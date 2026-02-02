संस्कृतीचं माहेरघर बनतंय का गुन्हेगारीचं नवं माहेरघर? बिष्णोई टोळीचा वाढतोय वावर
रोहित शेट्टी निवासस्थान गोळीबार प्रकरणी अटक केलेल्या आरोपींना पोलीस कोठडी देण्यात आली. हे सर्व संशयित आरोपींना पुण्यातून अटक केली.
Published : February 2, 2026 at 7:55 AM IST
मुंबई - चित्रपट दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या जुहूतील निवासस्थानासमोर गोळीबार करुन पसार झालेल्या चार संशयित आरोपींना पुणे पोलिसांनी तातडीनं अटक करून मुंबई गुन्हे शाखेच्या ताब्यात दिलं. प्रकरण अतिशय संवेदनशील असल्यानं मुंबई पोलिसांनी सर्व आरोपींना रविवारी रात्री उशिरा मुंबई मुख्य न्यायदंडाधिकारी कोर्टापुढे हजर केलं. कोर्टानं सर्व आरोपींना 5 फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावलीय.
कोण आहेत आरोपी? - मुंबई गुन्हे शाखेनं या आरोपींचा तातडीनं शोध घेत तपासाची चक्र फिरवली होती. मुंबई पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वारजे पोलिसांच्या पथकाने वारजे, कर्वेनगर, धायरी, नऱ्हे भागात कारवाई करुन चौघांना ताब्यात घेतलं. यात स्वप्नील बंडू सकट (वय - 23), सिद्धार्थ दीपक येनपुरे (वय - 20) आणि समर्थ शिवशंकर पोमाजी (वय - 18) यांना धायरीतून तर आदित्य ज्ञानेश्वर गायके (वय - 19) याला कर्वेनगरहून अटक केली. तर अन्य एक आरोपी शुभम लोणकर हा अद्यापही फरार आहे. वारजे परिसरातील गुंड शुभम लोणकर हा बाबा सिद्धीकी हत्या प्रकरणात सामील असल्याचंही उघडकीस आलंय. त्यानंच सिद्दीकींच्या मारेकऱ्यांना आश्रय दिलाची माहिती पोलीस तपासात निष्पन्न झाली होती. या घटनेनंतर शुभम लोणकर पसार झाला असून, अद्याप त्याचा ठावठिकाणा पोलिसांना लागलेला नाही. त्याचा भाऊ प्रवीण याला मात्र पुणे पोलिसांनी अटक केली होती.
आरोपींचा बिश्नोई गँगशी संबंध नाही, ते तपासात सहकार्य करण्यास तयार - वकिलांचा कोर्टात दावा
पुण्यातून अटक केलेल्या चारही आरोपींना रविवारी रात्री 10 वाजून 20 मिनिटांनी मुंबई पोलिसांनी विशेष सुट्टीकालीन कोर्टात हजर करत पुढील तपासाकरता त्यांची रिमांड मागितली. मुख्य महानगर दंडाधिकारी कोर्टानं ही विनंती मान्य करत सर्व आरोपींना 5 फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली. दरम्यान आरोपींचे वकील अजय दुबे यांनी मात्र याप्रकरणातील सर्व गंभीर आरोप फेटाळून लावलेत. त्यांनी कोर्टात दावा केला की, "या सर्व आरोपींना पोलिसांनी केवळ संशयवर अटक केलीय. या प्रकरणाशी त्यांचा काही संबंध नाही, तसेच त्यांनी कुठेही फायरिंग केलेली नाही. या प्रकरणात आरोपी क्रमांक 1 हा शुभम लोणकर याच्या संपर्कात होता अशी केवळ माहिती आहे. ज्यांनी हे फायरिंग केली आहे त्यांना अटक झालेलीच नाही. यांना या घटनेबद्दल काहीही माहिती नाही, मुळात असं काही घडणार आहे हे देखील त्यांना माहिती नाही. सर्व आरोपी तपासात सहकार्य करत आहेत. आरोपींनी गाडी आणून दिली. पण, त्यांना या घटनेबाबत काहीही माहिती नव्हती. मात्र, तरीही पोलिसांनी त्यांच्यावर कटात सहभागी असल्याचा आरोप लावला."
काय घडलीय घटना? - मुंबईतील जुहू परिसरात दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या निवासस्थानासमोर पिस्तूलातून गोळीबार करण्यात आल्याची घटना शनिवारी रात्री उशिरा घडली होती. या घटनेत कोणीही जखमी झालेलं नाही. रोहितच्या निवासस्थानासमोर गोळीबार झाल्याची माहिती मिळाताच बॉलिवूडसह मुंबईतही एकच खळबळ उडाली. गुंड लॉरेन्स बिष्णेाई याचा निकटवर्तीय आरजू बिष्णोईनं आपल्या साथीदारांशी संगनमत करुन गोळीबार केल्याची जबाबदारी घेत सोशल मीडियावर एक क्लीप प्रसारित केली. या प्रकरणी तातडीनं गुन्हा दाखल करत मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं आपला तपास सुरू केला. पोलिसांनी जुहू परिसरातील सीसीटीव्ही तपासलं, ज्यात हल्लेखोर दुचाकीवरुन पसार झाल्याचं आढळून आलं. पसार झालेले हे सर्व आरोपी पुण्यातील वारजे परिसरात वास्तव्यास असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार मुंबई गुन्हे शाखेच्या पथकानं याबाबतची माहिती तातडीनं पुणे पोलिसांना कळवली होती.
पुणे बनतंय का गुन्हेगारीचं नवं माहेरघर? - लोणकर आणि त्याच्या साथीदारांचे बिष्णोई टोळीशी निकटचे संबंध असल्याचं उघडकीस येताच पुणे आणि मुंबई पोलिसांनी त्याचा ठिकठिकाणी शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. पुणे पोलिसांच्या पथकानं मागे एकदा पंजाब, हरियाणा परिसरातही लोणकरचा घेण्याचा शोध प्रयत्न केला होता. मात्र, लोणकर अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही. प्राथमिक चौकशीत रोहित शेट्टीच्या घरावर फायरिंग करणारे हे आरोपीही लॉरेन्स बिष्णोई टोळीशी संबंधित असल्याची माहिती मिळालीय. बाबा सिद्दीकी यांची वांद्रे परिसरात हत्या करण्यात आली होती. बिष्णोई टोळीनंच त्यांची हत्या केल्याची माहिती तपासातून समोर आलीय. या प्रकरणी आतापर्यंत 18 जणांना अटक करण्यात आलीय. या आरोपींनाही शुभम लोणकरनं आश्रय दिला होता. सिद्दीकी यांच्या हत्येनंतर आता रोहित शेट्टीच्या निवासस्थानासमोर गोळीबार करणारे आरोपीही पुण्यातील असल्याचं निष्पन्न झालंय. 29 मे 2022 पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवाला हत्येप्रकरणातही पुणे जिल्ह्यातील मंचर परिसरातील गुंड संतोष जाधव, सिद्धेश कांबळे उर्फ महाकाल आणि तेजस कैलास शिंदे यांना पंजाब पोलिसांनी अटक केली होती. पिंपरीतील एका व्यावसायिकाला बिष्णोई टोळीने खंडणीसाठी धमकावल्याची घटना नुकतीच घडलीय. तर वर्षभरापूर्वी बिष्णोई टोळीनं इथल्या एका बांधकाम व्यावसायिकालाही खंडणीसाठी धमकावलं होतं.
