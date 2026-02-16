रोहित शेट्टीच्या घरावर गोळीबार करणारा शूटर मुंबई क्राईम ब्रांचच्या ताब्यात; लॉरेन्स बिश्नोई गँगशी संबंध असल्याचा संशय
आरोपी टोळीच्या निर्देशानुसार चित्रपट कलाकारांना घाबरवण्यासाठी त्यांच्या घरावर गोळीबार करत होते. जेणेकरून त्यांच्याकडून खंडणी वसूल करता येईल.
Published : February 16, 2026 at 8:58 PM IST
मुंबई : बॉलिवूड दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या घरावरील गोळीबार प्रकरणात सात आरोपींना मुंबई पोलिसांच्या क्राईम ब्रांचनं अटक केलीय. हरियाणा आणि राजस्थान बॉर्डरवरून अटक केलेल्या या आरोपींचे संबंध लॉरेन्स बिश्नोई गँगशी जोडलेले आहेत. या आरोपींमध्ये रोहित शेट्टीच्या घरावर गोळीबार करणारा शूटर दीपक शर्माचाही समावेश आहे. सर्व आरोपींना मुंबई सत्र न्यायालयात हजर केलं असता कोर्टानं पुढील तपासाकरता सर्व आरोपींना 25 फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावलीय.
कोण आहेत आरोपी - नव्यानं अटक केलेल्या आरोपींमध्ये रितिक यादव, सनी आणि सोनू यांना बहाबीजौली, आग्रा येथून तर मुख्य शूटर दीपक शर्मा याला सेक्टर-45, सादरपूर, नोएडा येथून अटक झाली आहे. बहादुरगड एसटीएफचे प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार यांनी सांगितलंय की, अटक केलेले आरोपी रितिक यादव, दीपक, सनी आणि सोनू यांच्यावर सध्या प्रत्येकी एक गुन्हा आधीपासूनच दाखल आहे. यापैकी दीपक शर्मानं त्याला देण्यात आलेल्या परदेशी बनावटीच्या पिस्तुलानं गोळीबार केला होता. त्यासाठी त्याला 50 हजार रूपये देण्यात आले. तर आरोपी सोनू आणि सनीनं रोहित शेट्टी यांच्या घराची रेकी केली होती. घटनेनंतर हे सर्वजण रातोरात मुंबईतून पसार झाले होते. पुढे रितिक यादवनं या सर्वंना लपण्यासाठी मदत केली. मुंबई पोलिसांनी या सर्वांविरुद्ध बीएनएस कलम 109, एमपीए कलम 37(1), 37(2) तसेच 3, 25 आर्म्स ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल केलाय.
बॉलिवूडवर खंडणीसाठी दहशत माजवण्याचा आरोपींचा मुख्य हेतू - यापूर्वी या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी 5 फेब्रुवारी रोजी आरोपी आसाराम फसाळेला पुण्यातून अटक केली होती. पोलीस तपासानुसार, आसाराम फसाळे गेल्या चार वर्षांपासून पुण्यात गॅरेज मेकॅनिक म्हणून काम करत होता. तो लॉरेन्स टोळीशी संबंधित होता. आसाराम फसाळे हा टोळीचा मास्टरमाईंड शुभम लोणकरच्या निर्देशानुसार आरोपींना शस्त्रांचा पुरवठा करत होता. आरोपी टोळीच्या निर्देशानुसार चित्रपट कलाकारांना घाबरवण्यासाठी त्यांच्या घरावर गोळीबार करत होते. जेणेकरून त्यांच्याकडून खंडणी वसूल करता येईल.
काय घडलीय घटना - मुंबईतील जुहू परिसरात दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या निवासस्थानासमोर पिस्तूलातून गोळीबार करण्यात आल्याची घटना शनिवारी रात्री उशिरा घडली होती. सुदैवानं या घटनेत कोणी जखमी झालेलं नाही. शेट्टी यांच्या निवासस्थानासमोर गोळीबार झाल्याची माहिती मिळाताच बॉलिवूडसह मुंबईतही एकच खळबळ उडाली. गुंड लाॅरेन्स बिष्णेाई याचा निकटवर्तीय आरजू बिष्णोईनं आपल्या साथीदारांशी संगनमत करुन गोळीबार केल्याची जबाबदारी घेत सोशल मीडियावर एक ध्वनीफीत प्रसारित केली. या प्रकरणी तातडीनं गुन्हा दाखल करत मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं आपला तपास सुरू केला. पोलिसांनी जुहू परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासलं. त्यात हल्लेखोर दुचाकीवरुन पसार झाल्याचं आढळून आलं. सर्व आरोपी पुण्यातील वारजे परिसरात वास्तव्यास असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार मुंबई गुन्हे शाखेच्या पथकानं याबाबतची माहिती तातडीनं पुणे पोलिसांना कळवली होती.
