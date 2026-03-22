रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात 14 व्या आरोपीला 1 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी; पैशांच्या व्यवहाराबाबत होणार तपास

रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणातील आरोपी प्रदीप उर्फ गोलू पंडित याला मकोका न्यायालयानं 1 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

Rohit Shetty house firing case
संग्रहित-डावीकडे रोहित शेट्टी, उजवीकडे गोलू पंडित (Source- IANS/ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 22, 2026 at 4:13 PM IST

Updated : March 22, 2026 at 4:34 PM IST

मुंबई- रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात मुंबई पोलिस आणि उत्तर प्रदेश स्पेशल टॅक्स फोर्स यांच्या संयुक्त पथकाने नुकतीच 14 वी अटक केली. या प्रकरणातील अटकेतील आरोपी प्रदीप उर्फ गोलू पंडित याला मकोका न्यायालयाने 1 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.



बॉलीवूडचे प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते रोहित शेट्टी यांच्या जुहू येथील निवासस्थानावर म्हणजेच शेट्टी टॉवर या इमारतीवर 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी गोळीबार झाला होता. त्याप्रकरणी 14 वा आरोपी प्रदीप उर्फ गोलू पंडित याला शनिवारी अटक करण्यात आली त्याला रविवारी स्पेशल मकोका न्यायालया समोर हजर करण्यात आलं. यावेळी न्यायालयाने एक एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आली आहे.

याविषयी बोलताना गोलू पंडित याचे वकील दिलीप शुक्ला यांनी सांगितलं की, "रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात 14 वा आरोपी गोलू पंडित याला अटक करून आज सुट्टीच्या न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. पोलिसांचं असं मत होतं की," गोलू पंडित हा इतर सह आरोपी यांच्यासोबत सतत संपर्कात होता. पैशांचे काहीतरी व्यवहार त्यांच्यात झाले आहेत, असा संशय पोलिसांना आहे. त्याची तपासणी करणं आवश्यक असल्यानं पोलिसांनी 14 दिवसांची पोलीस कोठडीची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयानं एक एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी दिली आहे."

आरोपीचे वकील सुनावणीची माहिती देताना (Source- ETV Bharat Reporter)


पोलिसांना तपासायचे आहेत व्यवहार संशय - "गोलू पंडित हा चौदावा आरोपी इतर आरोपींसोबत सतत संपर्कात होता. इतर आरोपींमध्ये आणि गोलू पंडित यांच्यामध्ये पैशाचे काहीतरी व्यवहार झाले आहेत. त्याची तपासणी करणं आवश्यक आहे, असा संशय पोलिसांना आहे. तर याचबरोबर वापरलेले पिस्तूल हस्तगत करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे पोलिसांनी 14 दिवसांची पोलीस कोठडीची मागणी केली होती", अशी माहिती गोलू पंडित याचे वकील दिलीप शुक्ला यांनी दिली.

  • गोळीबार प्रकरणात 14 जणांना झाली अटक- "आजतागायत 14 जणांना अटक करण्यात आली आहे. यात मुख्य आरोपी दीपक चंद्रा, सनी, सोनू, रीतिक शर्मा, विष्णू, विलास आणि आताची गोलू पंडित यांची केस माझ्याकडे आहे", असे वकील दिलीप शुक्ला यांनी सांगितलं.

