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म्युल अकाउंटद्वारे 150 कोटींची ऑनलाइन फसवणूक; पिंपरी चिंचवड पोलिसांकडून रॅकेटचा पर्दाफाश, एकाला अटक

सायबर गुन्हेगारांकडून फसवणुकीची रक्कम लपवण्यासाठी आणि ती विविध खात्यांमधून फिरवण्यासाठी म्युल अकाउंटचा वापर केला जातो. यासाठी काही व्यक्तींच्या नावावर बँकखाती उघडून त्यांचा गैरवापर करण्यात येतो.

म्युल अकाउंटद्वारे 150 कोटींची ऑनलाइन फसवणूक करणारा आरोपी आणि तपास अधिकारी
म्युल अकाउंटद्वारे 150 कोटींची ऑनलाइन फसवणूक करणारा आरोपी आणि तपास अधिकारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 4, 2026 at 7:42 PM IST

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पिंपरी-चिंचवड : सायबर फसवणुकीसाठी म्युल अकाउंट (बँक खाती) पुरवणाऱ्या मोठ्या रॅकेटचा पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. या रॅकेटच्या माध्यमातून देशभरातील तब्बल 65 नागरिकांची सुमारे 150 कोटी रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक करण्यात आल्याचं तपासात उघड झालं आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी सचिन संजय काळे (वय 25) याला अटक केली असून, या रॅकेटमधील इतर साथीदारांचा शोध सुरू आहे.



सायबर गुन्हेगारांकडून फसवणुकीची रक्कम लपवण्यासाठी आणि ती विविध खात्यांमधून फिरवण्यासाठी म्युल अकाउंटचा वापर केला जातो. यासाठी काही व्यक्तींच्या नावावर बँक खाती उघडून त्यांचा गैरवापर करण्यात येतो. अशाच प्रकारे आरोपी सचिन काळे याच्या नावावर विविध बँकांमध्ये तब्बल नऊ बँक खाती उघडण्यात आली होती. या खात्यांमधून सायबर फसवणुकीतून मिळालेली रक्कम विविध व्यवहारांद्वारे फिरवली जात असल्याचे तपासात समोर आलं आहे.


पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या सायबर शाखेने केलेल्या तपासात एनसीआरपी (National Cyber Crime Reporting Portal) वरील माहितीची पडताळणी करण्यात आली. त्यानुसार, या रॅकेटद्वारे देशातील विविध राज्यांतील किमान 65 नागरिकांची फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट झाले. या सर्व गुन्ह्यांमधील फसवणुकीची एकूण रक्कम तब्बल 150 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे.

तपासादरम्यान आरोपीच्या विविध बँक खात्यांमधून सुमारे 1 कोटी 15 लाख रुपयांचे व्यवहार झाल्याचेही निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे आरोपी हा केवळ खातेधारक नसून, संपूर्ण रॅकेटमध्ये सक्रिय भूमिका बजावत असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. या आर्थिक व्यवहारांचा तपशील, संबंधित खात्यांचे व्यवहार, मोबाईल क्रमांक तसेच इतर तांत्रिक पुरावे तपासले जात असून, या गुन्ह्याचे आणखी धागेदोरे उलगडण्याचे काम सुरू आहे.

पोलिसांच्या मते, या रॅकेटचे जाळे केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नसून देशातील अनेक राज्यांमध्ये पसरलेले असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या टोळीतील इतर सदस्य, खाते उपलब्ध करून देणारे एजंट तसेच सायबर फसवणुकीचे सूत्रधार यांचा शोध घेण्यासाठी तपास अधिक तीव्र करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात आणखी आरोपींची नावे समोर येण्याची शक्यता असून, फसवणूक झालेल्या नागरिकांची संख्या आणि आर्थिक व्यवहारांचा आकडाही वाढू शकतो, असा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. नागरिकांनी कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला बँक खाते, एटीएम कार्ड, चेकबुक किंवा ओटीपीसारखी माहिती देऊ नये तसेच संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची तात्काळ सायबर पोलिसांकडे तक्रार करावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

TAGGED:

150 CRORE ONLINE FRAUD
म्युल अकाउंट
150 कोटींची ऑनलाइन फसवणूक
सचिन संजय काळे
RS 150 CRORE ONLINE FRAUD

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