ETV Bharat / state

युती गुलदस्तात, मात्र चर्चेच्या फेऱ्या सुरू; सावंतवाडीत राणे-केसरकर यांच्यात गुफ्तगू

मंत्री नितेश राणे हे शनिवारी भोसले सैनिक स्कूलच्या कार्यक्रमानिमित्त सावंतवाडीत आले होते.

Deepak Kesarkar and Nitesh Rane
दीपक केसरकर आणि नितेश राणे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 16, 2025 at 3:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भाजपा व शिवसेना यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून युती बाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र ही चर्चा अद्यापपर्यंत अंतिम टप्प्यात काही केल्या जात नाही. याच पार्श्वभूमीवर शनिवारी (15 नोव्हेंबर) सावंतवाडीत एका कार्यक्रमासाठी आलेल्या पालकमंत्री नितेश राणे यांना युतीबाबत विचारले असता, त्यांनी बोलण्याचे टाळले. मात्र दुसरीकडे त्यांनी काही वेळ आमदार दीपक केसरकर यांच्याशी खाजगीत चर्चा केली. या चर्चेचा तपशील मात्र समजू शकला नसला तरी अद्यापपर्यंत भाजपा व शिवसेना यांच्यात युतीबाबत चर्चा सुरू असल्याचे स्पष्ट संकेत दोघांच्या देहबोलीतून दिसून आले. मात्र एकीकडे चर्चा सुरू असतानाच दोन्ही पक्ष मात्र आपल्या सर्व उमेदवारांना अर्ज भरायला सांगितल्याने युतीचा निर्णय लांबणीवर पडला एवढे मात्र निश्चित आहे.

नितेश राणेंनी भाष्य करणं टाळलं : मंत्री नितेश राणे हे शनिवारी भोसले सैनिक स्कूलच्या कार्यक्रमानिमित्त सावंतवाडीत आले होते. ते या कार्यक्रमाचे प्रमुख उद्घाटक होते तर प्रमुख पाहुणे म्हणून आमदार दीपक केसरकर यांना निमंत्रित करण्यात आलं होतं. हा कार्यक्रम संपल्यानंतर मंत्री नितेश राणे व आमदार दीपक केसरकर दोघंही कार्यक्रम स्थळावरून बाहेर पडले. त्यावेळी पत्रकारांनी मंत्री नितेश राणे यांना सिंधुर्गात शिवसेना व भाजपा यांच्या युतीबाबत विचारले असता त्यांनी या विषयावर भाष्य करण्याचं टाळलं. मात्र आपण नंतर बोलू असं म्हणून त्यांनी यावेळी हा विषय संपवला होता.

युतीची चर्चा उघडपणे कुठंही होताना दिसत नाही : दरम्यान, हा कार्यक्रम संपल्यानंतर मंत्री नितेश राणे व आमदार दीपक केसरकर यांनी कार्यक्रमस्थळावर दोघांनी चर्चा केली या चर्चेचा तपशील युतीबाबत होता. तब्बल तीन ते चार मिनिटं या दोघांत चर्चा सुरू होती. मात्र चर्चेचा तपशील दिला नाही, दोघांच्या देहबोलीतून ही चर्चा युतीबाबत असल्याचं स्पष्ट जाणवत होतं. सध्या युती बाबत दोन्ही पक्ष उघडपणे बोलत नाही. तसंच युतीची चर्चा उघडपणे कुठंही होताना दिसत नाही. या दोन्ही पक्षांच्या युतीचे कुठं अडलं, हे मात्र शेवटपर्यंत दिसत नाही.


हेही वाचा :

  1. सरकारकडून 'बाळासाहेब ठाकरे स्मारक'च्या अध्यक्षपदी ठाकरेंची नियुक्ती; किशोरी पेडणेकर यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांचं केलं कौतुक
  2. सहलीचा विचार करताय? स्वस्त दरात नवीन एसटी बस उपलब्ध, किती मिळणार सवलत?
  3. पाळीव प्राण्यांना अखेरचा निरोप देण्याकरिता माजिवड्यात अद्ययावत स्मशानभूमी!

TAGGED:

सिंधुदुर्ग
नितेश राणे
दीपक केसरकर
शिवसेना
SAWANTWADI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.