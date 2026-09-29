सारथीला 122 कोटी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला 150 कोटी - मंत्री विखे पाटील यांची माहिती
सारथीला 122 कोटी रुपये आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला 150 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेत. विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांच्या कामांना यामुळे गती मिळणार आहे.
Published : September 29, 2026 at 5:25 PM IST
मुंबई - छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेला (सारथी) 122 कोटी 34 लाख 60 हजार रुपये, तर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला 150 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
सारथीच्या माध्यमातून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक आणि सामाजिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. विद्यार्थ्यांना याच माध्यमातून शिष्यवृत्तीचाही लाभ मिळत आहे. आता वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी 122 कोटी 34 लाख 60 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्याचा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. राज्यात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी 500 विद्यार्थी आणि 500 विद्यार्थिनींच्या क्षमतेची आठ वसतिगृहे उभारण्यात येत आहेत. या वसतिगृहांची कामे पूर्णत्वाच्या टप्प्यात असून, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून ती विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना निवासाची सुविधा मिळण्यास मदत होणार आहे.
याचबरोबर अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळसाठी अर्थसंकल्पात 750 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी यापूर्वी 450 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आता आणखी 150 कोटी रुपये महामंडळाला उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली तसंच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या सहकार्यानं सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचं मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितलं.
हेही वाचा...