक्त वाहने आलेली नाहीत. तरीही भविष्यात ती आणली पाहिजेत, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. सध्या भारतातील वाहने तांत्रिकदृष्ट्या केवळ 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणासाठीच प्रमाणित आहेत. अशा स्थितीत विद्यमान वाहनांमध्ये ग्राहकांनी 100 टक्के इथेनॉल वापरावे अशी अपेक्षा सरकारने ठेवणे व्यावहारिकदृष्ट्या अजिबात शक्य नाही, असं रोहित पवारांनी स्पष्ट केलं.



मुंबईतील बीएमसीच्या स्लॅब दुर्घटनेचा हवाला देत रोहित पवारांनी मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचारावर ताशेरे ओढले. मुंबईत दरवर्षी धोकादायक झाडे ओळखणे, ती हटवणे आणि धोकादायक इमारतींच्या दुरुस्तीच्या नावाखाली 300 ते 400 कोटी रुपये खर्च केले जातात, परंतु हा खर्च केवळ कागदावरच अस्तित्वात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. जे स्वतःचे कार्यालय नीट सांभाळू शकत नाहीत, ते सर्वसामान्यांच्या घरांचे रक्षण काय करणार, असा टोला त्यांनी लगावला.


नुकत्याच झालेल्या पावसाने पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली झालेला प्रचंड भ्रष्टाचार उघडा पाडला असल्याचं ते म्हणाले. याशिवाय 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पात ॲपकॉन्स आणि नवयुगा या दोन कंपन्या कार्यरत असून, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाताशी संबंधित असलेली 'व्हीएसआर कन्स्ट्रक्शन' ही कंपनी ॲपकॉन्सशी जोडलेली आहे, तरीही व्हीएसआरवर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही, याकडे लक्ष वेधत रोहित पवारांनी या कंपन्यांसह संपूर्ण 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाचे तातडीने ऑडिट झाले पाहिजे, अशी मागणी केली.


ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांनी या हक्काच्या निर्णयासाठी मोठा संघर्ष केला आहे. शरद पवार साहेबांनी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि देशाचे कृषी मंत्री म्हणून प्रदीर्घ काळ काम केले असल्याने त्यांना शेतकऱ्यांची खरी परिस्थिती ठाऊक आहे आणि त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याची जाणीव होती. आम्ही शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढा दिला आणि म्हणूनच त्यांनी कौतुक केले. शरद पवार साहेब हे अत्यंत ज्येष्ठ नेते असून ते प्रत्येक मुद्द्यावर राजकारण करत नाहीत, असे रोहित पवारांनी स्पष्ट केले.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी) पक्ष एनडीएमध्ये सामील होणार किंवा काँग्रेसमध्ये विलीन होणार अशा सुरू असलेल्या सर्व चर्चांवर त्यांनी पूर्णविराम दिला. मी स्वतः, सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील आणि शरद पवार साहेबांनी आमची भूमिका आधीच स्पष्ट केली असून, आम्ही ना एनडीएमध्ये जाणार आहोत, ना काँग्रेसमध्ये विलीन होणार आहोत, असं त्यांनी निक्षून सांगितलं.

शेवटी केंद्रीय मंत्रिमंडळातील संभाव्य फेरबदलांवर आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदावर बोलताना त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केंद्रात बोलावून अर्थखाते दिले जाऊ शकते, अशी राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा असल्याचे सांगितले. जर असे घडले, तर महाराष्ट्राचा पुढील मुख्यमंत्री कोण होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागेल, असे ते म्हणाले. सध्या एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्रिपदाचे सर्वात प्रबळ दावेदार मानले जात असले, तरी भाजपा हे मुख्यमंत्रिपद पुन्हा शिवसेना पक्षाकडे देण्यास तयार होईल का, हा मोठा प्रश्न असल्याचे रोहित पवारांनी नमूद केले.

दुसरीकडे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात किंवा पक्षाच्या मोठ्या संघटनात्मक फेरबदलात सामावून घेतले गेल्यास, त्यांच्या नावाचाही मुख्यमंत्रिपदासाठी विचार होऊ शकतो, असे सांगत देवेंद्र फडणवीस केंद्रात गेल्यास मुख्यमंत्रिपद भाजपाकडेच राहणार की शिवसेनेकडे जाणार, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल, असा अंदाज रोहित पवारांनी व्यक्त केला.

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TAGGED:

FARM LOAN WAIVER
रोहित पवार
शेतकरी कर्जमाफी
लाडकी बहीण
ROHIT PAWAR

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