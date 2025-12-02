पोलिसांच्या नाकाबंदीत दीड लाखाची रोकड सापडली, निलेश राणे घटनास्थळावर, भाजपा पदाधिकारी असल्याचा दावा
कुडाळ-मालवण मतदारसंघाचे आमदार निलेश राणे हे घटनास्थळावर पोहोचले असून, त्यांनी याबाबत पोलिसांना जाब विचारला.
Published : December 2, 2025 at 11:40 AM IST
सिंधुदुर्ग: मालवण येथे पोलिसांच्या नाकाबंदीत दीड लाखाची रोकड सापडल्यानंतर पोलिसांनी दोन गाड्या ताब्यात घेतल्या आहेत, यातील एक गाडी भाजपाच्या देवगड येथील पदाधिकाऱ्यांची असल्याचे पुढे येत आहे, तर मालवण येथील एक पदाधिकारी ही घटनास्थळावर असल्याचे पुढे आले आहे. या घटनेनंतर कुडाळ-मालवण मतदारसंघाचे आमदार निलेश राणे हे घटनास्थळावर पोहोचले असून, त्यांनी याबाबत पोलिसांना जाब विचारला. रात्री 10 वाजल्यानंतर प्रचार बंद झाला, असे असतानाही या गाड्या पैसे वाटायला कशाला फिरतात, असा सवाल केला.
पैसे वाटणाऱ्यांमध्ये भाजपाचेच पदाधिकारी : तसेच जोपर्यंत यातील आरोपींवर गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत मी येथून हलणार नाही, असेही निलेश राणे यांनी पोलिसांना बजावले. पोलीस निरीक्षक मारुती जगताप यांनी आपण या सर्वांवर कारवाई करत असल्याचे राणे यांना सांगितले. पण राणे हे तेथून हलण्यास तयार नव्हते हा सर्व प्रकार मध्यरात्री मालवण शहरात सुरू होता. या घटनेनंतर मालवणमध्ये पोलीस बंदोबस्त ही वाढवण्यात आला आहे. पैसे वाटणाऱ्यांमध्ये भाजपाचेच पदाधिकारी असल्याचे राणे यांचे म्हणणे आहे.
भाजपाचा पदाधिकारी बाबा परब त्यांना सोडवण्यासाठी आला : रात्रीचे 1 वाजून 19 मिनिटे झालेली आहेत, मी मालवण पोलीस ठाण्याला आहे. इतक्या रात्री इथे येण्याचं कारण म्हणजे आतमध्ये दोन आरोपी आहेत. ते देवगडमधील आहेत. त्यांच्या गाडीमध्ये दीड लाखांची रक्कम पकडली गेलीय. हे वाटून शिल्लक राहिलेले पैसे आहेत किंवा हे पैसे कसले आहेत हे अजूनपर्यंत कळायला मार्ग नाही. जेव्हा नाकाबंदीमध्ये हे पकडले गेले तेव्हा भाजपाचा एक पदाधिकारी बाबा परब तो त्यांना सोडवण्यासाठी तिथे आला. पोलीस मांडवलीला तयारसुद्धा झाले आणि अजूनपर्यंत त्यांच्यावर तक्रार नाही. आता मी आल्यामुळे कदाचित ते तक्रार घेतील, असंही कुडाळ-मालवण मतदारसंघाचे आमदार निलेश राणे म्हणालेत.
हेही वाचाः