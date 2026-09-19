बीडमध्ये जिल्हा परिषदेची शाळा कोसळली; मध्यरात्री घटना घडल्यानं 18 विद्यार्थ्यांचे प्राण वाचले
बीडच्या केज तालुक्यातील सानपवस्तीवरील जिल्हा परिषदेची षटकोनी शाळा 18 सप्टेंबर रोजी रात्री झालेल्या हलक्या पावसामुळे कोसळून पूर्णपणे जमीनदोस्त झाली आहे.
Published : September 19, 2026 at 8:21 AM IST
बीड : केज तालुक्यातील लव्हुरी केंद्रांतर्गत येणाऱ्या तरनळी येथील सानपवस्तीवरील षटकोनी आकाराच्या शाळेची इमारत अगदी पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळून जमीनदोस्त झाली आहे. ही दुर्घटना 18 सप्टेंबर रोजी रात्री झालेल्या हलक्या पावसामुळे घडली. सुदैवाने हा प्रकार मध्यरात्री शाळा बंद असताना घडल्यानं एक मोठा अनर्थ टळला आहे.
याच धोकादायक इमारतीमध्ये 18 विद्यार्थी दररोज जीव मुठीत धरून शिक्षण घेत होते. अगदी हलक्या आणि रिमझिम पावसातही शाळेच्या छतातून सतत पाणी गळत होते. शाळा अत्यंत धोकादायक बनली असल्यानं, ग्रामस्थांनी याबाबतची माहिती शिक्षण विभागासह पंचायत समिती आणि महसूल विभागालाही दिली होती, अशी माहिती वस्तीवरील रहिवासी चांगदेव सानप यांनी दिली.
दरम्यान, शाळा पत्त्यासारखी कोसळल्याच्या या प्रकारामुळे आता पालकवर्गात भीतीचे वातावरण पसरलं असून, प्रशासनाविरुद्ध तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.